Ligový FÍKend: V Sigmě kvete láska. Když umíš jen španělsky, nefauluj!

Derby bylo tentokrát poklidné, to se nečekalo. Přesto došlo na červenou kartu, bez níž by to - přiznejme - nebylo ono. Ale ono se není co divit, že přišlo, vždyť stejné znaky neslo i vyloučení v Jablonci. V Olomouci se zase rozdávala srdíčka i energie a v Karviné si musejí dát pozor na padající toalety. Vybrané události kola glosuje nová rubrika Ligový FÍKend.

Navíc je nepojí jen aktuální prohřešek, ale i další záležitosti. Pocházejí z jižní Ameriky, první je Kolumbijec, druhý Ekvádorec. S jazyky si rozhodně hlavu nelámou. „Je to s ním složitější, protože umí vlastně jen španělsky. Těžko se dorozumíváme. Jde do všeho po hlavě, ale už jsem mu to říkal v poločase, ať na toho Vašulína tolik neleze,“ láteřil jablonecký trenér Radoslav Látal.

Padající záchod

Té penaltě se divili i borci, jimž přinesla uklidnění a nakonec výhru. Slovácko „dostalo“ pokutový kop v Karviné po zvláštní ruce. Čím byla bizarní? Marek Havlík kopl přímý kop, míč odrazila do pole zeď. Nikdo nereagoval, hrálo se dál - až zasáhl VAR, po jehož intervenci nařídil Marek Radina penaltu.

Pro domácí to bylo zpropadené, jenže to tak nějak zapadá do jejich vstupu do jara. V pěti zápasech zapsali bod, dostali čtrnáct gólů. Sesunuli se na poslední místo. „Už nevím, co je ruka... Na pos*aného i hajzl spadne, zase nám VAR pomohl fantasticky,“ čílil se kouč Juraj Jarábek.

Ve fotbale už to tak bývá - tým se sice prezentuje poměrně sympaticky, je mu to však k ničemu. Vsadí Jarábek na jiný přístup?