Hra nervů s NHL: Rotace Světového poháru se ZOH by hodně ohrozila MS

Jiné hvězdy neměly takové štěstí jako Sidney Crosby. World Cup pořádaný v režii NHL zůstal na devět let posledním kláním, kde se střetli nejlepší s nejlepšími. Na olympiádu v letech 2018 a 2022 liga hráče nepustila. Jednou majitelé řekli, že se jim účast nevyplatí, podruhé kvůli covidu. Mluvilo se o dalším Světovém poháru. Termín se posouval, než se v okleštěné podobě vyklubal jako turnaj čtyř velmocí.

Po neděli se kvůli 4 Nations zastaví zámořská liga. Hráči vybraní do týmů Kanady, Finska, Švédska a USA po dvou třech společných trénincích sehrají v Montrealu a Bostonu bleskovou partii tří zápasů. Z ní vzejdou finalisté. Dva celky skončí po šesti dnech, dva po devíti. „Musíte najít způsob, jak být co nejlepší bez ohledu na situaci,“ pravil Crosby.

„Pochopili jsme, že naši hráči rádi reprezentují své země v mezinárodních soutěžích. Trvá to od roku 2016, kdy jsme uspořádali Světový pohár v Torontu. Z nadcházejícího turnaje jsme opravdu nadšeni. Když se podíváte na hráče, kteří v něm startují, máme se opravdu na co těšit. Myslím, že to bude finančně velmi úspěšné pro obě strany,“ prohlásil viceprezident NHL Bill Daly začátkem ledna v rozhovoru s Graemem Roustanem pro The Hockey News.

Druhou stranou mínil hráče a jejich asociaci NHLPA. Ta tlačí na ligu a chce mít účast v mezinárodních soutěžích zanesenou v kolektivní smlouvě. NHL na ní až tolik nezáleží, ale potřebuje klid. „Jsme vážně spokojeni, kde se na mezinárodním poli nacházíme. Je to především naše partnerství s hráčskou asociací. Je silnější než kdykoli předtím, určitě za dobu mého působení v NHL. V mezinárodním hokeji jsme partnery půl na půl. Víme, že mezinárodní turnaje nejlepších jsou na prvním místě v seznamu priorit hráčů, pokud jde o věci, které chtějí, abychom společně realizovali,“ řekl Daly, který ve vedení ligy pracuje přesně dvacet let.

NHL se k IIHF chová netečně

Pokud jde o postoj NHL k IIHF, chová se netečně. Vůbec nezmiňuje mistrovství světa, za svůj turnaj považuje Světový pohár. Snaží se ho zčásti protlačit i do Evropy. Nejspíš v roce 2028 a pravděpodobně v únorovém termínu. Ovšem bez ohledu na názor národních asociací a evropských soutěží. V duchu rétoriky, že co chce, to si taky prosadí.

Fanoušci chtějí vidět nejlepší hokejisty. Nicméně turnaj tohoto typu nedlouho před play off a čtvrt roku před květnovým šampionátem by znehodnotil produkt, který živí celý mezinárodní hokej. Divákům vytáhne peníze z kapes, zchladí zájem hráčů o šampionát. Přitom z jeho zisku platí IIHF turnaje dalších úrovní a kategorií. Kolize s jinou špičkovou akcí by znamenala konec spousty programů, jež IIHF financuje, úpadek hokejového byznysu na kontinentu. Musí ho bránit.

Mezinárodní federace kvůli válce na Ukrajině prodloužila Rusům zákaz startu ve svých soutěžích o další rok. V NHL hrají dál, ale do 4 Nations začleněni rovněž nebyli. Z různých stran však jdou tlaky, aby byli vpuštěni na olympiádu. Podle Dalyho by se v budoucnu měla s větším turnajem v režii NHL střídat. Čeká se na politický vývoj situace.

„Je to jakýsi předstupeň toho, co se, jak doufáme, stane pravidelnou rotací soutěže nejlepších s nejlepšími. Doufáme, že se nám podaří uzavřít dohodu s MOV o účasti hráčů NHL na zimní olympiádě v roce 2026 v italském Miláně. V roce 2028 plánujeme uspořádat Světový pohár, po něm by snad v roce 2030 měly následovat olympijské hry a v roce 2032 opět World Cup. Dostaneme se k rotaci únorových mezinárodních turnajů nejlepších s nejlepšími, které se budou konat každé dva roky,“ potvrdil už v lednu Daly pro The Hockey News.

Znamenalo by to ohrožení mistrovství světa IIHF ve stávající podobě? Je to zatím hra nervů. Vyčkává se, s čím NHL přijde během 4 Nations nebo po turnaji. Od toho se bude odvíjet další postup.

Turnaje v režii NHL