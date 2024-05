Finská hvězda řečí čísel. Dirigent přesilovek a excelentní nahrávač

Poprvé na sebe výrazně upozornil už na šampionátu v roce 2011. Tehdy devatenáctiletý mladík lakrosovým gólem zařídil Finsku v semifinále vedení 1:0 proti Rusku. Zápas následně skončil 3:0 a jednalo se tedy o vítěznou trefu.

V sezoně 2012/13 pak poprvé nakoukl do NHL v dresu Minnesoty. Od té doby odehrál v nejlepší lize světa 819 utkání, ve kterých zapsal 157 gólů a 387 asistencí.

Rok 2023 byl jeho noční můrou. Pittsburgh v jeho dovednosti věřil natolik, že za něj před uzávěrkou přestupů obětoval výběr ve 2. kole draftu. Byl to ale propadák. Finský útočník v dresu Penguins nasbíral pouhých 5 bodů ve 21 duelech a tým ani nepostoupil do play off.

I proto se s ním hned po nepovedeném ročníku klub rozloučil. Na začátku srpna ho poslal do San Jose. Šlo o součást výměny, během které se do Pittsburghu přesunul hvězdný bek Erik Karlsson.

Následně ovšem vyšlo najevo, že během uplynulé sezony se měl Granlund rozvádět, což rozhodně mohlo být důvodem jeho nevyrovnaných a špatných výkonů. Nabídnutý restart u Sharks přijal s otevřenou náručí. A nutno dodat, že se mu dařilo.

V nejhorším týmu základní části nasbíral vynikajících 60 bodů v 69 zápasech. Jeho defenzivní hra sice strádala, když byl horší než 85 % ostatních útočníků. Do ofenzivy ale prokazoval svoji extratřídu. Řídil přesilovky a v přihrávkách patřil k nadprůměru. Při hře v plném počtu sbíral více asistencí za hodinu hry, než 68 % ostatních útočníků ligy.

Nezaostával ani ve vstupech do ofenzivního pásma s pukem na hokejce, (lepší než 72 % ostatních útočníků NHL) či v přesných přihrávkách (taktéž 72. percentil). Byť kolem sebe neměl zrovna šikovné spoluhráče, dokázal jim připravovat pozice na střely ze slotu. V této dovednosti byl lepší než 60 % ostatních forvardů.

V pátečním utkání proti Čechům by měl nastoupit na pozici prvního centra. Na křídlech by mu měli pomáhat Jääskä a Puustinen. Rovněž by měl být členem první přesilovkové formace společně s Pakarinenem, Puustinenem, Jormakkou a Lehtonenem.

Pro Granlunda to bude v Praze už sedmý start na světovém šampionátu. Dohromady zatím na MS odehrál 50 utkání, ve kterých vstřelil 15 gólů a na dalších 34 přihrál. Se 49 body si tedy drží průměr téměř bodu na zápas. V letech 2011 a 2022 slavil s Finskem zisk zlaté medaile. V roce 2016 vybojoval stříbro.