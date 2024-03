Další ztráta v brance směrem k MS. Vladař se zranil, sezona pro něj končí

Vedení Flames na svých webových stránkách oznámilo, že český gólman se v příštím týdnu podrobí operaci kyčle, která mu ukončí sezonu.

Podle nepotvrzených informací, kdyby to bylo nutné, by byl Vladař schopen odchytat zbytek sezony. Calgary ovšem dalo přednost co nejrychlejší operaci, aby se český gólman co nejdříve zotavil a mohl se plně připravit na ročník 2024/25.

Na sezonu 2023/24 nebude Vladař vzpomínat v dobrém. Nedařilo se totiž ani Flames, ani jemu samotnému. Calgary má už jen teoretickou šanci na play off, od začátku sezony nepodávalo konzistentní výkony.

Daniel Vladař patřil k nejslabším brankářům ligy. Stihl zasáhnout do 20 utkání, ve kterých pochytal 88,2 % střel soupeřů. Přičemž za svá záda pustil více než 12 gólů navíc oproti očekávání. Mezi 71 gólmany, kteří v dosavadním ročníku odchytali alespoň 10 zápasů, si hůře vedli pouze Arvid Söderblom z Chicaga (-17,1) a Joonas Korpisalo z Ottawy (-19,4).

Pražský rodák má podepsaný kontrakt do konce června 2025. A právě v příští sezoně bude muset podávat určitě lepší výkony, pokud chce v nejlepší hokejové lize na světě setrvat i nadále.