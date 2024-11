Fotbalové celebrity pařily na grand openingu v centru Prahy: Upustili páru

„Víno držím, ale to byla jen dekorace. Opravdu. Kolem desáté jsem to zabalil.“

MARTIN FENIN: Muž tisíce tváří

Zasyčení pod pivní zátkou? Rána šampusem? Zvuk trhání alkoholového kolku? Ať je to, co je to, můžete si být jisti, že Martin Fenin bude u toho! Fotbalová troska, na níž si sousedé opakovaně stěžují, že jim v podroušeném stavu kálí do společné garáže nebo flusá do výtahu, si opět přihnula. Však se podívejte do jeho výrazu, jak Feninovi šmakovalo!