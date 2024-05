Co je víc než hokej na domácím MS? Rodina! Střelec Dominik Kubalík (28) opustil včera ráno nároďák a mířil do porodnice za manželkou Klárou, která odpoledne přivedla na svět dcerku Miu , jejich prvního potomka!

Bob a Bobek, maskoti šampionátu v České republice, si zacpávali své králičí uši. Prezident hokejového svazu Alois Hadamczik (71) by se v tu chvíli raději schoval k nim do klobouku kouzelníka Pokustóna.

Kaše při debutu rozhodl: Míchačka v plánu!

Finský brankář Harri Säteri inkasuje nájezd Ondřeje Kašeho • Foto Michal Beránek / Sport

První zápas na MS a první výhra. Pro Ondřeje Kašeho (28) o to krásnější, že ji zařídil parádním blafákem, kdy poslal finského brankáře »do míchačky«. „Celou dobu jsem věděl, co udělám. Bod navíc jsme si zasloužili, i když by bylo lepší, kdybychom vyhráli už v základní hrací době,“ přemítal litvínovský útočník, jemuž zaplněná O2 arena uhranula. „Fakt super, moc jsme si to užili! Povedlo se nám držet systém, teď v tom musíme pokračovat dál,“ kýve Kaše.