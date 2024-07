Žofka: Krejčíková už není vyjukaná holka. Sebevědomí u žen pokulhává

O Wimbledonu napsal tenisový Zdeněk Žofka dvě knihy a nejnověji Králové tenisových grandslamů, když měl ale zhodnotit, co Barbora Krejčíková při Wimbledonu dokázala, vyhrknul: „Nemám pro to slov…“

Zkuste to…

„Já jsem nějak vycítil, že by mohla mít šanci, tím nemyslím na wimbledonské vítězství, ale že by mohla něco uhrát po prvním nebo druhém kole. Takže jsem jí napsal esemesku ve smyslu, aby kula železo, dokud je žhavé. Když vyhrála Roland Garros, tak s ní taky nikdo nepočítal. Myslel jsem, že by mohla uhrát dobrý výsledek, hráčka to je úžasná. Měla zdravotní i jiné problémy, moc toho letos nevyhrála, ale hráčka to je. Když je někdo vítězem Roland Garros, víte, že potenciálně na to má. Ale že to dotáhne takhle do konce, je, jak říká Bára, neuvěřitelné. Něco fantastického, nepředstavitelného. A chci říct jednu věc…“

Povídejte…

„Média hodně píší o spojení Krejčíkové s Janou Novotnou, která samozřejmě přispěla k jejímu růstu. Nicméně musíme zmínit i jejího bývalého trenéra Aleše Kartuse. Je to prima kluk, udělal s Bárou fantastickou práci a dovedl ji z 250. – 300. místa na druhé místo na světě, ke grandslamovým titulům v deblu i mixu a k vítězství na Roland Garros. Zaslouží si velké uznání.“

Jak jste zmínil, pod jeho péčí vyhrála Krejčíková v roce 2021 na Roland Garros. Už příští týden se tam vrátí při olympiádě. Jak těžké je zvládnout přechod z trávy na antuku?

„Když jdete z antuky na hard court i z trávy na hard court, je to všechno změna,