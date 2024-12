Jágr přišel o zuby: Bylo mi na zvracení. Snad Smoleňák nikomu nedluží!

Na hradeckém ledě Jaromír Jágr přišel o zuby, zato si domů odvezl tři sladké body. Ač to dlouho vypadalo na zápis páté porážky v řadě, poslední tým extraligy zaskočil favorita podobně jako před ním Liberec. Tabulkový soused Rytířů tu ve čtvrtek ukradl všechny body. A Středočeši jakbysmet, byť to původně vyhlíželo na další zmar a nikam nevedoucí snahu. Čtvrtému týmu extraligy nestačilo ve 31. kole vedení 2:0 po 40 minutách, s Rytíři senzačně padl 2:4 během osmiminutové kladenské revoluce mezi 42. a 50. minutou. „Přijít o nové zuby a ještě odjet bez bodů, to by bylo vyloženě k nasr…“ rozesmál se pak u kabiny v rozhovoru pro iSport.cz.

Po nástupu na led před první třetinou se na modré čáře pokřižoval a pak jako člen třetí formace naskočil do práce. Hned při prvním střídání však Jaromír Jágr přišel k nepříjemné újmě. Za hradeckou brankou se to šermovalo holemi a jedna z nich trefila legendu do úst. Kladenský boss hned přestal hrát, v předklonu a v pomalé jízdě doklouzal na střídačku. Tohle zažít při prvním střídání? K vzteku. Ale Jágr není posera a i bez několika předních zubů dál pokračoval v šichtě. Byla dlouho bezzubá od celého týmu, ovšem nikoli donekonečna.

Sedí můj pohled, že jste o zuby přišel hned při prvním střídání?

„Jo, hned při prvním střídání. Bylo mi špatně, bolel mě žaludek, chtělo se mi zvracet, byl jsem v pr*eli. Nevím, jestli nemám otřes mozku.“

Přišel jste o implantáty?

„Byly to implantáty, ale stejně, jakmile do nich dostaneš, je to nepříjemný.“

To nerozporuju. Našel jste je na ledě, nebo jste se s nimi rozloučil?

„Musím si pořídit nový. Naštěstí jsme to otočili. Přijít o nové zuby a ještě odjet bez bodů, to by bylo vyloženě k nasr…“ (rozesměje se)

Vyražené zuby vám evidentně přinesly štěstí.

„Přesně tak. Zakousl jsem se do toho hned při prvním střídání.“

Nechcete se na Silvestra vyfotit s parťákem Radkem Smoleňákem, který nosí nasazovací zuby vepředu? Vypadali byste jako bráchové.

„Já mu hlavně říkal, že doufám, že nikde nedluží prachy, aby si mě s ním nespletli… (směje se) Aby po mě nešli.“

Vzpomenete si, jak jste v prosinci 2015 v NHL přišel o čtyři přední zuby po zásahu Chiassona z Ottawy?

„Zrovna jsem říkal Dominice, že o zuby přicházím okolo Vánoc nebo před novým rokem. Vypadá to na tradici.“

Co jste si dali v kabině po druhé třetině, že jste zosnovali tak radikální obrat?

„Nic… Ale dali jsme první gól a…“

A hradečtí hráči znervózněli, nebo ne?

„To si nemyslím. Tohle sport přináší. Já si pamatuju, jak jsme tu kdysi vedli 6:2 snad ještě pět minut před koncem a prohráli jsme 7:6. Jakmile dáte jeden gól, může to spustit lavinu.“

Může obrátka v Hradci přinést Kladnu potřebný impuls? Předposlední Liberec máte na dohled a v pátek po vzájemné bitvě můžete jít před něj.

„Musíme dobře potrénovat a připravit se. Zbývá kolem dvaceti zápasů, dole v tabulce je to vyrovnaný, nejen nahoře.“

Minule jste říkal, že Kladno hraje slušně, jen to ne vždy nese ovoce. Tak teď už víte, kudy na to?

„Nemyslím si, že bychom zrovna tady hráli extra dobře, předtím jsme hráli líp, dokázali jsme soupeře zatlačit. Třeba v Litvínově (prohra 0:1) jsme hráli dobře celoplošně, defenzivně, ale nic nám to nepřineslo. S Brnem jsme hráli dobře až od druhé třetiny, v první jsme mohli dostat klidně bůra, to jsme hráli jako amatéři. Kdyby Luky nechytil pět gólovek, tak… Ale přizpůsobili jsme se, začali hrát líp do obrany a dnes se to šťastně otočilo.“