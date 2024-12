Od kolapsu do nemocnice za 13 minut. Jak lékaři Bovemu zachránili život

Nebylo daleko k tragédii. Edoardo Bovemu se zničehonic zastavilo srdce přímo při zápase. Zatím není jisté, co náhlý kolaps způsobilo. Vzhledem k tomu, pod jakým jsou profesionální sportovci zdravotním drobnohledem, jde zřejmě o skrytý problém, který může být jak vrozený, tak způsobený zánětlivým onemocněním.

„Testy ukázaly velký nedostatek draslíku. To by ovšem samo o sobě nezapříčinilo takové problémy. Teorií je nyní několik a kardiologové je všechny probírají,“ shrnul situaci deník Corriere Dello Sport.

Důležitou zprávou je, že sám hráč se cítí dobře a dokáže komunikovat. Nebyla rovněž nalezena žádná trvalá neurologická či kardiologická poškození.

„Byli jsme u něj do třiceti sekund od jeho pádu. Všichni kolem panikařili, ale my jsme zachovali chladnou hlavu. Byl v bezvědomí. Během cesty sanitkou se nám podařilo stabilizovat jeho puls a po třinácti minutách od kolapsu už byl v nemocnici. Rychlá reakce byla zásadní. Bez ní končí takovéto situace špatně,“ zdůraznil šéf záchranné služby Giovanni Ghini, že Bovemu šlo o život.

Zbylé hráče zjevně rozzlobilo, že sanitka nepřijela pro Boveho přímo na trávník. Podle pravidel však ani nemohla.

Sanitka na hřiště nemohla. Proč?

„Je to součást protokolu. Sanitka by se pak mohla na trávníku zahrabat a transfer do nemocnice by se výrazně prodloužil,“ objasnil Ghini propírané téma.

Celá Itálie stále myslí na Boveho rychlé uzdravení. Šokovaný José Mourinho po zhlédnutí děsivých záběrů ihned volal rodičům mladého záložníka, aby se ujistil, že je Bove v pořádku. Portugalský trenér totiž Boveho vedl v AS Řím a pod jeho vedením například loni skóroval do sítě Slavie.

Kdy opět ukáže své umění na hřišti, je nyní nejisté. S italskou Serií A jsou však v nedávné minulosti spojeny dva podobné případy. Letos na jaře zkolaboval při duelu v Udine stoper AS Řím Evan Ndicka. Reprezentanta Pobřeží slonoviny skolil částečný kolaps plíce. Rychle se však vrátil zpět do zápasového rytmu.

Všichni pak mají stále v paměti strach o Christiana Eriksena při EURO 2020. Dána stihla srdeční zástava. Následně sice podstoupil úspěšnou rekonvalescenci, avšak musí hrát s voperovaným defibrilátorem. S ním se však v Itálii hrát nesmí, a tak tehdejší hráč Interu musel změnit působiště, vrátil se do Anglie, kde nejprve nastupoval za Brentford a poté přestoupil do Manchesteru United.

Bove musí nyní čekat na konečné slovo lékařů. Z nejhoršího je ovšem venku.