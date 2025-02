Satoranský: Kluky jsem zklamal. Můžeme slavit, ale je to hořkosladké

Zápas s Řeckem byl jako na houpačce. První čtvrtina katastrofická, druhá jako z partesu a pak přetahovaná až do epického prodloužení. Samotný zápas Češi nezvládli, po utkání byla vidět frustrace i naštvání. Tomáš Satoranský seděl v útrobách stadionu a zpytoval svědomí, měl to na ruce při závěrečných trestných hodech. Nepodařilo se. „Zklamal jsem kluky v tom nejdůležitějším momentu,“ kál se. Konec dobrý, všechno dobré. Nizozemci v pozdějším zápase doma padli s Brity. Čechům se ulevilo. „Dvě koncovky v jeden večer pro nás naštěstí špatně nedopadly,“ měl radost rozehrávač Barcelony.

Asi málokdo si ten tlak z běžných smrtelníků umí představit. Od chvíle, kdy Satoranský oznámil, že přicestuje Čechům pomoct na závěr kvalifikace ME, byl v jednom kole. Z Barcelony je na očekávání zvyklý, ale v národním týmu se často oči fanoušků upínají na něj. A když chybí zraněný Jan Veselý, platí to dvojnásob.

Přes sympatický a bojovný výkon Češi v Pardubicích duel s Řeckem nezvládli, mohli vyhrát. V závěru heroicky otočili sedmibodové manko. Bývalý hráč Washingtonu Wizards či Chicaga Bulls mohl při trestných hodech v závěru zvýšit na čtyřbodový, respektive pětibodový rozdíl. Jenže neproměnil ani jednu šestku, Řekové tak byli na dostřel tří bodů a trojku proměnili. Hrálo se přesčas. Mnozí uvidí jen Satoranského pokažené trestné hody, ale zároveň přidal 12 bodů, 7 doskoků a 5 asistencí. Byl platný, jak se čekalo.

„Samozřejmě mě ten zápas mrzí. Asi hlavně kvůli té koncovce. Je mi líto, že jsem v kluky zklamal v tom nejdůležitějším momentu. To jsou prostě ta reprezentačn okna a systém, kterým se hraje. Jsme rádi, že to nakonec vyšlo ještě před tím posledním zápasem s Brity,“ řekl Satoranský nějakou dobu po zápase. Mezi novináře se mu nechtělo. Potřeboval vstřebat prohru, která kvůli zmíněné koncovce byla možná o něco osobnější.

V Haagu mezitím vrcholila řežba Nizozemska s Velkou Británií. Ostrované bojovali i za Česko, jejich výhra na půdě Oranjes by znamenala, že Nizozemci už jsou jistě mimo hru o postup na šampionát. V závěru jim taky nepomohl jeden z tahounů Yannick Franke, který podobně jako Satoranský v rozhodujícím momentu nedal trestný hod. Britové si potom vše pohlídali a vyhráli 73:69. Nasupenost a zklamání se v české družině změnilo na úlevu.

„Jelikož jsme se s klukama zrovna vraceli autobusem do Poděbrad, tak jsme viděli ten konec zápasu v Haagu. Naštěstí dvě koncovky za jeden večer pro nás nedopadly špatně, takže můžeme slavit, ale samozřejmě jsou to takový hořkosladké pocity po tom Řecku,“ dodal Satoranský.

„Víte, já si myslím, že oba týmy si zasloužily vyhrát. Byla to krásná bitva. Můžeme se bavit o detailech, ale snažili jsme se udělat to nejlepší. Basketbal je krásný sport, ale dokáže být krutý,“ komentoval ještě večer výsledek kouč českého týmu Diego Ocampo. To ještě nevěděl, jak utkání v Haagu skončí.

Výsledek druhého utkání skupiny poslal Čechy s konečnou platností na evropský šampionát. Ten se koná od 27. srpna do 14. září 2025. Hostitelskými městy jsou polské Katovice, lotyšská Riga, finské Tampere a kyperský Limassol.

Pro české barvy znamená postup hodně. Satoranský a jeho kumpáni se představí na pátém ME v řadě. V historii samostatné České republiky podobná šňůra nemá obdoby.

„Je velice důležité pro český basketbal držet se nahoře a zúčastňovat se těchto velkých akcí jako je mistrovství Evropy. Myslím si, že když se na to člověk zpětně podívá, tak je to velký úspěch dostat se tam popáté v řadě. Já si pamatuju pořád kvalifikaci na mistrovství Evropy 2013. Do té doby to bylo snad zakleté. Vzpomínám si, jak moc jsme slavili, a myslím si, že jsme určitě nečekali, že budeme držet basketbal v popředí takhle dlouhou dobu,“ má jasno Satoranský.

Postupně se česká basketbalová reprezentace omlazuje a rozehrávač Barcelony poukázal i na mládí v národním týmu. „Myslím si, že právě pro tu mladou generaci je dobré, aby si šampionát zažila, vyzkoušela. Máme své zkušenosti, že když se trošku měnila generace a přicházeli noví hráči, nebylo pro nás mistrovství Evropy 2017 moc úspěšné. Myslím ale, že nás to docela nakoplo dalších let, k mistrovství světa a olympiádě, shrnul český tahoun.