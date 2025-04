Češky si zvykají na metr sudích na MS. Šílené, kroutil hlavou asistent koučky

Do domácího šampionátu vstoupily sebevědomě, po výhře 3:0 nad Švýcarskem mohly české hokejistky sčítat pozitiva. Hezké góly, rychle využitá přesilovka, čisté konto, vyrovnané formace a kvalitní týmový výkon. Jedna z mála kaněk? Rovnou šest vyloučených hráček, čtyřikrát nervy v oslabení. „Prospělo by ženskému hokeji, kdyby povolili hru do těla. Pískají bodyčeky, ale spousta podrážení a hákování jim uniká,“ komentovala metr rozhodčích zkušená útočnice Kateřina Mrázová. Se spoluhráčkami ze zámoří si bude muset zvyknout na rozdílné posuzování zákroků, než na jaké je zvyklá.

Zámořská PWHL hru do těla povolila, pokud se hokejistky její pomocí snaží získat puk, stejně se k bodyčekům přistupuje už tři roky i ve švédské soutěži. Na turnajích IIHF není striktní zákaz fyzických kontaktů, ale jejich posuzování je stále daleko přísnější. „Ženskému hokeji na mezinárodní úrovni by pomohlo, kdyby se povolil bodyček. Nějaké země jsou proti, že by to byla pro ně nevýhoda, ale měřítko by se mohlo urovnat,“ říkala k situaci Mrázová, která hraje druhým rokem za mořem v ženské obdobě NHL.

„Trošku mi to vadilo, co si budeme. Jsem zvyklá hrát s kluky, i v Americe to tam trošku občas řežu. Švýcarky nám taky hrály do těla, snažily jsme se to vyrovnat a hrát, jak nám trenérka říkala. Bohužel za to bylo pár vyloučení, ale to nás nemůže držet zpátky,“ přisadila si Kristýna Kaltounková. Sama usedla na trestnou lavici dvakrát. Nejprve za hákování, posléze za naražení na hrazení.

Zatímco zákroky hokejkou nemohl nikdo rozporovat, diskuse se rozjela nad vyloučeními obránkyň Anety Tejralové a Daniely Pejšové. První dostala za dohrání soupeřky dvě minuty za zásah do oblasti hlavy a krku, druhá pykala za nedovolený zásah tělem. Metr sudích pořádně dopálil asistenta hlavní trenérky Dušana Andrašovského.

„Kdybyste to neměli zapnuté, tak vám řeknu, co si o tom myslím,“ odpověděl nejprve na dotaz novinářů, ale po chvíli se k tématu přesto rozpovídal. „Myslím, že to je špatně. A to tak špatně, že je mi z toho smutno, protože rozhodování je šílené,“ vypálil upřímně.

„A každý rok je to stejné. Jednou je faul ťuknutí do hráčky, pak se nechá být nějaké sestřelení. Metr je tak široký, že nikdo nikdy neví, co se odpíská. Bohužel to IIHF nechce řešit,“ doplnil ke svým slovům.

Mezinárodní federace IIHF už v loňském roce vyhlásila, že plánuje pravidla více sjednotit. Zatím to ale není příliš vidět, jak ukázaly první zápasy v Českých Budějovicích. Hráčky nejen ze Švédska a zámoří si musí dávat dobrý pozor, co se smí a nesmí. Častá vyloučení by rychle mohla rozbít i český sen o úspěchu na domácím turnaji.

Po prvním utkání ale zatím převažují pozitiva. „Za mě to byl po téhle stránce nejhezčí zápas v ženském hokeji, co jsme všichni zažili. A těším se na ty další, klobouk dolů za to, co předvedli diváci. Každý z toho musí mít husí kůži. Nezažil jsem až takovou atmosféru jako hráč, ale jako trenér jsem si to dnes užil strašně moc,“ pochvaloval si kulisu trenér Andrašovský.

S národním týmem má před sebou první velkou výzvu. Češky v pátek večer vyzvou favorizovaný výběr USA. I ten mimochodem v prvním utkání na turnaji dvakrát pykal za hru tělem. Jak si hráčky poradí s odlišným metrem sudích ve zbytku turnaje?