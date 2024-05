Schody k medailovému zázraku: dřina, správný výběr brankáře i boss ve VIPu

Video se připravuje ... Cítíte mrazení, vlastně moc netušíte, co v den startu mistrovství světa od Česka čekat. Strach o čtvrtfinále? Výjimečný turnaj? S plnou O2 arenou v zádech může přijít ta výrazně voňavější možnost. Dobře vykopnete, ještě lépe končíte, rostete. Deník Sport dal dohromady 8 bodů pro bandu kouče Radima Rulíka, co potřebuje, aby porazila papířově šikovnější týmy a vyřadila hvězdy. Klíčové třeba bude nepouštět za dveře nálady horlivého prezidenta svazu.

Góly vs. atraktivita Atraktivní hokej. Ten, který by byl zábavný pro fanoušky. Ať se lidi při domácím šampionátu baví! Mantra, která ve velké míře stála za koncem bývalého kouče Kariho Jalonena. Pod trenérem Radimem Rulíkem tým na začátku sezony náramně bavil. Ale co to poslední Brno? Dva góly ve třech utkáních. Celkem z 94 střel! Herní bída. Náhoda, nebo návrat ke klasickému českému nešvaru? Chabé koncovce? „Podívejte se na sedmý zápas Boston – Toronto. Padly dva góly za 60 minut. Víc nic. A jací tam byli světoví hráči,“ uvedl Rulík. I z jeho dalších vyjádření je zřejmé, abyste nečekali střelecké hody. Ale hlavně poctivou týmovou práci. Upřímně – zlato se vyhrává defenzivou. Fanoušci dokážou ocenit i nasazení a když hráči budou „žrát led“.

X faktor: Zloděj-Dlouhý-Rychlonožka Úspěšný tým vždycky potřebuje nečekané hrdiny. Máme tip, kdo by mohl pomoci teď. Možná to může znít příliš přísně, ale pro dobrý turnaj je opravdu klíčové, aby čtvrtá formace složená z extraligových hráčů dokázala být lepší než jen dobrá. Žádné byli tam, splnili si a bránili. Kdepak. Jáchym Kondelík je monstrum, dvoumetrový habán, kterého od puku oddělíte leda násadou od lopaty, kterou navážete na vaši hokejku. Jakub Flek, rychlý čamrda, který šel podruhé v kariéře nad 40 bodů, než řeknete „Kondelík“, dvakrát objede hřiště. Ondřej Beránek je silný v odebírání puků. Tahle parta prostě musí každého trápit, splatit Rulíkovi důvěru, proč si ji vybral. Aby Česko projelo aspoň do semifinále, od nich to bude chtít tak 4 až 5 gólů. Utopie? Ale ne, v životní formě na to mají. Jáchym Kondelík v dresu národního týmu • Foto Pavel Mazáč / Sport

Oživit Skandinávii a věřit plánu Zdá se to jako dávná doba. Ale když Radim Rulík vybral hráče pro první turnaj, který začínal ve Švédsku a končil ve Finsku, hráči poslouchali jeho pokyny na slovo. Mohli se přetrhnout. Národní tým rychle otáčel hru, dokázal krást puky hluboko v soupeřově zóně. Plnil pravidlo, že nejlepší defenziva je taková, když se bráníte útokem a soupeř zmatkuje, panikaří, láme si hlavu, jak se z aktivního napadání vyhrabat. Rulík si poskládal všechny útoky, aby v nich měl urputné hráče. Záleží kolikrát na prvních třech šancích, když nějakou proměníte, hlava si věří, rostete a najednou jedete v módu „jsem McDavid, rozestoupí se přede mnou i moře“. V listopadu Rulíkovi boys zničili Švédy 7:3 a Finy 5:2. Soupeři z toho byli extrémně špatní. Je to o pravidlech a jejich dodržování. Vlasák: Hlinka říkal věci na rovinu Video se připravuje ...

Hokejový boss musí pochopit svoji roli Jsme u citlivého bodu. Někdo by si ho mohl vyložit jako zbytečné rýpání. Ne, není. Je to upozornění na to, že úspěch se skládá z maličkých věcí. Všechno do sebe musí zapadnout. Takže i pozice a role bosse Aloise Hadamczika. Kdo viděl nominační tiskovku, pochopí. Jak si u kouče Rulíka žádal až legračně o zmínku, že byl také v kabině poděkovat… Svazový prezident má pocit, že právě on je český hokej. Chce mít vše pod kontrolou. Ve své horlivosti touží zasahovat i do sportovních oblastí, v tom si prostě nemůže pomoct. Sám to veřejně popírá, ale v podcastu pro sport.cz řekl: „Celý život jsem trenér. A i teď to pořád tak vnímám.“ Což může být problém. Hadamczik musí pochopit svojí roli. Tým patří jiným. Už ne jemu. Jeho místo je ve VIPu budovat kontakty, hýčkat sponzory. Ne zbytečně zvyšovat už tak velkou nervozitu. Šéf českého hokeje Alois Hadamczik. • Foto Blesk:Renata Matějková

Srdce a obětavost. Z fráze praxe! Může znít jako prázdná fráze, když trenér mluví o týmu, že by měl mít hlavně srdce. Taky to tak je, když říkáte, co byste měli, že příště musíte a bylo by dobré kdyby... Jenže silné týmy jdou od slov k akci. Řeči o srdci znamenají, že jediný souboj nevypustí, jak kapitán Roman Červenka, tak zelenáč David Špaček. Týká se to první minuty i poslední. Není problém zablokovat střelu, vždycky se vrátit na svoji pozici. Tady je směr, kterým národní tým potřebuje jít, aby se přiblížil k medaili. Podobně se do finále MS dvakrát prokousali Švýcaři, takhle svůj senzační bronz získali Lotyši před rokem. Prostě šedesát minut rubete, nezáleží na soupeři ani na stavu. Tohle byl ostatně i recept, jakým došli Rulíkovi mladíci do finále MS U20. Že proti stála daleko talentovanější Kanada? No a? Novotný o zlaté krádeži na MS 2010. Vzpomíná na Jágrův proslov i na Marka Video se připravuje ...

Trefit gólmana Ne, že bychom Karlu Vejmelkovi přáli něco špatného, vůbec. Ale situace s gólmany je nastavená tak, že do akce půjde nejspíš jen ve chvíli, kdy se někdo zraní, nebo to opravdu nepůjde. Takže ideální varianta? Ať ho nevidíme v akci! Ondřej Pavelec rozprostře zátěž mezi Lukáše Dostála s Petrem Mrázkem. Podle všeho spíš počítá s větším prostorem pro Dostála. „Odchytal velkou porci zápasů v NHL, měl skvělé momenty, kdy tým jednoznačně nesl na zádech a ukázal, že NHL chytat umí,“ řekl o brankáři Anaheimu bývalý gólman Pavel Francouz. Na Finy Dostál, na Norsko Mrázek,. A dál? Třeba Tomáš Suchánek odchytal na MS do 20 let, které taky řídil Pavelec, sedm zápasů. To může být nápověda. Pokud Dostálovi vyjde Finsko, dostane i další těžké soupeře. Reprezentační brankáři (zleva) Petr Mrázek, Lukáš Dostál a Karel Vejmelka během tréninku • Foto Michal Beránek / Sport

Odolnost? Předpoklady jsou Je to něco, na co si nemůžete sáhnout. Ale všichni moc dobře vědí, že to existuje. Je to tlak. Síla očekávání. Nebo je jedno, jak to pojmenujete. Prostě stav, kdy na hráče všechno dolehne. Domácí mistrovství, plná hala, každý se ptá po lístcích, do toho mediální humbuk, vševědoucí sociální sítě, může přijít kritika… Hráči se nesmí rozklepat. „Myslím si, že trenéři brali kluky, kteří jsou na to psychicky připravení,“ hlásil za všechny obránce Radko Gudas. Mužstvo má i obouchané klíčové lídry. Roman Červenka hraje na 11. šampionátu, v týmu jsou hráči z NHL, kteří znají tlak. Třeba David Kämpf z Toronta. Města hokejem posedlého. A co víc – mužstvo má Ondřeje Paláta a Jana Ruttu, kteří dvakrát vyhráli Stanley Cupu s Tampou. A po minovém poli se umějí pohybovat. Musejí to zvládnout i ostatní. Roman Červenka si povídá s Radko Gudasem na prvním českém tréninku v O2 areně před MS • Foto Pavel Mazáč / Sport