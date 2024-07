Wimbledon: Krejčíková je v osmifinále, největší favoritka nečekaně končí

Barbora Krejčíková postoupila ve Wimbledonu podruhé v kariéře do osmifinále. Španělka Jessica Bouzasová, která v 1. kole vyřadila obhájkyni titulu Markétu Vondroušovou, dnes odložený i přerušený duel kvůli zranění zad za stavu 6:0, 4:3 pro českou tenistku vzdala. Světová jednička Iga Šwiateková slavný grandslam ani letos nevyhraje, polskou tenistku porazila Julia Putincevová z Kazachstánu 3:6, 6:1, 6:2

Osmadvacetiletá Krejčíková si vyrovnala na travnatých dvorcích v All England Clubu maximum. Do osmifinále třetího grandslamového turnaje sezony se dostala po třech letech. O sedm let mladší Bouzasovou přehrála v počtu vítězných míčů 15:5.

Duel Krejčíkové s 83. hráčkou světa Bouzasovou začal kvůli dešti s dvouhodinovým zpožděním. Česká tenistka, která v předchozích kolech vyřadila Rusku Veroniku Kuděrmětovovou a Američanku Katie Volynetsovou, měla suverénní úvod. V prvním setu dovolila soupeřce jen čtyři fiftýny a nadělila jí za 18 minut „kanára“. Od stavu 2:0 zaznamenala čtyři čisté hry po sobě.

Bouzasová získala první game až na začátku druhé sady, duel byl ale poté kvůli dešti na další hodinu přerušen. Krejčíková si po návratu držela dál servis a v sedmém gamu získala brejk na 4:3. Španělka si vyžádala pauzu na ošetření zad, a když při servisu Krejčíkové prohrála další tři fiftýny, utkání vzdala.

Poslední českou účastnici v singlu čeká dnes ještě dohrávka 1. kola čtyřhry. S Němkou Laurou Siegemundovou vedou nad britskou dvojicí Samantha Murrayová, Eden Silvaová 7:6, 5:4.

Už do osmifinále čtyřhry postoupila Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou. Turnajové čtyřky zvládly dnešní dohrávku proti australsko-francouzskému páru Olivia Gadecká, Elixane Lechemiaová a zvítězily 6:4, 2:6, 6:1.

Končí Šwiateková i Džábirová

Světová jednička Iga Šwiateková ani letos Wimbledon nevyhraje, polskou tenistku ve třetím kole porazila Julia Putincevová z Kazachstánu 3:6, 6:1, 6:2. Maximem pětinásobné grandslamové šampionky v All England Clubu tak zůstává loňské čtvrtfinále.

S turnajem se po prohře 1:6 a 6:7 s Elinou Svitolinovou z Ukrajiny rozloučila také loňská finalistka Uns Džábirová. Tuniská tenistka před rokem ve finále prohrála s Markétou Vondroušovou, která letos vypadla hned v prvním kole. O rok dřív v boji o trofej podlehla Jeleně Rybakinové z Kazachstánu.

Šwiateková sice vyhrála první set, ale pak už na kurtu vládla Putincevová, která favoritce připravila první porážku po 21 zápasech. Třiadvacetiletá Polka však všechny výhry zaznamenala na antuce, na které mimo jiné čtyřikrát vyhrála Roland Garros.

Putincevová porazila Šwiatekovou na pátý pokus, doteď s ní navíc neuhrála ani set. O postup do čtvrtfinále si devětadvacetiletá tenistka z Kazachstánu zahraje se třináctou nasazenou Jelenou Ostapenkovou z Lotyšska.

Džábirová v prvním setu na Svitolinovou nestačila a ve druhém prohrála 4:7 v tie-breaku. Sen o třetím wimbledonském finále za sebou a prvním grandslamovém titulu se devětadvacetileté Tunisance rozplynul po hodině a 21 minutách. Svitolinovou v osmifinále čeká Číňanka Wang Sin-jü.

Tenisový grandslam Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 50 milionů liber):

Muži:

Dvouhra - 3. kolo: De Minaur (9-Austr.) - Pouille (Fr.) bez boje, Humbert (16-Fr.) - Nakashima (USA) 7:6 (11:9), 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), Zverev (4-Něm.) - Norrie (Brit.) 6:4, 6:4, 7:6 (17:15), Shelton (14-USA) - Shapovalov (Kan.) 6:7 (4:7), 6:2, 6:4, 4:6, 6:2, Bautista (Šp.) - Fognini (It.) 7:6 (8:6), 3:6, 5:7, 7:6 (7:1), 6:4, Mpetshi Perricard (Fr.) - Ruusuvuori (Fin.) 4:6, 6:2, 7:6 (7:5), 6:4, Fils (Fr.) - Safiullin (Rus.) 4:6, 6:3, 1:6, 6:4, 6:3.

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo: Krejčíková (31-ČR) - Bouzasová (Šp.) 6:0, 4:3 skreč, Ostapenková (13-Lot.) - Peraová (USA) 6:1, 6:3, Kalinská (17-Rus.) - Samsonovová (15-Rus.) 7:6 (7:4), 6:2, Wang Sin-jü (Čína) - Dartová (Brit.) 2:6, 7:5, 6:3, Putincevová (Kaz.) - Šwiateková (1-Pol.) 3:6, 6:1, 6:2, Svitolinová (21-Ukr.) - Džábirová (10-Tun.) 6:1, 7:6 (7:4).

Čtyřhra - 2. kolo: Siniaková, Townsendová (4-ČR/USA) - Gadecká, Lechemiaová (Austr./Fr.) 6:4, 2:6, 6:1, Erraniová, Paoliniová (5-It.) - Kolodziejová, Sisková (ČR) 6:1, 6:4.