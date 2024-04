Co je s Muchovou? Průšvih v Dubaji, 6 týdnů sádra. Všichni jsou na trní

Nevyhnutelné je teď i oficiální. Pořadatelé Roland Garros, které startuje 26. května, zveřejnili, že mezi přihlášenými jmény do antukového grandslamu chybí loňská finalistka Karolína Muchová. Po únorové operaci pravého zápěstí nosila tenistka šest týdnů sádru, a ač se jí paže podle lékařů hojí výtečně, stále ještě nevzala raketu do ruky a pařížský start je nereálný. Pod Eiffelovu věž by se ale letos sedmadvacetiletá hráčka ráda vrátila koncem července při olympiádě, existuje i šance pro comeback v průběhu travnaté části sezony.