Ukrajince rekord, Rusce slzy. Příběh dvou královen výšky zhatila válka

Maria Lasickeneová stála na dráze atletického stadionu v Soči před prázdnými tribunami, a mluvila jen pár sekund.

„Nechci tohle téma nějak silně uvádět, ale myslím, že moje mezinárodní kariéra skončila,“ uvedla, než propadla nekontrolovatelnému pláči. Zbylé dvě minuty videa, které se vloni v květnu objevilo na youtube, se už nezmohla na slovo.

Lasickeneová byla ještě před pár lety zlatým děvčetem světové atletiky. Proslavila se pod svým dívčím jménem Kučinová. První titul světové šampionky vyhrála v roce 2015 v Pekingu, obhájila ho v roce 2017 v Londýně i o dva roky později v Dauhá, kde se na vrcholné akci poprvé střetla s Mahučichovou, tehdy osmnáctiletým stříbrným zjevením budoucnosti.

Mezi červencem 2016 a červnem 2018 vyhrála 45 závodů v řadě. Přesto nezískala olympijské zlato v Riu, protože tam Rusové nemohli kvůli trestu tehdejší federace IAAF za rozsáhlý dopingový program ve své zemi.

Kučinová si pak vzala známého ruského novináře Vladase Lasickase a pokračovala v krasojízdě. Jeden ze svých vrcholných kousků předvedla v roce 2019 na Zlaté tretře, kdy vyrovnala svůj životní výkon 206 centimetrů a pokoušela se i o historické maximum.

„Jsem ráda, že v takové atmosféře jsem zkoušela i světový rekord,“ děkovala tehdy fanouškům, které si tehdy doslova vodila na prstě. Když ho přiložila k ústům, aby měla pro skok klid, ostravský stadion poslušně ztichnul.

Na odložené olympiádě v Tokiu před třemi lety už vyhrála, když znovu v přímém souboji porazila nastupující hvězdu Mahučichovou, která brala bronz. A tím to zatím hasne.

I proto, co ve čtvrtek 24. února 2022 zažila Ukrajinka Mahučichová ve svém bytě v centru Dnipra. Probrala se tehdy uprostřed noci, bylo půl páté.

„Probudily mě strašné zvuky explozí, dělostřeleckých granátů a střelby. Ještě předtím, než jsem zavolala rodičům, jsem pochopila, že je válka,“ vzpomínala Mahučichová.

Přesto dál trénovala a o necelý měsíc později podnikla autem dobrodružnou cestu do 2000 kilometrů vzdáleného Bělehradu, kde na halovém mistrovství světa nevzdala finále, v němž byla na hraně porážky, a vybojovala své první velké zlato.

„Vyhrála jsem pro všechny lidi u nás doma, pro všechny vojáky,“ řekla tehdy. „Užívám si vítězství, protože to je pro celou moji zemi. Pro ukrajinský lid, pro celou naši komunitu. Já ukazuju, jak silní Ukrajinci jsou, a nikdy se nevzdávají a budou chránit svoji nezávislost a svobodu.“

Dvě velké ženy dějin světové výšky byly v tu chvíli v nejlepším věku. Mahučichové bylo jednadvacet, Lasickeneové stále jen osmadvacet. V ideálním světě by je čekalo několik let velké rivality, která by fascinovala fanoušky.

Putinovy hordy ovšem v tu chvíli už decimovaly svobodnou Ukrajinu a šéf Světové atletiky, lord Sebastian Coe, nebyl z těch sportovních lídrů, který by se na to nezúčastněně díval. Jeho federace už v březnu 2022 zakázala ruským atletům závodit na vrcholných akcích. A na tom se nic nemění.

Kariéry dvou výškařských královen se tak vyvíjely opačným směrem. Lasickeneová si v zahraničí naposledy zazávodila pár dní před ruskou invazí na Ukrajinu. Od té doby může jen cestovat po Rusku, od loňska nepřekonala dva metry a naposledy se v závodě ukázala letos v zimě.

Mahučichová mezitím získala stříbro na MS 2022 v Eugene, vloni na mistrovství světa v Budapešti vyhrála a v neděli si na pařížském stadionu Charlety pro sebe zabrala sen výškařských generací – po 37 letech překonala světový rekord Bulharky Stefky Kostadinovové z MS 1987 v Římě.

Nejdřív na výšce 203 centimetrů přetlačila Australanku Nicolu Olyslagersovou. Pak skokem 207 centimetrů překonala svůj osobní rekord. Ale ještě jí to nebylo dost.

„Trenér říkal, že bych toho měla nechat, protože se blíží olympiáda. Samozřejmě, to je důležité, ale vnitřně jsem cítila, že to můžu dokázat,“ líčila Mahučichová. „Abych byla upřímná, chtěla jsem se o světový rekord pokusit. A povedlo se mi to na první pokus.“

Mahučichová už letos získala zlato na evropském šampionátu v Římě, navzdory drobnému zranění. A teď vyhlíží olympiádu. Bude se snažit vyhnout se osudu Kostadinovové. Ta po svém světovém rekordu na Hrách v Soulu prohrála s Američankou Louise Ritterovou a olympijského zlata se dočkala až po osmi letech v Atlantě. Ukrajinka se na olympiádu vrátí do Paříže, kde se ale za pár týdnů místo stadionu Charlety bude závodit na obřím Stade de France.

„Na olympiádu se těším. Jsem si jistá, že to bude skvělá soutěž v ještě lepší atmosféře,“ řekla Mahučichová. „Vím, že to bude těžké, konkurence bude tvrdá. Na velký závod, jakým je olympiáda, musíte být mentálně silní. Jak říká můj trenér: Je to svátek a určitě byste si ho měli užít.“

Anna Lasickeneová

Věk: 31 let

31 let Osobní rekord: 206 cm (2017, 2019)

206 cm (2017, 2019) Největší úspěchy: olympijská vítězka (2021), trojnásobná mistryně světa (2015, 2017, 2019), mistryně Evropy (2018), 2. na ME (2014), dvojnásobná halová mistryně světa (2014, 2018), dvojnásobná halová mistryně Evropy (2015, 2019)

Jaroslava Mahučichová

Věk: 22 let

22 let Osobní rekord: 210 cm (světový rekord)

210 cm (světový rekord) Největší úspěchy: Mistryně světa (2023), světová rekordmanka (2024), vicemistryně světa (2019), 3. na MS (2022), 3. na OH (2021), dvojnásobná mistryně Evropy (2022, 2024), halová mistryně světa (2022), halová vicemistryně světa (2024), dvojnásobná halová mistryně Evropy (2021, 2023)

Letos překonané světové rekordy

Mykolas Alekna (Lit.): disk - 74,45 metru (14. dubna, Throw Town)

disk - 74,45 metru (14. dubna, Throw Town) Mondo Duplantis (Švéd.): tyč - 624 cm (20. dubna, Sia-men)

tyč - 624 cm (20. dubna, Sia-men) Beatrice Chebetová (Keňa): 10 000 metrů - 28:54,14 min. (25. května, Eugene)

10 000 metrů - 28:54,14 min. (25. května, Eugene) Sydney McLaughlinová (USA): 400 metrů překážek - 50,65 sek. (30. června, Eugene)

400 metrů překážek - 50,65 sek. (30. června, Eugene) Jaroslava Mahučichová (Ukr.): výška - 210 cm (7. července, Paříž)

výška - 210 cm (7. července, Paříž) Faith Kipyegonová (Keňa): 1500 metrů - 3:49,04 min. (7. července, Paříž)

Zbývající rekordy z osmdesátých let (venku)

Muži

kladivo - Jurij Sedych (SSSR): 86,74 m

Ženy