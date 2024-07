Neúspěšný český den na Wimbledonu. Krejčíková jde dál, všichni další končí

Bývalá deblová partnerka Krejčíkové Siniaková nedotáhla po úvodním "kanáru" obrat a s Julií Putincevovou z Kazachstánu prohrála 0:6, 6:4, 2:6. Při premiéře v All England Clubu do třetího kola neprošla ani sedmnáctiletá Brenda Fruhvirtová, Španělce Paule Badosaové podlehla 4:6, 2:6. Předloňská čtvrtfinalistka Bouzková prohrála se sedmnáctou nasazenou Ruskou Annou Kalinskou 4:6, 1:6 a Macháč s jejím krajanem Romanem Safiullinem 2:6, 4:6, 7:5, 3:6.

Krejčíková, která stejně jako její soupeřka čekala kvůli dešti na vstup do turnaje až do středy, vydřela teprve devátou letošní výhru za dvě hodiny. Americkou kvalifikantku zdolala v tie-breacích 8:6 a 7:5. Alespoň dva zápasy za sebou vyhrála teprve potřetí v sezoně. O postup do osmifinále, kterým by vyrovnala své zdejší maximum z debutu v roce 2021, se utká se Španělkou Jessicou Bouzasovou, přemožitelkou obhájkyně titulu Markéty Vondroušové.

Siniaková, která byla nasazena jako číslo 27, nedostala v úvodím setu od rozjeté soupeřky šanci. Putincevová, která ve wimbledonské generálce vybojovala titul v Birminghamu, ho získala za 19 minut, poté co ztratila pouhé tři fiftýny. Ve druhé sadě už se hra vyrovnala a česká hráčka ji pro sebe rozhodla brejkem v devátém gamu. Rozhodující set ale opět zahájila ztrátou podání a manko už nedohnala.

Mladší ze sester Fruhvirtových, jež se v Londýně potýkala před prvním zápasem s nemocí, se měla s Badosaovou původně utkat už ve středu. Kvůli zpoždění programu vinou deště se ale první vzájemný souboj se zkušenou Španělkou odehrál až dnes. Fruhvirtová sice soupeřce na úvod sebrala podání, náskok ale nevyužila a bývalé světové dvojce za hodinu a 20 minut podlehla.

Badosaová získala na londýnské trávě druhý český skalp, v úvodním kole vyřadila Karolínu Muchovou. Ve třetím ji čeká čtrnáctá nasazená Darja Kasatkinová, která dnes nadělila dva „kanáry“ domácí naději Yuriko Lily Miyazakiové.

Bouzková došla ve Wimbledonu předloni do čtvrtfinále a před rokem do čtvrtého kola, ale letos skončila dříve. Kalinské přitom sebrala servis jako první, ale pak o své podání čtyřikrát přišla. Ruská tenistka navázala na úspěšné červnové vystoupení z Berlína, kde došla na trávě až do finále.

Macháč po pětisetové bitvě s Davidem Goffinem, rozložené do dvou dnů, nestačil na loňského čtvrtfinalistu Safiullina. Ve třetí sadě sice odvrátil dva mečboly a dal vzpomenout na velký obrat z předchozího zápasu, nakonec mu ale ruský soupeř nedovolil zopakovat třetí kolo z obou předchozích letošních grandslamů.

Výsledky tenisového Wimbledonu (tráva, dotace 50 milionů liber):

Muži:

Dvouhra - 2. kolo:

Safiullin (Rus.) - Macháč (ČR) 6:2, 6:4, 5:7, 6:3, De Minaur (9-Austr.) - Munar (Šp.) 6:2, 6:2, 7:5, Fils (Fr.) - Hurkacz (7-Pol.) 7:6 (7:2), 6:4, 2:6, 6:6 (9:8) skreč, Monfils (Fr.) - Wawrinka (Švýc.) 7:6 (7:5), 6:4, 7:6 (7:3), Comesana (Arg.) - Walton (Austr.) 7:5, 1:6, 6:7 (12:14), 6:1, 7:6 (10:8), Dimitrov (10-Bulh.) - Šang Ťün-čcheng (Čína) 5:7, 6:7 (4:7), 6:4, 6:2, 6:4, Shelton (14-USA) - Harris (JAR) 4:6, 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (10:7), Shapovalov (Kan.) - Altmaier (Něm.) 7:6 (7:3), 6:3, 1:6, 6:7 (3:7), 6:4

Ženy:

Dvouhra - 2. kolo:

Krejčíková (31-ČR) - Volynetsová (USA) 7:6 (8:6), 7:6 (7:5), Putincevová (Kaz.) - Siniaková (27-ČR) 6:0, 4:6, 6:2, Badosaová (Šp.) - B. Fruhvirtová (ČR) 6:4, 6:2, Kalinská (17-Rus.) - Bouzková (ČR) 6:4, 6:1, Keysová (12-USA) - Wang Ja-fan (Čína) 6:2, 6:2, Kasatkinová (14-Rus.) - Miyazakiová (Brit.) 6:0, 6:0, Bouzasová - Bucsaová (obě Šp.) 7:6 (7:1), 6:3, Wang Sin-jü (Čína) - Pegulaová (5-USA) 6:4, 6:7 (7:9), 6:1, Kosťuková (18-Ukr.) - Savilleová (Austr.) 4:6, 7:6 (7:2), 6:4, Haddadová Maiaová (20-Braz.) - Osoriová (Kol.) 3:0 skreč, Dartová (Brit.) - Boulterová (32-Brit.) 4:6, 6:1, 7:6 (10:8).