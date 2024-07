V hlavě měla nová wimbledonská šampionka Barbora Krejčíková maglajz, jako byl v hrnci, když pekli pejsek s kočičkou dort. Těch emocí, těch chvil napětí i totálního uvolnění, kdy si ani neuvědomíte, co se vlastně děje. Co byly top momenty zlatého finále žen?

Chvěla se jí ruka, tep měla snad dvě stě. Poslední gem se táhl jako ranní mlha Šumavou. Bára z Ivančič v něm nevyužila tři mečboly, ale zvládla to a ten čtvrtý proměnila ve velkolepý triumf. „Uf. Už jsem ráda, že je to za mnou,“ oddychla si po posledním bodu.

„Když jsem tehdy u Jany doma zaklepala na dveře a dala jí dopis, změnilo mi to celý život. Nevěděla jsem, jestli mám pokračovat a být profesionálkou, nebo studovat. A právě Jana mi řekla, že mám potenciál a měla bych dál hrát tenis,“ povídala Bára na posvátném centrkurtu při slavnostním ceremoniálu a tribuny bouřily nadšením. „Než umřela, říkala mi, že mám vyhrát grandslam. Povedlo se mi to už v Paříži a teď tady. Nikdy jsem nesnila ani o tom, že vyhraji stejnou trofej jako Jana!“ přidala a fanouškům už tekly slzy.

Chlapi pláčou

Celá lóže byla po mečbolu radostí na nohou, Bářin trenér Pavel Motl ale jediný zůstal sedět, držel si hlavu v dlaních a... plakal! Obrovské vypětí z dramatické bitvy, kterou svedla jeho o dva roky starší svěřenkyně, z něj konečně spadlo.

Spolu s kondičákem Tomášem Breicetlem pak vstřebávali životní momenty se slzami v očích. Jakoby ani nevěřili, co se to děje. „Tak už to máš za sebou,“ říkali hvězdné svěřenkyni, když se poprvé potkali na chodbě slavného All England Clubu. Společné obětí nebralo konce. „Ty vole,“ zahlásila wimbledonská hrdinka.