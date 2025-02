Bude hokejová válka? Světový pohár sníží hodnotu MS, IIHF se chce bránit

Zápasy skupin Světového poháru by se měly konat na obou kontinentech. Prvotní návrh představil zástupcům Mezinárodní federace IIHF druhý muž NHL Bill Daly už během loňského mistrovství světa v Praze. Obsahoval povšechný rozpis, ale finanční podmínky, nebo které země by se měly turnaje zúčastnit, se druhá strana nedozvěděla. „Nic bližšího nevíme. Má to stále překotný vývoj,“ řekl deníku Sport generální sekretář ČSLH Jan Černý.

Novinky, s nimiž přišla NHL, mohou ohrozit květnové mistrovství světa. Loňský šampionát v Praze a Ostravě patřil k nejlíp obsazeným za poslední léta, zejména díky Švédům a Američanům. Ale třeba Kanada si s nimi vyměnila zařazení do pražské skupiny s tím, že přiveze nejlepší hráče, co může. Svůj příslib tak úplně nesplnila. V jiných letech byla účast hráčů NHL značně kolísavá.

Podobných výběrů jako loni může Kanada sestavit klidně pět. Reprezentace jiných zemí by však jiná konstelace turnajů mohla citelně zasáhnout. Hráči mimo play off by se po olympiádě nebo Světovém poháru na šampionát moc nehrnuli. IIHF a národní svazy nemají páky jako NHL, kde v případě World Cupu nebo i Utkání hvězd platí přísnější pravidla. Hráči se nemůžou vymluvit, protože chtějí strávit dovolenou s rodinou. Vynechat ale můžou kvůli zranění.

Názory, že mistrovství světa v hokeji není prvotřídním spektáklem, se opakují spousty let. NHL zkusila přijít s vlastním řešením. Turnaje o Canada Cup a World Cup měly výbornou úroveň. Ale trpěly tím, že se konaly nepravidelně a nemají tradici. Přes všechnu okázalost nepůsobí tak opravdově. I Sidney Crosby se radoval srdečněji ze zlatých medailí na olympiádě i mistrovství světa, než z poháru, který vypadá pokaždé jinak.

NHL o svém plánu nediskutuje, pouze oznamuje

World Cup navíc upozadila olympiáda s účastí NHL. Na posledních dvou její hráči chyběli. Generace hokejistů, do které patří například Connor McDavid nebo Matthew Tkachuk, neměla šanci reprezentovat v turnajích nejlepších. Předkrm World Cupu v podobě 4 Nations Face-Off je úlitbou, jak je uchlácholit.

NHL o svém plánu nediskutuje. Pouze oznamuje. Mluví se o tom, že se chystá hokejová válka. Ale zatímco v 70. letech Kanada přestala jezdit na šampionáty a olympiády kvůli tomu, že jí IIHF na nátlak Rusů neumožnila povolávat hráče z nejlepších profi soutěží, tentokrát to může být opačně. Mezinárodní hokej se chce bránit diktátu NHL.

Hnacím motorem jednání je přitom NHLPA. Její šéf Marty Walsh pracoval v odborech a přišel z politiky. Ale netuší, jak se rozvíjí a jak je financovaný hokej v Evropě. Světový pohár v únoru snížil hodnotu květnového mistrovství světa. Od začátku příštího roku se navíc dá vypovědět dohoda o odstupném za hráče do NHL. Udělat to můžou národní asociace, ale i zámořská liga. To je další hrozba pro evropské federace.

Zisky z elitního šampionátu dospělých jsou pro IIHF zcela zásadní. Přinášejí peníze, jimiž dotuje všechny další podniky nižších divizí, turnaje mládežnických kategorií a žen. Šampionát znamená velký přínos i pro pořadatelské země. NHL má v rukou silné páky. Ale kdyby se rozhodla IIHF vyšachovat, musela by pro únorový termín vyjednávat s jednotlivými soutěžemi v Evropě, zda by pozastavily svůj program a týmy mohly uvolnit hráče do reprezentací.

„Žádnou nabídku jsme ze strany NHL zatím nedostali. Ale pokud by turnaje v únorovém termínu měly trvat dva týdny, byl by tohle velký oříšek. Největší překážkou můžou být evropské ligy, které by nesly riziko, že se před play off může někdo zranit. Můžeme vyzkoušet, jak by to fungovalo, ale dlouhodobě jde o neudržitelný stav. Měli bychom se sejít a říct, zda třeba pořádat jednu akci ročně. Každý lichý rok šampionát a každý suchý olympiádu nebo World Cup,“ uvedl Černý.