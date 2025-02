Maňasová proti hvězdám: Chyť se a nespadni! Ve finále do toho je*la

Před rokem na úvod své životní sezony zakopla, tentokrát si na to dala dobrý pozor. Karolína Maňasová ve své domácí hale opět létala jako blesk. Cestou k třetímu místu na zlatém mítinku světové tour časem 6,20 sekundy na padesátce o tři setiny překonala i nejlepší český výkon Renaty Kubalové z roku 1991. A rychlost si dál rychtuje směrem k halovému ME v Apeldoornu.

Nakopne vás, když běžíte s takhle rychlými soupeřkami?

„Přiznám se, že to jsem si řekla loni. Měla jsme vedle sebe Ewu Swobodu, tak jsem si řekla: Chytni se jí, ale nespadni! Takže jsem se jí snažila chytnout a držet svůj rytmus. Nesnažila jsem se zpanikařit, počítala jsem s tím, že mě přejede. Hodnotím to tak, že jsem běh zvládla v hlavě dobře. Nezpanikařila jsem, že mě předběhly.“

Mihla se vám hlavou vzpomínka na zaváhání v minulém ročníku?

„Přiznáme se, že v rozběhu, ve finále už ani tolik ne. Trenér mi říkal, že v rozběhu start nebyl extra dobrý, takže na to jsem se snažila zaměřit, abych do toho ve finále, jak bych to řekla slušně… Více jebla! Ještě počkám, jak to vyhodnotí.“

Časem jste zůstala čtyři setiny za vlastním národním rekordem, ale výkon i třetí místo ze zlatého mítinku se hodí, že?

„Jo, myslím, že jo. Po rozběhu jsem byla více motivovaná, že poběžím ještě rychleji. Ale je to pod 7,2, beru to. Druhý start sezony, dokončila jsem zdravá, takže dobrý. Třetí místo je super i vzhledem k rankgingu a bodům. Po rozběhu jsem čekala lepší výsledek, ale je teprve start sezony, doufám, že to ještě stáhnu. Do Apeldoornu času dost. Tam je důležité, ať běžím rychle.“

Letos můžete startovat i na halovém MS v Nanjingu, využijete šance?

„Chystám se jenom do Apeldoornu na halové mistrovství Evropy. Na halové mistrovství světa do Nanjingu nepojedeme. Hlavní důvod je, že mě v létě čeká mistrovství Evropy do 23 let v Bergenu. Tím, že bychom jeli do Nanjingu, bych přišla asi o tři týdny přípravy, a to nechceme.“

Jste spokojená, jak se směrem k prvnímu vrcholu sezony posunujete?

„Myslím, že určitě jo. Byl to můj druhý start, běžela jsem pod 7,2, čtyři setiny od osobáku, myslím, že nemám ještě top formu. Co mám natrénováno, předvedu nejlíp v Apeldoornu.“