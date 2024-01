Škodolibé čtvrtfinále. K jde proti S, Krejčíková je s Němkou přesvědčivější

Je to škodolibá hříčka osudu. Hned při prvním velkém turnaji po rozpadu hvězdného páru Barbora Krejčíková – Kateřina Siniaková se kdysi nerozlučné parťačky potkají na kurtu. V deblovém čtvrtfinále Australian Open bude ale každá stát na jiné straně kurtu. Siniaková se bude těšit podpoře domácích příznivců, jelikož nastupuje s Australankou Storm Hunterovou. Výkony Krejčíkové po boku Němky Laury Siegemundové jsou v turnaji ale zatím přesvědčivější.

Dva poslední ročníky Australian Open slavily dohromady. V roce 2022 společně ovládly grandslam v Melbourne poprvé, loni obhájily. Letos se jen jedna z dvojice Kateřina Siniaková – Barbora Krejčíková podívá do semifinále čtyřhry.

Když na podzim Siniaková oznámila Krejčíkové, že hodlá ve čtyřhře po šesti letech a sedmi grandslamových titulech zkusit štěstí po boku jiné spoluhráčky, parťačku zaskočila.

Rozešly se však v dobrém, dokonce by společně v létě rády nastoupily k obhajobě olympijského zlata v Paříži a nevylučují, že se k sobě jednou vrátí i nadobro. Do té doby však musí počítat s méně příjemnými zážitky, mezi které lze vzájemný zápas rozhodně zařadit.

Siniaková plní v Melbourne spolu s deblovou světovou jedničkou Hunterovou roli třetího nasazeného páru, Krejčíková se Siegemundovou jsou pětky. A zatím se zdá, že jejich sehrávání jde hladčeji.

Na prvním společném turnaji v Adelaide vyhrály dva zápasy, než se před grandslamem z pavouka stáhly. Dohromady s Australian Open zvítězily v sezoně ve všech pěti utkáních a ještě neztratily ani set.

To Siniaková s Australankou se poprvé spojily až pro úvodní grandslam roku a o postupy musely bojovat víc. Ve 2. kole například otáčely proti domácímu týmu Destanee Aiavaová, Maddison Inglisová na 2:6, 7:5, 6:1.

Pár Krejčíková – Siniaková vznikl již v juniorských časech. Během Roland Garros 2013 neměly české naděje parťačku pro juniorský debl. Do té doby se jen znaly, zdravily se, ale nic víc. Když Krejčíková navrhla, ať to v Paříži zkusí spolu, o půl roku mladší Siniaková kývla. A byl z toho okamžitý úspěch. Za čtyři měsíce vyhrály juniorskou čtyřhru na Roland Garros, Wimbledonu i US Open.

Stálými partnerkami v profesionální čtyřhře se staly ale až od začátku sezony 2018. Tu předchozí odehrála Siniaková velmi úspěšně s Lucií Hradeckou, jež si však na sklonku roku přetrhla zkřížený vaz v koleni a čekala ji dlouhá pauza.

V dospělé čtyřhře se Siniaková s Krejčíkovou utkaly jako soupeřky dvakrát. V roce 2014 na turnaji ITF v Trnavě uspěla první jmenovaná. Stejně jako o tři roky později při osmifinále Roland Garros, v němž stálý pár Siniaková – Hradecká skolil Krejčíkovou hrající první turnaj po boku Čao-ťing Čan z Tchaj-wanu 7:5, 7:5.

Po necelých sedmi letech dojde k repete. Ač to možná ani jedna nepřizná, psychický nápor to bude. Tak jako třeba před deseti lety při finále WTA turnaje v Praze v případě mače Lucie Hradecké krátce po rozchodu s Andreou Hlaváčkovou.

„Byl to hodně nový pocit. Když jsem se postavila, že se budu rozehrávat s Luckou, tak to bylo zvláštní. Trochu tam byly emoce, nebyl to normální zápas. Ale myslím si, že vše proběhlo úplně v klidu.“ líčila po něm poražená Hlaváčková.

Lze si jen přát, ať také nyní vše proběhne bez emocí a ve férovém duchu.