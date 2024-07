Lístky od Vondroušové či Kodeše. Jak české děti navštívily Wimbledon

PŘÍMO Z LONDÝNA | Tenisové školičky v Česku jsou plné, ze závodního tenisu ale děti mizí. Zvrátit neblahý trend se pokouší i projekt Race to Wimbledon, díky kterému se letos tři děti s rodiči podívaly do Londýna na slavný turnaj v All England Clubu. Vstupenky jim pomohla zajistit známá jména jako Jan Kodeš, Markéta Vondroušová, Brenda Fruhvirtová či Tomáš Macháč.

Duchovní otec projektu Jiří Knížek z pražského klubu Lob S.A. Bohnice zavedl model, jenž razí Coubertinovské heslo není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. A tím pádem vybízí děti k co nejhojnější účasti na každém z osmi turnajů jejich věkové kategorie (mladší žáci a žákyně, starší žáci a žákyně, dorostenci a dorostenky). Pokud na turnaji nastoupíte ke dvouhře i čtyřhře, což je podmínka, získáváte jeden žeton do osudí, z něhož se pak losují tři výletníci do Wimbledonu. Rovnice je jednoduchá: čím víc odehraných turnajů, tím víc žetonů a vyšší šance na zájezd. Bez ohledu na to, jak jste dobří.

„Tímto krokem jsme vlastně chtěli vyvolat zájem a podpořit motto: I když prohráváš, stále bojuj a můžeš vyhrát hlavní cenu,“ líčí Knížek.

Tou je výprava do Wimbledonu, kam se společně se svým zákonným zástupcem podíval vždy vylosovaný jedinec z kategorie mladší žáci, starší žáci a dorost. Letos měli štěstí Barbora Horehleďová (13 let) z Tenis Uherský Brod, Tomáš Kašpárek (15 let) z Tenis Benátky nad Jizerou a Agáta Bendová (17 let) z TK Ústí nad Labem.

All England Club navštívili první dva hrací dny v pondělí a úterý, na centrkurtu sledovali nevydařené vystoupení obhájkyně Markéty Vondroušové, viděli ale také vítězné mače Kateřiny Siniakové, Brendy Fruhvirtové, Lindy Noskové či Marie Bouzkové. A možná snili o tom, že jednou i oni budou na jejich místě.