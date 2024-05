Málo střel, tři góly. Dostál si zápas doma užil, ale… Musím se s tím poprat

Reprezentace v Brně vstoupila do Českých her zápasem proti Finsku • Pavel Mazáč / Sport

Jak se cítí gólman, na něhož toho moc nejde?

„Je to moje práce. Někdy máte čtyřicet střel, jindy patnáct. Musíte se s tím psychicky poprat a poradit si s tím. Po dvou odrazech jim to spadlo přímo na hokejku a já už jsem se tam nestihl přesunout. To se někdy stane. Je to jen jeden zápas, ještě máme dva před sebou. Podíváme se na video a jedeme dál.“

Proč se duel výsledkově nepovedl?

„Samozřejmě jsme si přáli výhru. Ale podali jsme dobrý výkon, kluci makali celý zápas. Některé věci musíme doladit, to je jasné. Musím říct, že jsem si to před brněnským publikem užil. Člověk si samozřejmě musí trošičku zvyknout na širší hřiště, jiné úhly. Hráči si víc hrají s pukem než v NHL. Tam se snaží střílet ze všeho, protože mantinely jsou blízko. Rozdíl v tom je, ale na tomto hřišti jsem vyrůstal. Jsem rád, že jsem si to mohl zase vyzkoušet a mám to za sebou.“

Kolik hráčů soupeře jste znal? Dříve jste působil ve finské Liize.

„Nějaké ano. Se dvěma hráči přes léto občas trénuju v Tampere.“

Jak vycházíte s kolegy a konkurenty Vejmelkou a Mrázkem?

„S klukama se známe, máme jako trojka dobrou partu.“

