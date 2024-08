SOUHRN, 11. dne LOH: Lu v semifinále, Vadlejch s přehledem. Fuksové jdou dál

Jedenáctý den Her v Paříži je minulostí. Oštěpař Jakub Vadlejch jako jedna z posledních medailových nadějí české olympijské výpravy v absolutním klidu postoupil do finále, když hned prvním hodem v kvalifikaci splnil limit. Dálkař Radek Juška nezopakoval výkon z kvalifikace, ve finále skončil desátý. Kristiina Sasínek Mäki neuspěla v rozběhu na 1500 metrů a ve středu ji čekají opravy. V úvodní rozjížďce se nepovedlo postoupit ani deblkánoi Martin Fuksa, Petr Fuksa, ve čtvrtfinále ovšem bratři uspěli a prošli dál. Kompletní dění z Paříže sledujte ONLINE na iSport.cz.

České vrcholy 11. dne LOH:

Výsledky 11. dne LOH:

Atletika - finále:

Muži:

1500 m: 1. Hocker (USA) 3:27,65, 2. Kerr (Brit.) 3:27,79, 3. Nuguse (USA) 3:27,80, 4. J. Ingebrigtsen (Nor.) 3:28,24, 5. Kessler (USA) 3:29,45, 6. Laros (Niz.) 3:29,54.

Dálka: 1. Tentoglu (Řec.) 848, 2. Pinnock (Jam.) 836, 3. Furlani (It.) 834, 4. Ehammer (Švýc.) 820, 5. Fincham-Dukes (Brit.) 814, 6. Batz (Něm.) 807, ...10. Juška (ČR) 783.

Ženy:

200 m (vítr -0,6 m/s): 1. Thomasová (USA) 21,83, 2. Alfredová (Sv. Lucie) 22,08, 3. Brownová (USA) 22,20, 4. Asherová-Smithová 22,22, 5. Neitaová (obě Brit.) 22,23, 6. Ofiliová (Nig.) 22,24.

3000 m př.: 1. Yaviová (Bahr.) 8:52,76, 2. Chemutaiová (Ug.) 8:53,34, 3. Cherotichová (Keňa) 8:55,15, 4. Finotová (Fr.) 8:58,67 - evropský rekord, 5. Almayewová (Et.) 9:00,83, 6. Chepkoechová (Keňa) 9:04,24.

Kladivo: 1. Rogersová (Kan.) 76,97, 2. Echikunwokeová (USA) 75,48, 3. Čao Ťie (Čína) 74,27, 4. Wlodarczyková (Pol.) 74,23, 5. Kosonenová 74,04, 6. Tervová (obě Fin.) 73,83.

Rozběhy a kvalifikace

Muži:

200 m - opravy: 1. Zeze (Fr.) 20,40, ...15. (celkově 33.) Němejc 20,84, 19. (celkově 37.) Macík 21,14, 20. (celkově 38.) Kubelík (všichni ČR) 21,20 - nepostoupili do semifinále.

400 m - semifinále: 1. James (Gren.) 43,78.

110 m př. - opravy: 1. Crittenden (USA) 13,42.

400 m př. - opravy: 1. Bengtström (Švéd.) 48,63, ...8. (celkově 26.) Müller (ČR) 48,96 - nepostoupil do semifinále.

Oštěp: 1. Čopra (Indie) 89,34, ...7. Vadlejch (ČR) 85,63 - postoupil do finále.

Ženy:

400 m - opravy: 1. Ellisová (USA) 50,44, ...6. Manuel 50,81 - postoupila do semifinále, 15. (celkově 33.) Petržilková 51,46, 21. (celkově 39.) Vondrová (všechny ČR) 52,15 - nepostoupily.

1500 m: 1. Tsegayová (Et.) 3:58,84, ...26. Sasínek Mäki (ČR) 4:06,07 - postoupila do oprav.

400 m př. - semifinále: 1. McLaughlinová-Levroneová (USA) 52,13.

Dálka: 1. Davisová-Woodhallová (USA) 690.

Basketbal:

Muži - čtvrtfinále:

Německo - Řecko 76:63 (11:21, 36:36, 59:52), Srbsko - Austrálie 95:90 po prodl. (17:31, 42:54, 67:65, 82:82), Francie - Kanada 82:73 (23:10, 45:29, 61:50), USA - Brazílie 122:87 (33:21, 63:36, 94:71).

Box:

Ženy - do 60 kg:

1. Harringtonová (Ir.), 2. Jang Wen-lu (Čína), 3. Wu Shih Yi (Tchaj-wan) a Soaresová (Braz.), 5. Valdesová (Kol.), Palaciosová (Ekv.), Heijnenová (Niz.), Šadrinová (Srb.).

Dráhová cyklistika:

Muži - týmový sprint:

Finále: 1. Nizozemsko (Hoogland, Lavreysen, Van den Berg) 40,949 (světový rekord) - Británie (Lowe, Turnbull, Carlin) 41,814,

o 3. místo: 1. Austrálie (Glaetzer, Hoffman, Richardson) 41,597 - Francie (Grengbo, Vigier, Helal) 41,993.

Další pořadí: 5. Japonsko, 6. Německo.

Fotbal:

Ženy - semifinále:

USA - Německo 1:0 po prodl.

Branka: 95. Smithová.

Brazílie - Španělsko 4:2 (2:0)

Branky: 6. vlastní Paredesová, 45.+4 Portilhová, 72. Adriana, 90.+1 Kerolin - 85. a 90.+12 Paralluelová.

Házená:

Ženy - čtvrtfinále:

Dánsko - Nizozemsko 29:25 (11:10), Francie - Německo 26:23 (13:10), Švédsko - Maďarsko 36:32 po prodl. (29:29, 16:15), Norsko - Brazílie 32:15 (16:8).

Jezdectví:

Parkur:

1. Kukuk (Něm./kůň Checker) 0 tr. bodů (čas 38,34) 2. Guerdat (Švýc./Dynamix de Belheme) 4 (38,38), 3. Van der Vleuten (Niz./Beauville) 4 (39,12) - všichni v rozskakování, 4. Epaillard (Fr./Dubai du Cedre) 4 (79,18), 5. De Freitas (Braz./Primavera) 4 (80,07), 6. Brash (Brit./Jefferson) 4 (81,23).

Pozemní hokej:

Muži - semifinále:

Nizozemsko - Španělsko 4:0 (2:0), Německo - Indie 3:2 (2:1).

Skateboarding:

Ženy - park:

1. Trewová (Austr.) 93,18, 2. Hirakiová (Jap.) 92,63, 3. Brownová (Brit.) 92,31, 4. Varellaová (Braz.) 89,14, 5. Sirviová (Fin.) 88,89, 6. Wettsteinová (USA) 88,12.

Skoky do vody:

Ženy - 10 m věž:

1. Čchüan Chung-čchan 425,60, 2. Čchen Jü-si (obě Čína) 420,70, 3. Kim Mi-re (KLDR) 372,10, 4. McKayová (Kan.) 364,50, 5. Agúndezová (Mex.) 350,40, 6. Spendoliniová-Sirieixová (Brit.) 345,50.

Surfing:

Muži:

1. Vaast (Fr.), 2. Robinson (Austr.), 3. Medina (Braz.), 4. Correa (Peru).

Ženy:

1. Marksová (USA), 2. Westonová-Webbová (Braz.), 3. Defayová (Fr.), 4. Hennessyová (Kost.).

Vodní pólo:

Ženy - čtvrtfinále:

Španělsko - Kanada 18:8 (6:1, 4:3, 3:0, 5:4), Nizozemsko - Itálie 11:8 (2:2, 3:2, 1:1, 5:3), Austrálie - Řecko 9:6 (1:0, 3:3, 2:1, 3:2), USA - Maďarsko 5:4 (1:2, 2:0, 1:2, 1:0).

Volejbal:

Ženy - čtvrtfinále:

Turecko - Čína 3:2 (-23, 21, 24, -21, 12), Brazílie - Dominikánská republika 3:0 (22, 13, 17), USA - Polsko 3:0 (22, 14, 20), Itálie - Srbsko 3:0 (24, 20, 20).

Zápas:

Muži - řeckořímský:

Do 60 kg: 1. Fumita (Jap.), 2. Cchao Li-kuo (Čína), 3. Ri So-ung (KLDR) a Šaršenbekov (Kyrg.), 5. Mohsen (Írán) a Rodríguez (Ven.).

Do 130 kg: 1. López (Kuba), 2. Acosta (Chile), 3. Mirzazadeh (Írán) a Meng Ling-če (Čína), 5. Šariati (Ázerb.) a Mohamed (Eg.).

Ženy:

Do 68 kg: 1. Elorová (USA), 2. Žumanazarovová (Kyrg.), 3. Ozakiová (Jap.) a Tosunová (Tur.), 5. Pak Sol-kum (KLDR) a Oborududuová (Nig.).