Kladno - Vsetín 4:1. Klidná výhra Rytířů. Blýskli se Brízgala a Jarůšek

I díky výsledku by se zdálo, že Rytíři vstoupili do boje o setrvání mezi elitou s klidem. Odpočatí a připravení co nejrychleji zachránit extraligu. Kladenský výkon ke pohodové výhře na úvod stačil, ale až od druhé třetiny. V první dvacetiminutovce bylo znát, že Rytíři měsíc a půl jen trénovali a hráli interní zápasy mezi sebou. Vsetín, který si baráž vybojoval v play off Chance ligy, mohl s větším štěstím proměnit nabídnuté šance, v jedné obzvláště velké se objevil střelec Luboš Rob.

„Osmadvacet minut jsme hráli hokej, který jsme chtěli. Měli jsme slušný pohyb, vypracovali jsme si střelecké příležitosti. Z našeho herního pohledu bylo nezbytné dát gól, což se nám bohužel nepodařilo. Do dalšího průběhu se to ukázalo jako velmi důležit,“ Měl jasno vsetínský kouč Jiří Weintritt.

Vlažného startu Rytířů hosté z Valašska nevyužili hlavně kvůli Brízgalovi. Kladenský gólman nastoupil poprvé od 30. prosince, kdy si poranil koleno. Téměř čtyřměsíční pauza pětadvacetiletému rodákovi z Prahy stačila k doléčení a přípravě. O tom, že začne jako kladenská jednička, se sice dozvěděl až těsně před startem baráže, stopy dlouhé absence byste na něm jen těžko hledali.

Trenérům se za vloženou důvěru odměnil parádními zákroky. Ze 44 vsetínských střel pustil za záda pouze jeden. Solidní nástup do akce! „Doufal jsem, že střel bude méně,“ přiznal Brízgala s úsměvem. „Ale dostane mě to do varu, abych se rozchytal. Po první třetině už jsem se cítil výborně.“

Brízgala dal Rytířům dost času na probuzení, které nastalo ve 29. minutě. Tým bosse Jaromíra Jágra, který sledoval zápas zatím jen v civilu ze střídačky, nastartovala nádherně sehraná akce prvního útoku se zakončením od Matyáše Filipa. Centr, který kvůli vleklému zranění chyběl takřka celou sezonu, si sedl s Richardem Jarůškem a Martinem Procházkou.

Především Jarůšek v baráži náramně pookřál, když k asistenci na první gól přidal ještě dvě trefy. Čemu může vděčit za skvělý nástup do souboje se Vsetínem? Dost možná i novým hokejkám. Jeho staré hole si během sezony půjčoval Jágr, po nových zatím nesáhl. „Říkal jsem si, že když ty moje má on, musím to změnit. S mými prvními je spokojený, ty druhé zatím nechce,“ smál se Jarůšek, jenž byl zvolen hráčem utkání.

Souboj o extraligu pokračuje druhým zápasem již dnes od 18 hodin.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 28:16. Filip, 31:00. Jarůšek, 37:13. Jarůšek, 50:56. Tralmaks Hosté: 57:28. Matějček Sestavy Domácí: Brízgala (Mitens) – Hejda, Ticháček, Slováček, Babka, Veber, Martenet, Dotchin (A) – Jarůšek, Filip, M. Procházka – Smoleňák (C), Klepiš, Tralmaks – Sideroff, Pytlík, Kusý – Strnad (A), Melka, Frolík. Hosté: Romančík (Pavlíček) – Smetana (A), Jenáček, Staněk, Teper, Ondračka, Larsen, Kojo – Jonák, Klhůfek, Rob (A) – Hořanský, Kratochvil, Hrňa (C) – Holec, Matějček, Š. Bláha – Machala, Bērziņš, Zabusovs. Rozhodčí Kika, Pilný – Lhotský, Thuma Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 5200 diváků

Rytíři Kladno Vše o klubu ZDE

VHK Vsetín Vše o klubu ZDE