Fousek o Haškově pozici: Dobrá reakce. Ale budeme řešit, co by šlo zlepšit

„Příští týden je výkonný výbor a tam o těch věcech budeme diskutovat, co by třeba šlo zlepšit. V Lize národů zbývají čtyři zápasy, je vidět, že soupeři jsou těžcí. Myslím, že realizační tým dobře reagoval změnami v sestavě, které vedly k tomu, že jsme získali body. Takže uvidíme,“ uvedl Fousek.

Z výkonu při sobotní porážce 1:4 v Tbilisi byl hodně rozladěný a ještě pozdě večer po utkání promlouval k mužstvu. „Myslím, že by to udělal každý předseda, protože výsledek a výkon nebyly hodné české reprezentace. Nebyl to dobrý vstup do Ligy národů. Kluci si něco řekli v kabině, něco si řekli s realizačním týmem. Ale já jsem o půlnoci cítil potřebu si svolat mužstvo i realizační tým a říct jim, že tohle se nemůže opakovat. Že je nutné to odčinit doma v zápase s Ukrajinou,“ řekl Fousek.

„Doufal jsem, že se budeme rehabilitovat výsledkem i výkonem. Máme první tři body. Měli jsme proti sobě silného soupeře. Bylo jednoznačně vidět, že Ukrajina je dobrý tým, který disponuje špičkovými hráči. Také jsme ještě hráli proti tomu tlaku, který na nás byl. Jsem rád, že jsme se rehabilitovali za Gruzii,“ doplnil.

V zápase v Edenu měli v hledišti výraznou početní převahu příznivci hostující Ukrajiny. „Fanoušků Ukrajiny tu bylo o něco víc než jen hostující sektor. Někteří z nich si to koupili přes české adresy, spousta z nich má české doklady. Nemůžeme se tomu vyhnout, všichni víme, že tu máme několik set tisíc Ukrajinců,“ připomněl Fousek, že Česko přijalo mnoho Ukrajincům po ruském vojenském útoku na jejich vlast. „Ukrajinci byli slyšet v některých fázích zápasu víc, ale myslím, že atmosféra byla celkově dobrá,“ dodal šéf FAČR.