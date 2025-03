Česku roste grandslamový vítěz: pomoc rodičů či třikrát zlomená noha. Vše má před sebou

Nový tenisový mimozemšťan je z Česka. Jakub Menšík uspořádal na Floridě velkou představovací párty, ve finále tisícovkového turnaje v Miami skolil největšího z největších Novaka Djokoviče 7:6 (4), 7:6 (4) a vykřičel do světa svůj výjimečný talent. Drtivý servis, komplexní hra, zdravé sebevědomí, pracovitost i kupa prostoru pro zlepšování. To jsou vlastnosti mladého šampiona, které slibují vymazat Petra Kordu a jeho triumf z Australian Open 1998 coby poslední mužský grandslamový pro Česko. Proč to může prostějovský rodák dokázat?

Vzal si fix a v euforii napsal na objektiv kamery: První z mnoha. Půlnoční vzkaz mířil k jeho fanouškům i soupeřům. Premiérový titul Jakuba Menšíka na ATP Tour je rovnou z tisícovkového turnaje, po grandslamech větší akce nejsou.

Menšík byl na Floridě po dva týdny v absolutní zóně. Vyhrál sedm zápasů za sebou, ovládl všech sedm tiebreaků, zdolal tři hráče z desítky žebříčku ATP, servíroval skoro 20 es na utkání. A ve chvílích tlaku, kdy existuje jen tenká linie mezi vítězem a poraženým, exceloval. V pouhých devatenácti, během největších zápasů života, které korunoval skalpem svého idolu Djokoviče…

„Tohle není konec ale teprve začátek. Všechno mám před sebou. Sedět tu s pohárem je skvělé, ale kariéra není o jednom titulu. Jsem hladový a půjdu si pro víc. Teď to oslavím, odpočinu si. A doma se hned vrhnu do práce, protože je hodně co zlepšovat a se svým týmem uděláme to nejlepší, abych takové trofeje zvedal častěji,“ slíbil hrdina okamžiku.

Netají se ambicemi. Loni v podcastu Centrkurt naznačil, kam až sahají. „K desítce grandslamů bychom se mohli přiblížit,“ míří až do kosmu. Na své straně má pádné argumenty, proč se může zapsat do historie.

Servis, drtivá zbraň

Sto jedenáct es za šest odehraných zápasů, úspěšnost prvního podání skoro 70 procent. Asi nejlépe odservírovaný turnaj českého tenisty v novodobé historii. S touhle zbraní nic nesvedl ani Novak Djokovič, nejlépe returnující hráč všech dob. „Když máte soupeře s takovým podáním, který dává skoro dvacet es za zápas, jste pod obrovským tlakem. Jediná chyba, jediný ztracený minibrejk a už je po tiebreaku,“ líčil Srb. V Miami vyhrál Menšík všech sedm tiebreaků a šest z toho proti Jacku Draperovi, Tayloru Fritzovi a Djokovičovi, renomovaným členům top 10. Skalpy těch největších sbírá Menšíků v dechberoucím množství právě díky zničujícímu podání, které pro každého soka mění zápasy s ním v loterii. „Je tak rychlé a precizní,“ vypíchnul Djokovič. Státní trenér Jan Stočes ho považuje za jednoho ze tří nejlepších na okruhu, ne-li vůbec nejlepší. „Má ho úžasně postavené. Jde z celého těla, zabírá výborně nohama. Jde o spojení biomechaniky pohybu celého těla a úžasného švihu. A taky je jeho servis velmi špatně čitelný. Hráči ho nedokážou načíst, tuhle schopnost má jen pár tenistů,“ líčil s tím, že tráva může být jednou Menšíkovým nejlepším povrchem.

Jaký tlak?

Na okruhu ATP se pohybuje teprve třináct měsíců, přesto zvládá krizové situace a hru pod tlakem jako veterán. Pro silnou hlavu má předpoklady, také jde však o cílený trénink. Když si jako školák během roku a půl třikrát zlomil nohu, procházel těžkým obdobím. V tu chvíli mu maminka Kateřina domluvila spolupráci se srbským mentálním koučem Draganem Vujovičem. „Všechno se děje z nějakého důvodu a myslím, že bez těch zranění bych Dragana ani nepotkal. Tenkrát jsem nemohl hrát tenis ani dělat kondici, tak jsem se snažil posunout jinak. A po mentální stránce se to povedlo,“ popsal Menšík, jenž na kurtu používá různé dýchací techniky a v přípravě i další cvičení.

Skvělý tým

Už deset let stojí u Menšíkovy kariéry kouč Tomáš Josefus, nadšenec do dat a moderních technologií. Analytickým přístupem k přípravě dává svému svěřenci náhled na tenis, v němž jsou žebříčkové postavení a počet titulů jen „nedůležitý rámec“. Můžeš kohokoliv porazit a s kýmkoliv prohrát, tenis jsou jen čísla. Jezdí spolu do německé Bochumi na specifické kondiční testy, které vyvinul profesor Alexander Ferrauti. O prevenci zranění se stará kondiční kouč Jan Pospíšil a klíčové je i rodinné zázemí. Maminka Kateřina je organizátorkou a šéfovou. Táta Michal, odborník v IT, zase léta pracuje na statistické databázi. Nezanedbatelné je i know how vyhlášeného prostějovského klubu, kousek od jehož bran rodina žije. „Musím s veškerým respektem ke Kubovým výsledkům konstatovat, že jsem hrdý na to, že je hráčem TK Agrofert Prostějov. A vyslovit přání, aby byl po Karlovi Nováčkovi, Jirkovi Novákovi, Radkovi Štěpánkovi a Tomáši Berdychovi už pátým hráčem TK Prostějov v první světové desítce žebříčku ATP,“ vzkázal šéf prostějovského tenisu Miroslav Černošek.

Prostor pro zlepšení? Obrovský

V devatenácti není a ani nemůže být Menšík hotovým tenistou. Horší druhé podání, z něhož vyhrává výrazně nižší procento bodů, než je průměr na ATP. Když se dostane do delší výměny, má problém. Forhend, jehož průraznost a spolehlivost není taková. Váhavější a někdy špatně načasované náběhy na síť. To vše jsou díry v brnění, které ještě má. „Už takhle mladý je tak strašně dobrý, a přitom má pořád hrozně moc co zlepšovat. To je na Kubovi nejlepší,“ soudí státní trenér Stočes.

Až do sebe vše zapadne, je velmi nadějné, že Petr Korda přestane být posledním českým šampionem grandslamu.