Slušný kluk Bedard přijel pro zlato: Mrázek byl náš MVP, sázku probereme

Těsně před startem šampionátu zůstával největší hvězdou kanadské soupisky. Connor Bedard (18) je mladistvý věkem i vizáží. Ale v první sezoně v NHL předvedl svůj neskutečný potenciál a ve slabém Chicagu ihned zazářil. „Nezáleží na věku, ale co hokejista dovede na ledě. Connor to ukázal během sezony v lize i předtím na mezinárodní scéně. Pro náš tým je už teď nesmírně důležitý hráč,“ pravil po prvním tréninku javorových listů v Praze kouč Andre Tourigny.

Přípravu v hale O2 Universum sledovali i Pavel Gross a Patrik Augusta, kteří pomáhají jako pozorovatelé českému týmu. Ale žádný mediální nálet se nekonal, to jen časy se mění. Když před skoro čtyřiceti lety přijel Mario Lemieux, stačilo ho u kabiny požádat o pár odpovědí osobně. Kolem Connora Bedarda se šířila zvěst, že rozhovor bude možný jen se svolením marketingového partnera IIHF. Nebylo třeba. Kanaďané to zvládli sami. Největší talent po Connoru McDavidovi působil příjemně, prostě slušný kluk. Postupně mluvil pro čtyři televize, deník Sport a nhl.com.

Česko jste navštívil vůbec poprvé?

„Ano. Přiletěli jsme s týmem ve čtvrtek a už se stačili porozhlédnout. Praha je nádherné město. Snad ji poznáme víc. Ale jsme tady hlavně z jiného důvodu.“

Bude to pro vás jiná zkušenost, než jste byl dosud zvyklý?

„Vždycky se především snažím hrát svoji hru. Chci být pro tým užitečný nejen do útoku a produktivitou, ale zároveň hrát zodpovědně. Čekají nás těžcí soupeři, ke každému musíme přistupovat stejně. To je náš prvotní cíl.“

Už máte zlato z mistrovství světa osmnáctiletých, dvakrát jste vyhrál na dvacítkách, ale tohle bude váš první dospělý šampionát. Těšíte se?

„Určitě. Bude to jiné. Ale náš cíl je vždycky stejný. Chceme zlato. Jiný ani mít nemůžeme. Chceme vyhrát.“

Ve skupině se můžete střetnout s Petrem Mrázkem. Poradíte spoluhráčům, jak ho překonat, kam na něj střílet?

„Opravdu doufám, že mu dám gól. V Chicagu byl neuvěřitelný, odvedl spoustu skvělé práce. Skoro v každém zápase byl naším MVP. Bylo naše štěstí, že ho máme. Je to ohromně talentovaný brankář. Není jednoduché ho překonat. Ale věřím, že mu tam nějaký kousek pošlu, kdybychom nastoupili proti sobě.“

Víte, jak na něj vyzrát, kam střílet?

„Překonat ho je právě strašně těžké. Ale doufám, že se mi to povede.“ (usměje se)

Už dřív proběhly zprávy o sázkách s dalšími spoluhráči z Blackhawks, že mu dáte gól.

„Tohle spolu ještě probereme. Uvidíme, co bude. Určitě by to bylo hezké, ale zatím o tom nepřemýšlím. Hrajeme spolu až v posledním zápase základní skupiny, což je ještě daleko.“

Anketa Získá Kanada na MS 2024 zlato? ANO NE

Přípravu jste měli ve Vídni a Budapešti. Jak jste si to užil tam?

„Taky krásná města, kde jsem ještě nebyl. Hráli jsme proti Rakousku a Maďarsku. Rád jsem poznal zase něco jiného. Fakt zážitek.“

Pojali jste pobyt i jako teambuilding?

„Určitě, náš tým se dával dohromady postupně a za pochodu. Rozhlížíme se, poznáváme se navzájem, zvykáme si na sebe. Jsme spolu teprve krátkou dobu. Ale věřím, že všechno bude klapat.“

V juniorských výběrech jste patřil k lídrům, jaké je nastupovat se staršími a zkušenějšími hráči?

„Je dobré, když můžu nastupovat s takovými kluky, vidět, jak se chovají na ledě, na střídačce, v kabině i mimo. A hrát proti jedněm z nejlepších hokejistů na světě, to člověka taky obohatí. Je to jako v NHL. Myslím, že mi to prospěje.“

Na prvním tréninku jste skákal na led s Nickem Paulem a Michaelem Buntingem. Zdálo se, že byste nemusel hrát v centru. Bude to změna?

„Nemyslím, že naskočím na centru. Ale všude, kde jsem na mezinárodní úrovni hrál, jsem nastupoval s kluky, kteří dokázali hrát kdekoli. Potřebujete hráče, kterým nevadí výměna pozic. Různě se prohazujeme, jde o to si zvyknout hrát kdekoli.“

A co větší led?

„Nějaké zápasy jsem na něm hrál. Ale už někdy v patnácti, takže si moc nepamatuju všechny rozdíly. Uvidíme, jak to zvládnu tady. Věřím, že si rychle si zvyknu.“