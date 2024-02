Trable se zápěstím? Muchová šla na operaci, bude mimo několik měsíců

„Po zranění na US Open a rozsáhlé rehabilitaci se ukázalo, že je nezbytný lékařský zákrok. Jsem unavená a smutná, ale vím, že teď už budu v pořádku. Operace proběhla úspěšně a udělám vše pro to, abych vás mohla brzy vidět znovu na kurtu,“ napsala Muchová.

Rodačka z Olomouce se potýkala se zraněním ruky od loňského US Open, kde postoupila do semifinále a nestačila v něm na pozdější vítězku Američanku Cori Gauffovou. V závěru roku musela vynechat Turnaj mistryň a finálový turnaj o Pohár Billie Jean Kingové. Na začátku sezony se také odhlásila z Australian Open a naposledy nevyšel ani původně plánovaný návrat v Dauhá.

Kvůli přetrvávajícím potížím se Muchová rozhodla po doporučení lékařských specialistů k operaci. Ta by ji měla zajistit plné uzdravení a návrat. „Operace proběhla bez komplikací a první prognózy jsou velmi nadějné. Podle lékařů a jejího rehabilitačního týmu by se Muchová měla do hry vrátit do několika měsíců, přičemž bude nyní následovat intenzivní rehabilitační program,“ informovali zástupci Muchové v tiskové zprávě.