Velkolepé zahájení: živá fanzóna i pískot na Hadamczika. Prahu si užijete

Řada českých fanoušků přijela do Prahy řádně vybavena • Michal Beránek / Sport

Do fanzóny před O2 arenou dorazil také kladenský útočník Martin Procházka • Michal Beránek / Sport

Fanoušci vstupují do O2 areny na zápas hokejového mistrovství světa • Pavel Mazáč / Sport

Do Prahy dorazila také početná výprava švýcarských fanoušků • Michal Beránek / Sport

Nejlepší zpráva, kterou chcete slyšet: mistrovství světa si na místě užijete. Hodně! Vlastně ani nemusíte mít vstupenku a z Prahy odjedete s dobrým zážitkem. Jasně, s ní je to mnohem lepší. Všechno do sebe zapadá v hale i ve fanzóně. Z pohledu fanouška začal nejzábavnější šampionát v éře po covidu. Možná i v celé historii. Odpálil ho ceremoniál s Jaromírem Jágrem. Jen šéf hokeje dostal menší bídu. Při proslovu Aloise Hadamczika se ozval pískot.

Česko má poklad v agentuře, která obsluhuje ty největší sportovní akce po světě. Umí překonávat sama sebe, nevykrádá se, nekopíruje. Dostala na starosti i vizuál a zábavu při MS v hokeji a znovu posunula svůj limit. Za výsledek dáváte 11 bodů z 10.

V první řadě, trápily vás nudné a vlastně i dost nenápadné billboardy k šampionátu, které jste sice musely hledat, ale fakt existovaly? Tak v hale jste z putníků, nebo malých puků nadšení. Vážně. Stal se z nich nenásilný symbol šampionátu.

Nad ohromnou kostkou v O2 areně jsou pověšené jako světelné balonky, které navíc jezdí nahoru a dolů, vytvoří obrazec podle nálady. Každý tým na MS má svůj vlastní vizuál z různých barev. Co mužstvo, to originální barvy a animace. No a když v hale má slovo Libor Bouček? Program posouvá o pár pater výš. Umí. K tomu skvělý DJ, výborně volená hudba.

Ozdobou každého velkého turnaje je slavnostní zahájení. Vymazlíte ho, chcete se ukázat, dáte si na něm záležet.

Jasně, přišlo to i v Praze. Lenny střihla svůj hit „Hello“ doplněný o ohně a mapping.

Někdy působí tedy úvodní show tak, že jde o exhibici uměleckých jinotajů, kdy pátráte, co tím vším autor vlastně myslel a řešíte zásadní věc: co můžu ještě sníst, abych neusnul?

Tady ne. Skvělý příběh, kdy na kostce běžel klip z MS 2015 zaměřený na Jaromíra Jágra, jak hattrickem složil Finy. Vzpomenete si? Určitě. Slavný záběr, jak útočník zvedá ruce k nebi. Přesně tenhle moment běžel na kostce, pak Jágra zabral reálně na střídačce v obleku. Vedle něj seděli maskoti Bob a Bobek.

Jen jednou se pískalo, když spustil proslov prezident Českého hokeje Alois Hadamczik. „Hokejový národe,“ začal svoji řeč. A začalo se hvízdat. Nakonec ale i on sklidil potlesk, protože končil větou: „Česko do toho!“

Jako fanoušek si celkově v O2 aréně připadáte velmi dobře. Zásluhu na tom mají desítky dam v košilích, když se hraje, neustále uklízí chodby. Detail, ale důležitý. Co se týká občerstvení, další parádní kousek. Co se týká pestrosti, znovu plný počet bodů. Několik druhů zmrzlin, nanuky, víno, popcorn, pivo za 90 Kč, klobásy, pizza, burgery. Cena jídla se pohybuje vždycky kolem stovky.

Na chytrou věc narazíte na záchodech, kde na zrcadlech neuniknete kampani, jako děti zažívají šikanu na sociálních sítích. Do haly se jdete bavit, ale tohle je dobrá akce, jak do rodičů nenápadně nahustit dobrou věc.

Vlastně vám přestává i vadit symbol šampionátu „Pukotikon“, se kterým se vracíte do roku 1995. Ale v pohodě, v podstatě se v tom všem tak nějak ztrácí. Táhne se k němu ale jeden zajímavý příběh. Původně měl být černý, puk takový je. Ale mezinárodní hokejová federace se prý lekla, že černá barva není v současném světě korektní. Takže je sada smajlíků na puku modrá.

No a když brouzdáte kolem haly?

Tohle musíte zažít. Milý pocit, jak se míchají tisíce fanoušků v českých dresech, Švýcarů s plyšovými kuřaty na hlavě, jako kdyby dorazili odněkud z Vodňan, přiopilí Fini...

Pokud není zrovna narvaná sedmitisícová fanzona k prasknutí, tak v ní taky vydržíte klidně dvě hodiny. Nebo čtyři, dáte do kapsy pětistovku na pět piv a u velkoplošné obrazovky sledujete zápas. Vidíte na obraz dobře, i když na něj zrovna svítí Slunce. Nešetřilo se, všechno pro fanoušky.

Je to místo, kde se z vás stanou malí kluci a holky. „Pojď, teď na lapačku,“ hlásí táta malému špuntovi, který si zrovna vzal helmu, lapačku, vyrážečku a míří na něj pukometem. Vyzkoušíte si virtuální realitu, střelbu na svítící obdelníky, zablbnete si u různých malých hokejů. Jedna sázková kancelář dokonce před MS patrně někde spoutala Santu, sebrala mu jeho slavný kamion a dorazila s ním v hokejové úpravě.

Víte, co je fajn? Máte se na co těšit. Mistrovství světa si užijete. Dostanete možná větší zážitek, než v jaký jste doufali.