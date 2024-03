Skvělá otočka Colorada: MacKinnon překonal legendu. Bodoval Rousek

Hokejistům Colorada se v nedělním utkání NHL proti Pittsburghu povedla senzační otočka z 0:4 na 5:4 po prodloužení. Útočník Avalanche Nathan MacKinnnon si díky tříbodové jízdě (1+2) připsal 122. kanadský bod, čímž překonal klubový rekord legendy Joea Sakica ze sezony 1995/96. Z výher se radovalo hned několik Čechů, ale bodoval z nich pouze Lukáš Rousek při výhře Buffala 4:1 nad Calgary. Ondřej Palát s Tomášem Noskem z New Jersey byli u výhry 4:0 na ledě New York Islanders. Carolina (Martin Nečas) porazila Toronto 2:1. Ottawa s Dominikem Kubalíkem přestřílela Edmonton 5:3. Dallas (Radek Faksa) vyhrál 4:2 v Arizoně. Prohru 2:3 po prodloužení naopak neodvrátil gólman Anaheimu Lukáš Dostál, který s Ducks nestačil na Tampu Bay.

Anaheim poslal ve 14. minutě do vedení Ross Johnston, Tampa ale ve druhé třetině skóre otočila. Jako první Dostála překonal Anthony Duclair a o necelých deset minut později zlomil skóre na stranu Lightning Luke Glendening.

Ducks v úvodu třetího dějství zásluhou obránce Pavla Minťukova srovnali a dovedli zápas do prodloužení. V tom českého brankáře po 59 sekundách prostřelil Cirelli, jenž protáhl svou bodovou sérii na sedm zápasů a zařídil Lightning šestou výhru v posledních sedmi duelech.

Rousek bodoval ve druhém zápase za sebou po příchodu do týmu Buffala z farmy v AHL. Po jeho přihrávce otevřel Peyton Krebs v Calgary skóre, a přestože domácí ve druhé třetině dokázali vyrovnat, Sabres rozhodli třemi brankami v závěrečné části a po dvou porážkách se radovali z vítězství.

Hokejistům Colorada se podařil proti Pittsburghu velký obrat. Ačkoli Avalanche ještě na začátku 37. minuty prohrávali 0:4, zvítězili 5:4 v prodloužení. Domácí útočník Nathan MacKinnon se na výhře podílel brankou a dvěma asistencemi a dostal se na 122 bodů v sezoně, čímž překonal klubový rekord 120 bodů legendárního Joea Sakica z ročníku 1995/96.

Osmadvacetiletý MacKinnon bodoval i ve 34. domácím utkání v sezoně za sebou a udržel naději, že se jako první hokejista v historii zapíše do statistik ve všech 41 duelech na vlastním ledě v jednom ročníku. Kanadský centr se dnes v této bilanci osamostatnil na druhém místě historie NHL, před ním je pouze Wayne Gretzky, který v sezoně 1988/89 bodoval ve 40 domácích duelech Los Angeles za sebou.

Pittsburgh vyhrál v Denveru první třetinu 2:0 a až do 36. minuty postupně navýšil skóre na 4:0. Na všech brankách Penguins se podílel kapitán Sidney Crosby, který jeden gól dal a na tři přihrál. Colorado do konce druhé třetiny snížilo na rozdíl dvou branek a v třetí části přidalo další dvě trefy: do prodloužení zápas poslal v 56. minutě MacKinnon 44. gólem v sezoně. Obrat završil po 54 sekundách nastavení po samostatné akci Jonathan Drouin a postaral se o devátou výhru Avalanche za sebou.

„Začali opravdu dobře. Byli jsme trochu zaskočení a navíc jsme hráli dost bídně. To je špatná kombinace,“ konstatoval MacKinnon po zápase a vyzdvihl výkon Crosbyho. „Ukázal, že je pořád nejlepší. Dneska dominoval, zvlášť proti naší lajně. Měli jsme sice lepší třetí třetinu, ale byl to týmový výkon,“ dodal.

Útočník Floridy Sam Reinhart dvěma góly řídil výhru 4:1 nad Philadelphií a poprvé v kariéře nastřílel 50 branek za sezonu. Kanadský kanonýr se na 50 zásahů dostal jako třetí hráč v ročníku a navázal na nejlepšího střelce ligy Austona Matthewse a Zacha Hymana z Edmontonu, který tuto metu překonal jen o pár minut dříve v duelu s Ottawou.

„To není špatné na chlapíka, který měl být v lize jen na černou práci a nebyl si jistý, jestli to do NHL vůbec dotáhne,“ řekl o spoluhráči Connor McDavid, jenž mu na 50. gól přihrál. „Všechno si tvrdě odpracoval a teď je z něj v jednatřiceti letech padesátigólový střelec. Docela působivé,“ dodal na adresu Hymana, jenž se stal ve věku 31 let a 289 dní třetím nejstarším hráčem v historii NHL, který hranici 50 gólů v sezoně pokořil.

Hyman v čase 23:34 poslal Oilers do vedení 3:1, jeho branka ale byla tím posledním, co hosté v kanadské metropoli předvedli. Senators čtyřmi góly v řadě otočili na konečných 5:3 a vyhráli podruhé za sebou. Edmonton i přes druhou ztrátu za sebou drží v tabulce Západní konference páté místo.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 41:21. Carlson, 43:36. Ovečkin, 52:00. Ovečkin Hosté: Sestavy Domácí: C. Lindgren (Kuemper) – Fehérváry, Carlson (A), Sandin, Jensen, Alexejev, T. van Riemsdyk – Ovečkin (C), McMichael, Oshie – Protas, D. Strome, Mirošničenko – Pacioretty, Lapierre, Milano – Malenstyn, Dowd (A), Aube-Kubel. Hosté: Hellebuyck (Brossoit) – Morrissey (A), DeMelo, Dillon, Pionk, Samberg, Schmidt – Connor, Scheifele (A), Iafallo – Ehlers, Monahan, Toffoli – Niederreiter, Lowry (C), Appleton – M. Barron, Naměstnikov, Perfetti. Rozhodčí Furlatt, MacPhee – Tobias, Marquis Stadion Capital One Arena, Washington Návštěva 18 573 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 36:05. Se. Walker, 39:31. Trenin, 43:32. Drouin, 56:22. MacKinnon, 60:54. Drouin Hosté: 07:53. Puljujärvi, 15:11. Rust, 33:47. Crosby, 35:40. P. Joseph Sestavy Domácí: Georgijev (Annunen) – Toews, Makar (A), Girard, Manson, J. Johnson, Se. Walker – Ničuškin, MacKinnon (A), Rantanen (A) – Lehkonen, Mittelstadt, Drouin – Wood, Colton, Parise – Duhaime, Trenin, Cogliano. Hosté: Nedeljkovic (46.–57. Jarry) – P. Joseph, Letang, M. Pettersson, E. Karlsson, Ludvig, St. Ivany – D. O'Connor, Crosby (C), Rust – Bunting, Malkin (A), Rakell – R. Smith, Eller, Puustinen – Bemström, Acciari, Puljujärvi. Rozhodčí St-Laurent, Rehman – Kovachik, Apperson Stadion Ball Arena, Denver Návštěva 18 129 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 20:38. Meier, 22:57. J. Hughes, 26:12. Holtz, 55:53. Tierney Sestavy Domácí: Varlamov (Sorokin) – Pelech, Dobson, Reilly, Pulock, Romanov, Bortuzzo – Nelson, Horvat, Palmieri – Lee, Barzal, Fasching – Cizikas, Pageau, Engvall – Holmström, MacLean, Clutterbuck. Hosté: Kähkönen (Allen) – Bahl, Marino, L. Hughes, DeSimone, B. Smith, Nemec, Hatakka – Meier, Hischier, Bratt – J. Hughes, Haula, Holtz – Palát, Nosek, Mercer – Willman, Tierney. Rozhodčí Stadion UBS Arena, New York

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 01:05. Skjei, 13:55. S. Aho II Hosté: 48:51. N. Robertson Sestavy Domácí: Andersen (S. Martin) – Slavin (A), Burns, Skjei, Pesce, Orlov, Chatfield – Guentzel, S. Aho II (A), Jarvis – Svečnikov, Je. Kuzněcov, Nečas – Martinook, J. Staal (C), Noesen – Drury, Kotkaniemi, Teräväinen. Hosté: Woll (Mar. Jones) – Brodie, McCabe, Rielly (A), Ljubuškin, Edmundson, Liljegren – Bertuzzi, Matthews (A), Domi – McMann, Tavares (C), W. Nylander – Knies, Holmberg, N. Robertson – Dewar, Kämpf, Gregor. Rozhodčí L'Ecuyer, Sandlak – Mills, McNamara Stadion PNC Arena, Raleigh Návštěva 18723 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 05:37. Chychrun, 24:48. Stützle, 36:30. Batherson, 56:57. Chychrun, 59:23. Kelly Hosté: 03:49. Henrique, 21:38. Draisaitl, 23:34. Hyman Sestavy Domácí: Korpisalo (A. Forsberg) – Zub, Sanderson, Brännström, Chabot (A), Bernard-Docker, Chychrun – Batherson, Pinto, B. Tkachuk (C) – Giroux, Stützle (A), Crookshank – M. Joseph, Greig, Kubalík – Katchouk, Kastelic, Kelly. Hosté: Pickard (S. Skinner) – Bouchard, Ekholm, Desharnais, Nurse (A), Ceci, Kulak – Hyman, McDavid (C), Draisaitl – Foegele, Nugent-Hopkins (A), R. McLeod – Perry, Henrique, Ryan – C. Brown, Carrick, Janmark. Rozhodčí K. Nicholson, J. Herbert Stadion Canadian Tire Centre, Ottawa

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 52:54. Brink Hosté: 10:34. Reinhart, 20:55. Tarasenko, 44:43. Verhaeghe, 58:48. Reinhart Sestavy Domácí: Sandström (Ersson) – Sanheim, York, Attard, Ginning, E. Johnson, Zamula – Konecny (A), Frost, Tippett – Brink, Laughton (A), Farabee – Hathaway, Poehling, Foerster – Lycksell, Couturier (C), N. Cates. Hosté: Stolarz (Bobrovskij) – Ekman-Larsson, Forsling, Montour, Mikkola, Kulikov, Mahura – Reinhart, Lundell, Luostarinen – M. Tkachuk (A), Bennett, Verhaeghe – Tarasenko, Stenlund, Rodrigues – Lomberg, Lorentz, Cousins. Rozhodčí Mitch Dunning, Steve Kozari – Julien Fournier, Kiel Murchison Stadion Wells Fargo Center, Philadelphia

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 18:44. Keller, 47:26. Bjugstad Hosté: 04:21. Benn, 22:19. Seguin, 54:32. Heiskanen, 58:30. Duchene Sestavy Domácí: Ingram (Vejmelka) – Durzi, Moser, Kesselring, Välimäki, Crotty, Dermott – Schmaltz (A), Bjugstad, Keller (A) – Guenther, L. Cooley, Crouse (A) – Carcone, Kerfoot, O'Brien – Maccelli, McBain, Leonard. Hosté: Oettinger (Wedgewood) – Heiskanen, Harley, C. Tanev, Lindell (A), Lundkvist, R. Suter – Pavelski, Hintz, J. Robertson – Seguin (A), Duchene, Marchment – Stankoven, W. Johnston, Benn (C) – Cr. Smith, Faksa, Steel. Rozhodčí Schlenker, McCauley – Smith, Hughes Stadion Mullet Arena, Tempe Návštěva 4600 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 13:49. R. Johnston, 42:36. Mintjukov Hosté: 27:50. Duclair, 37:00. Glendening, 60:59. Cirelli Sestavy Domácí: Dostál (Stalock) – Fowler (A), Zellweger, Mintjukov, LaCombe, Vaakanainen, Lindström – Killorn (A), Carlsson, Terry – Vatrano, McTavish, R. Strome – Max Jones, Lundeström, Leason – R. Johnston, Meyers, Silfverberg (A). Hosté: J. Johansson (Vasilevskij) – D. Raddysh, Černák, de Haan, Dumba, Lilleberg, Perbix – Hagel, Cirelli, Kučerov (A) – Stamkos (C), Paul, Duclair – Eyssimont, Motte, Sheary – Jeannot, Glendening, Watson. Rozhodčí Charron, Hanson – Gibbons, O'Quinn Stadion Honda Center, Anaheim Návštěva 16152 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 20:56. Eberle Hosté: 04:18. Guhle, 06:22. Newhook, 17:33. Suzuki, 18:00. Newhook, 33:16. Matheson Sestavy Domácí: Grubauer (18. Daccord) – Dumoulin, Schultz, Oleksiak, Borgen, R. Evans, Larsson – Tolvanen, Beniers, Eberle – Schwartz (A), McCann, Burakovsky – B. Tanev, Gourde (A), Bjorkstrand – Tatar, Bellemare, Kartye – Yamamoto. Hosté: Primeau (Montembeault) – Harris, Matheson (A), Savard, Xhekaj, Kovacevic, Guhle, Struble – Slafkovský, Suzuki (C), Caufield – Armia, Newhook, Harvey-Pinard – Jos. Anderson, J. Evans, Gallagher (A) – Pearson, White, Pezzetta. Rozhodčí Rank, Syvret – Knorr, Murray Stadion Climate Pledge Arena, Seattle Návštěva 17 151 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 30:35. Huberdeau Hosté: 04:53. Krebs, 51:04. Peterka, 59:16. T. Thompson, 59:58. Clifton Sestavy Domácí: Wolf (Markström) – R. Andersson (A), Kylington, Miromanov, Weegar, Pachal, Hanley – Kuzmenko, Šarangovič, Huberdeau (A) – Pospíšil, Kadri, Zary – Coleman, Backlund (C), Mangiapane – Dr. Hunt, Rooney, Greer. Hosté: Luukkonen (Levi) – Dahlin (A), Byram, Jokiharju, Power, Clifton, Bryson – Tuch, T. Thompson, Peterka – Benson, Cozens, Greenway – Rousek, Krebs, J. Skinner – V. Olofsson, Girgensons (A), Robinson. Rozhodčí Chmielewski, Blandina – Kelly, Shewchyk Stadion Scotiabank Saddledome, Calgary Návštěva 16 497 diváků