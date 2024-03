Kabongo „rozmrzl“, Ševčík se vyplatil. Kouč: První krůček. Co je s Karabcem?

K pravé lajně postavil Adama Karabce, nalevo dal překvapivě Michala Ševčíka. Dva borce ze Sparty, kteří si v Priskeho systému těžko klestí cestu do základní sestavy. Janu Suchopárkovi však proti Islandu posloužili náramně. Dvojice hračičků, lechtivějších na bránění, obstarala nahrávkami tři góly ze čtyř do sítě Islandu. „Věřili jsme, že budou schopni branky dát anebo je připravit. To se potvrdilo,“ pochvaloval si kouč „lvíčat“.

Přiznám se, že jsem Michala Ševčíka v základu nečekal. Moc toho zatím za „lvíčata“ neodehrál. Co vás vedlo k tomuto tahu a ještě ho postavit na levou zálohu?

„I když ve Spartě hrají s Adamem Karabcem v systému 3-4-3, vycházejí zhruba ze stejného prostoru, jak jsme chtěli teď my. Plus jsme spoléhali na jeho standardní situace. Navíc je na hřišti určitá chemie sparťanů. Do ofenzivy tam byli tři. (ještě Václav Sejk, hostující v Nizozemsku) Michal má deficit v bránění, ale takových hráčů máme víc. Zase má schopnosti rozhodovat zápasy směrem dopředu. To, že ho postavíme, jsme měli svým způsobem v hlavách od začátku srazu. Myslím, že strategie celkem vyšla.“

Co se vám nelíbilo?

„Hlavně hráči na krajích nejsou zvyklí na dobré přepínání do defenzivy. Ukazovali jsme si to, ale jde o dlouhodobý proces. Určitě budeme komunikovat s kluby. Na druhou stranu, tam to po nich třeba nepožadují. My nechceme jít proti klubům a doufám, že ani oni proti nám. Když se kouknete na záznam, uvidíte, že někteří hráči v době, kdy nemají míč, přestávají hrát a nejdou do těch správných prostorů. Ale pořád se to zlepšuje. Například Kabongo se nejdřív zeptá, jestli jeho bránění bylo lepší. Nemůžu mu říct, že bylo dobré, ale zase má nesmírnou technickou kvalitu, dokáže přejít přes tři hráče. Po jeho příchodu jsme na tom postavili i taktiku.“

Ve slovenské Podbrezové mu to tam ovšem nepadá.

„V klubu trošku zamrzl v efektivitě. Na podzim byl pro nás klíčový, uměl dát branky, i když nehrál celé zápasy. I na tréninku je vidět, že se v tom umí najít. On je taková hračička. Ví, proč nebyl v základu, komunikovali jsme s ním o tom. Někdy není na zápas úplně nastavený. Proti Islandu si ale na něj nemůžeme stěžovat. Mužstvo trošku uklidnil třetí brankou.“

Tvrdíte, že je tým silnější než na podzim. Důvod?

„Vytíženost hráčů v klubech je velmi dobrá. Možná nehrají na těch postech, na kterých byli u nás. Ale je vidět, že jsou schopní reagovat na jiné rozestavení a průběh hry. Toho si cením. V dnešním mezinárodním fotbale je to potřeba. Na konci jsme vystřídali kluky ročníku 2004, ať už je to Ondra Kričfaluši nebo Tom Slončík. Máme dobrou perspektivu. Ale teď je brzy něco hodnotit. Až budeme na mistrovství Evropy, můžeme si říct, že naše taktika a záměry byly správné. Tohle je jen první krůček. Musíme jich udělat nejmíň šest, sedm.“

Island vás nicméně občas přehrával. Proč?

„Soupeř dobře kombinuje, je nebezpečný v ofenzivě. Máme ho nasledovaného. Není náhoda, že si ty situace vytváří v každém utkání. Dělal nám problémy. Možná zbytečně jsme se dostali do hlubokého bloku. To přikládám tomu, že jsme po zisku míče kupili zhruba mezi dvacátou a pětatřicátou minutou poměrně dost chyb. Sám jsem zvědavý, jak budou hrát s Dánskem, se kterým se ještě nestřetli. Viděl jsem islandskou devatenáctku na mistrovství Evropy, kde se prezentovala uvolněným kombinačním fotbalem. Už to není jenom dlouhý aut. Ti hráči mají velmi dobrou kvalitu, někteří procházejí akademiemi celků Premier League. To se u nás moc neví.“

Po třetím gólu bylo hotovo, že?

„Paradoxně nám trošku pomohlo střídání Adama Karabce, který měl předtím lehké zdravotní problémy. Dali jsme tam Christopha Kabonga, který okamžitě po příchodu na hřiště ukázal své kvality. Směrem nahoru má velký přínos. Našim úkolem bylo vyhrát, hrát i trošku na risk. I krajní obránci to odehráli velice dobře a ve velkém tempu.“

Co je vlastně s Karabcem? Když si řekl o střídání, ještě chvíli hrál a dokonce podnikl dravou akci po křídle. Prý ho tahá sval.

„Cítí určitý tlak. Je to spíš dlouhodobějšího charakteru. Zjišťujeme i pomocí moderních technologií, jak se hráči cítí. Myslím, že tento sraz se nám to osvědčilo. Adam odevzdal v obou utkáních výborný výkon, podílel se na brankách. Po Severním Irsku měl volnější režim až do nedělního předzápasového tréninku. Na jeho základě jsme se rozhodli, že půjde do základní sestavy.“

Je ohrožen jeho start v neděli v Českých Budějovicích?

„To nedovedu říct. Doufám, že ne. Nicméně to zranění ho trápí už trošku déle. Je to otázka cvičení. Máme tu kluky ze Sparty, fyzioterapeuty, kteří ho vidí každý den.“