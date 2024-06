Bolestné přiznání bojovnice Hlaváčkové: Snahy o miminko končily tragédií

Andrea Sestini Hlaváčková (37) je i po konci kariéry miláčkem fanoušků. A to nejen díky dřívějším tenisovým úspěchům. Úsměvavá blondýnka na sociálních sítích často humorně komentuje zážitky ze svého životě. Milující manžel, zdravá dcerka, stěhování do rodinného domu a příchod druhého miminka působily jako z pohádky, ale grandslamová šampionka odhalila, že má za sebou velmi smutný příběh...

O aktuální situaci bývalá tenistka promluvila v pořadu Mámy sobě. V rozhovoru popsala mimo jiné i moment, kdy se dozvěděla, že má její manžel Fabrizio rakovinu štítné žlázy. V prvních chvílích se zděsila, potom ale lékaři ji i jejího manžela uklidnili. „Byla to nejlepší z nejhorších variant,“ vylíčila, jak vypadala diagnóza. Po operaci ještě její muž musí podstoupit terapii, kvůli které bude muset být 3 týdny pryč od rodiny.

Diagnóza přišla krátce před porodem druhé dcerky, kterou manželé pojmenovali Bea. A bývalá reprezentantka přiznala, že je to vymodlené miminko. Před jejím narozením si totiž Andrea dost vytrpěla.

„Prošla jsem si rokem 2022, kdy jsem byla více těhotná než netěhotná, protože jsem si prošla...“ odmlčela se. „Tak a je to tu,“ pronesla před krátkým tichem, kdy v sobě musela zpracovat emoce. Záhy řekla, že se musela vyrovnat se třemi potraty.

„My jsme si vlastně po StarDance řekli, že to jdeme zkoušet. A úplně neuvěřitelnou náhodou, což jsem vůbec nečekala, jsem otěhotněla, přísahám, na jeden pokus. Protože vím konkrétně, že ten měsíc to byl jeden pokus,“ usmála se navzdory slzám sympatická blondýnka. „Takže já jsem to vůbec nečekala. Moje máma je gynekoložka, což je v celém tom příběhu docela důležité pojítko,“ poukázala Andrea s tím, že má tak skvělý přístup k informacím.

Když se o těhotenství dozvěděla a podělila se o novinu s manželem, byl to šok. „My jsme, v uvozovkách, nebyli šťastní v tu chvíli,“ líčila Hlaváčková s tím, že takhle rychle pár věc neplánoval. Záhy jela na kontrolu, kde ji ale lékaři sdělili mimoděložní těhotenství. Později musela podstoupit operaci, při které ji doktoři »vyčistili tělo« a vzali jeden vejcovod. Po pár týdnech musela na další zákrok kvůli myomu v děloze.

Krátce po šestinedělí se pak s manželem znova pokoušeli o dítě a také tentokrát byli úspěšní. V té době se Andrea vracela k tenisu a chtěla se rozloučit s kariérou. Na kontrole pak zjistili, že rodačka z Plzně čeká dvojčata, z čehož se tenistka mírně zděsila. Jenže pak opět přišly špatné zprávy. „Jednu kontrolu odešlo jedno, další kontrolu odešlo druhé,“ popisovala těžké chvíle.

„Druhý potrat jsem zažila doma. Takový ten, kdy si dáš pilulku a čekáš, až to odejde,“ vykreslila upřímně bolestivý moment. Třetí těhotenství už se snažila Andrea šetřit. Vše vypadalo dobře, ale bála se každé kontroly. A pak bohužel přišla opět ztráta nenarozeného miminka.

„A to už bolelo hodně. A teď je tady Bea,“ vydechla zlomeně Andrea a odmlčela se, než se zpátky k příběhu vrátila. „To už bolelo víc. Zase si napíšeš do diáře to datum a potřetí to nevyjde. Tak to už si říkáš: Aha, tak to už je něco špatně u mě. Nebo to tak nemá být. Naštěstí ti doktoři a ta máma mě ujišťovali, že v pohodě. Že se to děje. A asi mi i pomohlo, že každá ztráta to byla jiná,“ řekla tenistka s tím, že si chtěla nechat nějaký čas, než začne o tomto příběhu promluví.

Nakonec ji ale motivovalo, to, že podobnou věcí si prošla řada žen, jen to nezmiňují. Pokud byla ale Andrea pro fanoušky doteď velká bojovnice, pak to po odkrytí bolestivé zkušenosti platí ještě dvakrát tolik. Tím víc, že si navzdory všemu dokázala udržet úsměv na tváři.