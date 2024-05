Kaše chválil bengál v hale. Co se týká nájezdů? Jen se usmál: Jasný plán

Vyloženě přiběhl do mixzóny. Ondřej Kaše působil, že držel snad ještě zápasové tempo, kdy český tým proti Finům makal a létal celý zápas. Byl jedním ze dvou úspěšných nájezdových střelců. Jeho akce načala brankáře Säteriho. Nakonec to byl i vítězný gól. Celkově se zápas plné aréně hodně líbil. „Ale byl to jen první krůček, musíme stoupat,“ hlásil útočník Litvínova.