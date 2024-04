Jarůšek se rozpálil. Mohou za to nové hokejky? Jágr je zatím nechce, smál se

Do Kladna přicházel, aby střílel góly a byl produktivní. V základní části se Richard Jarůšek (32) ale trápil, trefil se jen čtyřikrát. V čase nejvyšší potřeby se ovšem dokázal probudit. První zápas baráže o Tipsport extraligu proti Vsetínu zkušený útočník řídil společně s novými parťáky v elitní lajně. Ke dvěma gólům přidal ještě asistenci a p o výhře 4:1 byl zvolen hráčem utkání . „Do půlnoci můžeme slavit, ve čtvrtek začínáme od nuly,“ krotil nadšení probuzený snajpr po úspěšném vstupu Rytířů do boje o udržení mezi elitou.

Poprvé v sezoně jste prožil tříbodový zápas, navíc se dvěma góly. Neříkal jste si, proč to nepřišlo dřív?

„To jsem si neříkal, ale celou pauzu jsme s naší lajnou trénovali pohromadě, mohli jsme si natrénovat něco, s Matym (Matyášem Filipem), což je výborný hráč a Prochym (Martinem Procházkou). Jako lajně nám to sedí. Já se vrátil na křídlo, tam jsem si jistější. Jednou mi to krásně dal Tonda Melka na střelu, podruhé jsem zakončil, i když jsem dostal asi tři nebo čtyři sekery. Nemohl jsem jít do zakončení, tak jsem si říkal, že zkusím vystřelit na vyrážečku a padlo to tam. Jsem hlavně rád, že jsme to zvládli a vedeme v sérii.“

Pomýšlel jste i na hattrick?

„Na to jsem se nějak nesoustředil. Jsem rád, že jsme to zvládli a vyhráli jako tým. Hattrick by mě stál akorát peníze. (směje se) Jsem rád za ty body, že vedeme 1:0.“

Nechtěl po vás Jaromír Jágr podobně jako během sezony půjčit hokejky?

„Ne, ne, ale mám teď jiné, tak doufám, že mi je Jarda zase nevezme. Říkal jsem si, že když ty moje má on, musím to změnit. S mými prvními hokejkami je spokojený, ty druhé zatím nechce.“ (směje se)

Po 45 dní dlouhé přestávce jste tedy byl i vzhledem k boji o záchranu natěšený do zápasu?

„Určitě. Připadal jsem si při ní jako v létě. Tréninky byly o bruslení nahoru dolů. Museli jsme nabrat kondičku. Jen jsme bruslili. Člověk se pak těší na zápasy. Navíc Maty byl celý rok zraněný a nehrál, takže pro něj to musí být dvojnásob radost a natěšení.“

Úvodní výhra nad Vsetínem se přitom nerodila lehce, viďte? V první třetině vám po dlouhé pauze trvalo, než jste se našli.

„Určitě za to mohla i naše vyloučení, to soupeře nakopne. Věděli jsme, že to bude těžké, měli jsme dlouhou pauzu a bylo znát, že nejsme rozehraní. Od druhé třetiny jsme to ale zvedli a bylo to lepší.“

Do druhého zápasu baráže se tedy chcete hlavně vyvarovat oslabení?

„Každý tým se tím dostane na koně, takže toho se musíme určitě vyvarovat. Musíme hrát jako druhou třetinu, mít rozhýbané nohy a bruslit, aby nás byl plný led.“

Co jste říkal na výkon brankáře Adama Brízgaly, který chytal po téměř čtyřech měsících?

„Brízgi byl výborný. Viděli jsme ho na začátku sezony a před zraněním. Podal zase parádní výkon, což od něj potřebujeme. Gólman je základ. Jemu patří velké díky.“

Už před baráží znělo ze Vsetína, že jste si je jako soupeře moc nepřáli. Je to pravda?

„To jsou jen takové slovní hry. Snažili se nás rozhodit. Nám ale bylo jedno, jestli to bude Zlín, nebo Vsetín. Do baráže jde ten nejlepší, kdo si to zaslouží.“