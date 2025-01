Pastrňák uťal špatnou sérii Bruins. V novém roce vládne střelcům NHL

Bruins vyhráli podruhé po předchozí šňůře šesti porážek. V sobotu uspěli na ledě Florida Panthers. Jeremy Swayman přispěl k vítězství v prodloužení 39 zákroky. Tentokrát jich měl 43, což znamenalo jeho maximum v sezoně. „Zvlášť v důležitých momentech chytal opravdu skvěle,“ ocenil gólmana kouč Joe Sacco.

Na Swaymana směřovalo hodně střel, nicméně tohle už nebyla krádež jako v předchozím duelu. Tým Bostonu ovládl zápas od startu až do cíle. Od začátku nasadil famózní tempo. Ve 26. minutě vedl gólem Pastrňáka už 4:0.

Obránce Andrew Peeke napřed tvrdě vymordil na Andreje Vasiljevského tak, že by ho snad skolil. Vyraženého puku se zmocnil Zacha a poslal nalevo Pastrňákovi. Ten těsně předtím na bruslích škobrtnul a padl na led. Ale bleskově vstal a střílel bez přípravy do odkryté branky.

Po změně letopočtu to Pastovi lepí. Se sedmi zásahy je v NHL nejlepším střelcem nového roku. Se 48 body se dotahuje na dvacítku nejproduktivnějších hráčů, blíží nejlepší desítce střelců. Aspoň 20 branek dal podeváté. Kapitán Brad Marchand zůstával devět zápasů na suchu, k vítězství Bruins přispěl gólem a asistencí.

Kanadské bodování Hráč Tým G A KB Z +/- TM S 1. Nathan MacKinnon 15 55 70 45 15 25 0 2. Leon Draisaitl 31 33 64 43 26 14 0 3. Nikita Kučerov 20 43 63 40 12 25 0 4. Mikko Rantanen 25 36 61 45 10 26 0 5. Mitchell Marner 14 46 60 45 3 10 0 6. Connor McDavid 17 42 59 40 11 14 0 7. Kyle Connor 27 31 58 45 10 21 0 8. Jack Eichel 11 43 54 43 24 6 0 9. Jack Hughes 17 35 52 46 9 6 0 10. Sam Reinhart 27 24 51 45 10 12 0

Obránce Parker Wotherspoon zavěsil v NHL vůbec poprvé, hrál svoje 76. utkání. „Je to velká věc, navíc na tribuně seděla moje máma. Bylo mi jasné, že má obrovskou radost,“ uvedl. Další bek Peeke dal do prázdné klece svou první branku v dresu Bostonu. Hrál za něj pětapadesátý zápas. Poslední dva góly poslali domácí do opuštěné sítě při hře v oslabení. Skóre uzavřel Pavel Zacha. Bral tři body, což se mu povedlo potřetí v sezoně.

Za hosty nenastoupil Brayden Point, neboť zameškal týmový mítink. V TD Garden se taky vzpěnila zlá krev. V předchozím střetnutí v Tampě z 9. ledna utrpěl bostonský Mark Kastelic zranění poté, co ho obránce Emil Lilleberg trefil hokejkou do obličeje. Po krosčeku oba shodili rukavice, Kastelic však nedohrál a od té doby se nevrátil do hry.

Bruins se Lillebergovo počínání ani za mák nelíbilo. Jejich nelibost se přenesla do úterního utkání v Bostonu. Během druhé třetiny se do Lilleberga pustil Trent Frederic. Zasadil mu pár těžkých úderů, stal se jasným vítězem bitky. Hlediště ryčelo nadšením, Frederic ještě víc rozpumpoval spoluhráče. Ale nejvíc je vzpružila přesvědčivá výhra. Jejich největší klenot Pastrňák sázel góly už dřív, teď uťal blbou náladu v týmu. Bruins přestali kupit porážky. Jsou zase v pohodě.