Zázrak Järvinen v cíli objal maminku: Bylo to emotivní, slzy jsem neudržel

Instagram televizní moderátorky Kateřiny Nekolné bouřil srdečnými gratulacemi, když se její osmnáctiletý syn o víkendu senzačním výkonem stal juniorským mistrem světa v desetiboji.

„To je ale šikovnej chlapeček… Sice už mě nepusinkuje, ale je boží. Ten malinkej, co mě učil finsky počítat…“ bavila se Hejnová.

Z malého kluka, kterého slavná překážkářka potkávala v atletické komunitě na soustředěních v Jižní Africe, Järvinen rychle vyrostl. Dnes je z něj mladý muž, který se ale na stadionu v Limě nestyděl za láskyplné objetí maminky v cíli svého zlatého závodu.

„Bylo to emotivní a ani slzy jsem neudržel. Kdo to prožíval víc? Já bych řekl, že mamča,“ usmíval se Järvinen, když v Ruzyni pózoval se zlatou medailí.

Potatil se

Jeho tatínkem je bývalý finský desetibojař Mika Järvinen a mladý šampion má dvojí občanství. Podobně jako mílařka Kristiina Sasínek Mäki reprezentuje zem své maminky, z Finska ale laso dostal.

„Dělo se to na mistrovství Finska před dvěma měsíci. Zatím o tom nějak nepřemýšlím. Chtěl bych zůstat v Česku,“ líčí medailista.

V Limě zvítězil výkonem 8425 bodů a zůstal jen deset bodů za světovým rekordem juniorské kategorie Němce Niklase Kaula. Klíčové pro něj bylo skočit základní výšku v tyči, což se mu nepodařilo na červencovém mistrovství republiky.

„Nervy byly hlavně kvůli tomu, že mi ještě před pokusem opravovali časomíru, která se jim tam rozbila. Tak jsem tam čekal a chladl nějakých pět až deset minut. Kvůli tomu jsem shodil první pokus, poté jsem to naštěstí skočil,“ oddechl si reprezentant.

V několika disciplínách předvedl fantastické výkony a přiblížil se na dosah světovému rekordu. A to přesto, že závod poznamenala velká zima.

„Nějak moc jsme to před závodem nepropočítávali, spíš jsme do něj šli, abych do toho dal co nejvíc. Počasí nebylo úplně nejideálnější, ale řekl bych, že jsem se ke konci kousl. Snažil jsem se to vybojovat,“ říká Järvinen. „Určitě jsem moc šťastný. Bude mi to docházet pár dní.“