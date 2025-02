Nový kouč Lu: Má na medaili z OH! Našla jsem to, co jsem hledala, říká

Táborská atletka Lurdes Gloria Manuel bude svou nadějnou kariéru rozvíjet ve společenství mezinárodních hvězd, které zastřešuje oceňovaný kouč.

„Je to obrovská čest. Mám z toho velkou radost. Je to velmi talentovaná atletka, která byla úspěšná v mládežnických kategoriích,“ uvedl Meuwly na startu spolupráce s nejvýraznějším českým talentem posledních let. „Pracujeme spolu už několik týdnů, je to velmi talentovaná čtvrtkařka a moc si vážím toho, že si mě vybrala jako trenéra, abych jí pomohl dosáhnout jejích cílů směrem k Los Angeles a Brisbane.“

Byl to už odkaz k místům dvou nejbližších olympiád. Manuel se ale ještě v pondělí večer na Instagramu dojemným poděkováním loučila s dosavadními trenéry Šárkou Chládkovou a Ratislavem Šedinou.

Dominovala už v 16 letech

„Nikdy nezapomenu na to, jak jste mě jednou přihlásili na 300 m, a tím jsem se poté kvalifikovala na své první mistrovství republiky. Kdo by to byl řekl, že ze mě bude čtvrtkařka, ale vy jste věřili,“ vzkázala jim.

Manuel o svém unikátním talentu přesvědčovala už jako hodně mladá. V šestnácti letech překonala rekord mládežnického mistrovství republiky, takzvaného Gigantu, o víc než sekundu. Na dorosteneckém ME v Jerzuzalémě pak získala stříbrnou medaili. V roce 2023 ve stejném městě vyhrála juniorské mistrovství Evropy a získala i bronz v štafetě. Vloni jako osmnáctiletá zazářila čtvrtým místem na ME dospělých v Římě, v Paříži se probojovala do olympijského semifinále a na závěr sezony v Limě vyhrála juniorské mistrovství světa.

Teď už trénuje s velkými hvězdami, o které se Meuwly stará. Největším esem skupiny je Nizozemka Femke Bolová, mistryně světa a bronzová olympijská medailistka na 400 metrů překážek, která v hale překonala světový rekord Jarmily Kratochvílové na hladké čtvrtce.

„Vybrala jsem si tréninkovou skupinu Laurenta, kde jsem našla to, co jsem hledala. Chtěla jsem hlavně trénovat s energickou skupinou, která mě bude motivovat. A to je přesně to, co tréninková skupina Laurenta nabízí včetně světových zkušeností,“ řekla Manuel. „Všichni jsou v tréninkové skupině kamarádští a zároveň tu panuje zdravé závodění během tréninku,“ dodala.

Manuel se svou novou skupinou už trénovala po Novém roce na soustředění v Jižní Africe. V současnosti pobývá v Česku, ale už trénuje podle plánů svého nového kouče.

„Lurdes uzavřela první etapu své atletické kariéry a věřím, že i její následující životní období v kategorii seniorů bude též úspěšné. Jsem rád, že dostala příležitost pro svůj další rozvoj v jedné z nejlepších tréninkových skupin na světě,“ oceňuje reprezentační šéftrenér Pavel Sluka. „Považuji to za dobrý předpoklad pro její další atletický vývoj. V jejím novém působení jsme připraveni ji maximálně podpořit a těšíme se na její výkonnostní progres. Český atletický svaz koordinuje společně s VICTORIÍ VSC zabezpečení tréninkového procesu Lurdes a její účasti na hlavních závodech sezóny společně s její novým trenérem Laurentem Meuwlym.“