Lauko v náručí maséra, opakování ceremoniálu a chvála na Růžičku. Teď už ostré bitvy

PŘÍMO Z DÁNSKA | Už přituhuje. Na šampionátu přichází období, kdy už není prostor na výpadky. Reprezentaci čeká dvojzápas s Německem (pondělí) a o den později s Amerikou. Dvě utkání, která naplno prověří českou sílu před čtvrtfinále. V úvodním duelu bude chytat Daniel Vladař. Kdo dál, to zatím trenéři nechtěli prozradit s tím, že se to nejdřív dozvědí sami hráči. Ale dá se očekávat, že proti Americe by měl nastoupit Karel Vejmelka a jako jednička už potom odchytat zbytek turnaje.

„Nějaký plán máme, ale nejdřív se ho dozvědí brankáři,“ řekl k tomu Ondřej Pavelec, jenž má gólmany na starost.

Zatím není zřejmé, jestli v pondělí naskočí do akce i dva marodi. „Byli na ledě. Věřím, že by mohli na pondělí dostat zelenou, ale opravdu to necháváme až na zítřek. Abychom věděli, jak se budou cítit,“ uvedl asistent Jiří Kalous.

Obránce Tomáš Kundrátek je v posledních dnech v intenzivní péči u profesora Pavla Koláře, vyhlášeného fyzioterapeuta. Jakub Lauko stále cítí bolest v obličeji poté, co mu během čtvrtečního utkání s Maďary musel lékař Antonín Chochola nahodit zpátky čelist.

Útočník Bostonu nechyběl na ledě. Zpátky se z dobrovolného tréninku vezl na golfovém vozíku, ale nezbylo na něj už místo, tak ho jeden z masérů vzal na klín. Když jeli kolem, novináře pozdravil i hlavní kouč Radim Rulík.

Červenka? Růža měl obrovský podíl

Nálada vládla výborná. „Jsme od sedmi vzhůru, máme za sebou jízdu na kole,“ říkal Kalous. Poté vtipkoval i o tom, kolik zápasů vlastně skutečně odehrál kapitán Roman Červenka. Jestli jich bylo víc než sto. „Nevíme, čemu věřit. IIHF se opravila, jo? No tak to budeme požadovat třetí opakování ceremoniálu,“ smál se Kalous s odkazem se slavnou hláškou z filmu Jáchyme, hoď ho do stroje!

Trenéři si mysleli, že český kapitán odehrál stovku už před dvěma zápasy, protože to chybně bylo uvedeno v zápasové grafice. Takže už předtím mu pogratulovali. Od novinářů se mu potom dostalo ujištění, že stovku utkání na MS zdolal až právě v sobotu proti Kazachstánu.

„Všichni mu to přejou. Ukázal, že je skvělý hráč,“ říká Kalous, který ho poznal, když ještě začínal na Slavii. V době, kdy se o něm říkalo, že by měl ještě víc makat. „Nakonec ale vyzrál ve skvělého borce. Je pro mě čest, že jsem s ním mohl spolupracovat na klubové úrovni. A teď je pro mě čest i to, že jsme spolu v reprezentaci. Takových milníků je třeba si vážit,“ dodává Kalous, jenž ho tehdy cepoval spolu s hlavním koučem Vladimírem Růžičkou.

Právě on mu pomohl otevřít oči. Aby zjistil, co je třeba pro to, aby z něj nakonec vyrostla taková hvězda. „Růža na tom měl určitě obrovský podíl,“ potvrdil Kalous.

I s Červenkou v sestavě začíná pro český tým závěrečná fáze šampionátu. Dva zápasy rozhodnou o postavení ve skupině a o tom, s kým se utká ve čtvrtfinále. A také kde.

„Zatím to není pro nás téma. Samozřejmě bychom chtěli zůstat tady a nikam necestovat, ale jdeme zápas po zápasu,“ uvedl Kalous.

Buď reprezentace odehraje ve čtvrtek utkání o všechno v Herningu, nebo se bude muset přesunout do Stockholmu.