Irský favorit vítá déšť. Na Velkou dorazil linkou, která patří majiteli Coko Beach

Budíček měl Keith Michael Donoghue v neděli hodně brzy. Pět minut po šesté musel v Dublinu stihnout linku společnosti Ryanair do Prahy a před polednem už byl na pardubickém závodišti.

„Soukromá letadla od Michaela O´Learyho nemáme,“ smál se Donoghue.

Známému majiteli letecké společnosti, která se na trhu prosadila levnými letenkami, patří devítiletý bělouš Coko Beach, s nímž Donoghue odpoledne pojede Velkou pardubickou podle aktuálních kurzů jako druhý favorit za Godfreyem s Janem Faltejskem.

O´Leary, který by se měl taky v Pardubicích objevit, se proslavil originálním konceptem levné letecké společnosti, jež se specializuje na krátké vzdálenosti a je schopná zákazníkům nabízet letenky ve velmi nízkých cenových hladinách. Zároveň proslul jako drzoun, který se nebojí pustit se verbálně i do svých zákazníků. Dostihy jsou každopádně jeho velkou vášní. Podobně jako fotbal, kde fandí Manchesteru City. V roce 2003 měl možnost získat podíl na jeho vlastnictví, ale investici tehdy odmítl.

„Velká pardubická je pro něj velmi důležitá. Je to skvělý dostih s obrovskou historií, je skvělé být jeho součástí,“ vysvětlil Donoghue.

Ten patří mezi nejlepší irské žokeje, v národním překážkovém šampionátu bojuje o vítězství. Letos v březnu už popáté získal vítězství na slavném Festivalu v Cheltenhamu. Je zároveň nejúspěšnějším žokejem historie cheltenhamského dostihu Cross Country Chase, který vyhrál čtyřikrát.

Zatímco jeho kůň Coko Beach je v Pardubicích už od čtvrtka, Donoghue dorazil na místo až v den dostihu. Ještě v sobotu v pět odpoledne jezdil na irském závodišti ve Fairyhouse.

„Chytil jsem ranní let v šest hodin, jsem moc rád, že jsem tady a moc se těším. Půjdu se podívat na dráhu. Těším se na to, doufám, že to dobře dopadne,“ líčil Donoghue, který si před dostihem vyžádal rady od amatéra Patricka Mullinse, který jel Velkou třikrát. „Něco mi řekl, ale v dostihu půjde hlavně o to hlídat si pozici a dostat se bezpečně do cíle.

Kurzy na Coko Beach se během soboty téměř vyrovnaly favorizovanému Godfreymu. Během neděle ale sázkaři výrazně upřednostňují koně v sedle s Janem Faltejskem. Kurz na Coko Beach spadl na 6:1, stále je však druhým favoritem.

Nevýhodou irského páru je absence zkušeností na pardubickém závodišti. Pro něj naopak hraje těžká půda, kterou přiživila dešťová přeháňka během prvního dostihu.

„Myslím, že déšť nám bude sedět,“ pochvaloval si Donoghue.

V dalším průběhu dne v Pardubicích vysvitlo sluníčko. Pokud by Coko Beach vyhrál, stal by se prvním koněm ze zahraničního tréninku od anglického It´s A Snipa, jehož v roce 1995 dovedl do cíle Charlie Mann.