Účast na mistrovství Evropy může být vrcholem jejich fotbalové kariéry. Tři čeští borci ale zřejmě o tenhle sen přijdou. A vrásky to dělá i trenérovi nároďáku Ivanu Haškovi (60)!

Ivan Hašek řeší sestavu na Euro • Foto Profimedia

Jediný náhradník

To ovšem nakrklo nejen fotbalisty, kteří se pohybují na hraně nominace, ale hlavně trenéry. „Absurdní rozhodnutí!“ rozzlobil se slavný kouč nizozemského nároďáku Ronald Koeman (61). Jeho anglický protějšek Gareth Southgate (53) zase přemítá, že v případě užší soupisky nebude moci dokonale míchat s taktikou a také třeba přijde o hráče, kteří nebudou před turnajem v ideální kondici. „Dřív jsme jim mohli dát dostatečný čas na regeneraci, teď na to nebude prostor. Takže nám do toho promluví i lékaři,“ dodal.

Problém vnímají také na Strahově. 23členná soupiska totiž znamená, že kromě povinných tří brankářů mohou být v nominaci vlastně jen dva hráči na každou z deseti pozic v poli. Přetlak momentálně Hašek řeší na hrotu útoku, u křídel, ve středu zálohy nebo i na stoperu…

Poslední šance

Hádka s UEFA ovšem může ještě přinést kýžené ovoce. Evropská fotbalová asociace totiž pod tlakem oznámila ještě jeden termín schůzky s trenéry národních týmů. „Konat se bude 8. dubna a UEFA si na ní vyslechne pohledy všech zúčastněných,“ stojí v oficiální zprávě s tím, že poté se definitivně rozsekne, kolik fotbalistů na Euro opravdu pojede.