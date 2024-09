Český talent Järvinen po zlatém úspěchu: Přiznal složité zdravotní trápení

Zlatý desetibojař Tomas Järvinen na juniorském mistrovství světa prožíval nervy v tyči, která ho v této sezoně už jednou zradila, a pak emotivně slavil s maminkou Kateřinou Nekolnou. Český atletický reprezentant o tom vyprávěl po návratu ze šampionátu, kdy zároveň přiznal složité zdravotní problémy, které ho dlouhou dobu trápily.

Osmnáctiletý Järvinen, který je synem bývalé přední české vícebojařky Nekolné a finského trenéra Miky Järvinena, už před šampionátem tušil, že má na skvělý výkon. „Věděl jsem už na mistrovství republiky v Houštce, že mám na to udělat hodně přes osm tisíc bodů, ale nějak jsme to před závodem nepropočítávali,“ řekl svěřenec Josefa Karase.

Na republikovém šampionátu výkonem 7461 bodů splnil limit pro účast na MSJ, i když neskočil základní výšku v tyči. A krušné chvilky v této disciplíně prožíval i v Peru. „Nervy byly. Hlavně kvůli tomu, že mi před pokusem ještě opravovali časomíru, která se jim tam rozbila. Takže jsem tam čekal a chladl asi deset minut. Kvůli tomu jsem shodil první pokus. Potom jsem naštěstí skočil a všechno to ze mě spadlo,“ vzpomínal.

Mistrovský desetiboj ovládl suverénně s náskokem 256 bodů. Celé dvoudenní klání s ním prožívala jeho matka, s níž tak mohl sdílet radost. „Bylo to velice emotivní, ani slzy jsem neudržel. Myslím, že ještě víc to prožívala mamča,“ poznamenal atlet, který má i finské občanství. Díky tomu může podobně jako běžkyně Kristiina Sasínek Mäki závodit i na finském šampionátu, kde ho letos lákali do finských barev. Järvinen chce ale rozhodně zůstat v Česku.

Závodník, jehož elitní disciplínou je skok do výšky, dlouho nemohl svůj talent kvůli zdravotním problémům rozvinout naplno. „Dřív jsem měl problémy s imunitou. Měl jsem problémy i s psychosomatickým zvracením, jakákoliv lehká nervozita mě mohla rozhodit tak, že jsem se pozvracel. Pak to navazovalo, byl jsem podvyživený, z toho jsem pak byl pět měsíců v kuse nemocný,“ vyprávěl.

Pomohl mu renomovaný lékař Jiří Dostál. Na základě krevních testů začal Järvinen užívat vitamín B13, změnil stravu. „Hodně jídla, začal jsem jíst pořádně a hodně. Když jsme na soustředěních, tak občas sním až čtyři nebo pět talířů jídla,“ přiblížil.

Občas trénuje i s mužským náčiním, aby byl připravený na přechod do mužského desetiboje, který ho příští rok čeká. Rád by se dostal už na seniorské mistrovství světa 2025 v Tokiu. A v dlouhodobé perspektivě má velké cíle. „Určitě bych chtěl bojovat o cenné kovy i na dospěláckých akcích. Pokud by se to povedlo a postupovalo by to dál, tak klidně o světový rekord,“ řekl.

Järvinen je třetím českým desetibojařským zlatým medailistou z MSJ po Jiřím Sýkorovi (2014) a Františku Doubkovi (2021).