Zase jednou úspěch českého tenisu obletěl celý svět na webech renomovaných sportovních médií. Noc z neděle na pondělí patřila Jakubu Menšíkovi. Jeho výhru nad Novakem Djokovičem v Miami popisují všichni podobně a opakují se spojení jako výjimečný talent či vycházející hvězda. „Uzmul svému idolu stý titul na okruhu,“ napsala BBC. Ten příběh rezonuje a je vděčný pro všechny. Před časem si nadějného klučinu z Prostějova slovutný Djokovič pozval na tréninkový kemp do Bělehradu a teď Menšík světovou legendu dokázal porazit.

„Tohle je Jakubův okamžik a neuvěřitelný turnaj. První z mnoha. Má neuvěřitelné podání. Zůstal psychicky silný v těžkých chvílích zápasu. Pro tak mladého hráče je to skvělá vlastnost. Něco, co v následujících letech mnohokrát využije. Přeji mu hodně štěstí. Třeba mě nechá vyhrát při některém z dalších zápasů,“ hovořil s velkým respektem a uznáním po prohraném finále Djokovič na adresu českého talentu.

Djokovič chtěl v Miami napodobit Jimmyho Connorse (109 titulů) a Rogera Federera (103 titulů), ale proti byla česká senzace, pozastavují se nad výjimečným počinem Menšíka na Sky Sports. Menšík se stal druhým nejmladším vítězem turnaje v Miami po Carlosu Alcarazovi v roce 2022.

Španělská Marca zase poukázala na to, že nikdy mezi finalisty ATP Tour Masters 1000 nebyl věkový rozdíl tak velký jako nyní. Menšík byl v době triumfu nad svým dětským vzorem mladší o 18 let a 102 dní. Když Djokovič získal svůj první titul v roce 2006 na antuce v nizozemském Amersfoortu, bylo Menšíkovi teprve deset měsíců.

Jejich věkový rozdíl jako finalistů v Miami byl dokonce největší na mužské tour od roku 1976. Tehdy ve finále turnaje v Jacksonu porazil Australan Ken Rosewall v 41 letech dvaadvacetiletého Mexičana Raula Ramíreze.

Francouzský sportovní deník L'Équipe vyzdvihl Menšíka za to, jak i přes mnohem méně zkušeností zvládl finále po několikahodinovém posunu kvůli vydatnému dešti, což ale podle Francouzů přispělo k horšímu pohybu srbského veterána.

„Zdálo se, že Djokovič trpí na viditelně mokrém a kluzkém povrchu. Při prvním podání ztratil rovnováhu u několika forehandů. Kurt jen tak nevyschnul, ale postupně se Srb dostal do hry,“ píší. Zároveň se řešil i otok u oka Novaka Djokoviče, který o zdravotních potížích nechtěl hovořit ani po finále, ve kterém si aplikoval oční kapky.

Kyrgios: Menšík je opravdu výjimečný

Ani možné Srbovy problémy ale Menšíkovi na triumfální výhře nic neubraly. „Důslednost, schopnost odolat tlaku a vyrovnanost v enormním horku mu umožnily vyhrát proti upadající světové pětce,“ pokračovali v L'Équipe.

Českému mládenci vyslovil poklonu i jeden z nejkontroverznějších hráčů na okruhu ATP Australan Nick Kyrgios. „Menšík je opravdu výjimečný. Dokázal zachovat klid na takové scéně proti nejlepšímu hráči všech dob. V 19 letech! Je to kluk, který má potenciál ukázat v budoucnu velké věci,“ řekl borec, který vypadl v Miami už ve druhém kole s Rusem Karenem Chačanovem.

O Menšíkově úspěchu se rozepsal i uznávaný tenisový odborník Christopher Clarey, který je například autorem biografie Rogera Federera.

„Menšík má všechny druhy talentu. Triumf v Miami je pro něj skutečně něčím výjimečným. Na cestě k titulu musel porazit tři hráče top 10 včetně největšího ze šampionů, který se hladově hnal za svým stým titulem. Menšík to dokázal s pozoruhodnou silou, když na turnaji opanoval všech sedm tiebreaků. Finále se pozdrželo o šest hodin kvůli dešti a zdlouhavému finále ženské čtyřhry a mě v tu chvíli napadlo, jestli to nemůže ovlivnit Menšíkův výkon. Namísto toho vyhrál los, zvolil podání a rychle vedl 3:0 v prvním setu. Je teď nejlepším teenagerem. Nebylo by překvapením, kdyby se stal stálicí v elitní desítce žebříčku,“ má jasno Clarey.