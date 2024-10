Slavný Ir na Velké pardubické: Legenda s blikancem na mrtvém koni

Snažil se tehdy vysvětlit, že to nebylo tak, jak to vypadalo. Scéna zachycená na fotografii byla ale tak drsná, že se s Gordonem Elliottem zřejmě potáhne napořád.

„Je to absolutně uznávaný trenér, který ví, co dělá. Tohle byl blikanec,“ říká o něm trojnásobný vítěz Velké pardubické Josef Bartoš.

V únoru 2021 sociální sítě vybouchly šokem a zlobou. Na svět se dostala tehdy dva roky stará fotografie, na níž Elliott sedí na mrtvém koni, telefonuje a gestikuluje na autora snímku. A trenérovi u veřejnosti ještě přitížilo vysvětlení incidentu, který se udál poté, co kůň uhynul během vycválání po tréninku kvůli zástavě srdce.

„Zazvonil mi telefon a pak jsem si bez rozmýšlení na koně sedl. Někdo z mých zaměstnanců na mě volal a tak jsem naznačil, aby počkal, až hovor dokončím,“ vysvětloval tehdy Elliott, přičemž odmítl, že by nechoval respekt ke svým koním. „Péče o ně a jejich blaho je základ všeho, o co se já a můj tým snažíme. Chápu, že fotografie může vyvolávat dojem jako bezcitná a zinscenovaná, ale to je daleko od pravdy.“

Mléko už bylo rozlité a Elliott čelil důsledkům. Tvrdě se do něho pustil irský ministr pro sport Jack Chambers. Sázková kanceláře Betfair ho přestala využívat jako svého ambasadora. Irská dostihová regulační rada mu udělila roční distanc, z něhož nakonec vyvázl po šesti měsících.

„Pro něj to vyznělo špatně. Nevím, kdo mu to udělal, kdo tam tu fotku dal, ani proč měl zapotřebí se smát na koni, který tam ležel mrtvý. Byla to od něj blbost, určitě si posypal hlavu popelem a už to neudělá,“ říká Bartoš.

Tuhle historiku už Elliott ze své image jen tak neodpáře. Ale má i druhou tvář, díky které je uznáván jako jeden z nejlepších překážkových trenérů současnosti. Tréninkovou licenci získal v roce 2006. O rok později, ve svých devětadvaceti letech, způsobil první poprask, když jeho kůň Silver Birch vyhrál v Aintree u Liverpoolu slavnou Velkou národní. Na startu stál tehdy v kurzu 33:1.

Největších úspěchů dosáhl o dekádu později s Tiger Rollem, který v roce 2018 a 2019 vyhrál Velkou národní dvakrát v řadě a od legendárního Red Ruma se stal prvním koněm, jenž to dokázal. Elliott taky dvakrát byl nejúspěšnějším trenérem překážkového festivalu v Cheltenhamu. V Irsku je dlouhodobě druhým nejlepším překážkovým koučem za Willie Mullinsem.

V neděli bude mít na startu Velké pardubické zkušeného koně, jehož sázkové kanceláře řadí mezi největší favority. Coko Beach v posledních třech letech startoval ve Velké národní a dvakrát se dostal do cíle, předloni jako osmý a letos jako jedenáctý.

„Určitě umí skákat těžké překážky, umí dištanc, má hodně zkušeností, tenhle kůň tady má co dělat a může se i nějak prosadit,“ říká Bartoš k jeho šancím v Pardubicích.

Coko Beach je jasným lídrem irské ekipy, která v posledních letech oživuje tradici zahraniční konkurence ve slavné české steeplechase. Ještě v roce 2012 skončili anglický Maljimar čtvrtý, irští koně Uncle Junior a Doctor Pat šestý a sedmý. Pak se ale cizinci vytratili. Trend změnil až vloni irský trenér Peter Maher, jehož Jet Fighter a Alpha Male se neprosadili. Coko Beach je ale o třídu kvalitnější kůň, o čemž svědčí jeho handicap 159, přičemž nejlepší koně mají handicap v hodnotách 175 – 180. Loni osmý Jet Fighter měl handicap 88.

Letos startují kromě Elliottova Coko Beach ještě dva další hosti – Jeremy Pass z tréninku Josepha Daviese a Streets Of Doyen trenéra Johna McConnella.

„Mě velice těší, že máme takové tři koně z Irska. Je to velice dobré pro český turf, ale i pro evropský. Je důležité, abychom se se světovými hipodromy navzájem navštěvovali,“ uvedl Jaroslav Müller, ředitel pořádajícího Dostihového spolku.

Coko Beach začíná týden jako druhý nejsázenější kůň s kurzem 4,85:1 s drobným odstupem za favorizovaným Godfreyem. Ten má v sedle šestinásobného šampiona dostihu Jana Faltejska. Coko Beach povede Keith Michael Donoghue, třetí nejlepší irský překážkový žokej aktuálního šampionátu, který ale v Pardubicích nikdy nebyl, což je jeho velká nevýhoda.

„Víme, že žokejové můžou mít s kurzem dostihu problém. Ale Velká pardubická je vrcholem, je to velká událost. Nikdo k tomu nepřistupuje tak, že by kurz neznal,“ říká Müller. „Pardubická dráha je velice specifická, střídají se různé druhy povrchů, nevíme počasí, to všechno hraje roli.“

Posledním vítězným žokejem Velké pardubické mimo Česko a Slovensko byl Angličan Charlie Mann v roce 1995, kdy triumfoval s It's A Snipem.

„Zahraniční žokeje čeká výzva, protože to tady neznají. Myslím, že to je problém,“ říká Bartoš. „Jsou tu skoky do zatáčky, je to jiné než běžet dvě dlouhá kola v Anglii. Koně jsou zvyklí skákat hodně poctivě, hodně do dálky a stojí je to hodně sil.“