Rulík: Klíčové je trefit sestavu pro čtvrtfinále. Nečasovi oznámil, že bude v centru

Jak byste zhodnotil přesvědčivou výhru nad Německem?

„I když výsledek vypadá jednoznačně, tak jednoduché to vůbec nebylo. Měli jsme i štěstí, soupeř dal dvě tyčky a měli jsme tam pár momentů, kdy jsme ztráceli puky ve středním pásmu a oni z toho měli protiútoky. Chtěli jsme se toho vyvarovat, ale ne vždy se nám to dařilo. Kvalitní utkání, kvalitní soupeř a jsme rádi, že jsme ho zvládli.“

Ve druhé části vás soupeř zatlačil, ale vy jste odskočili, to byl klíčový moment?

„Tam nás zatlačili, to je pravda. Byli silní na puku, hráli u nás v pásmu. Velké hřiště je složité, když jsou hráči šikovní. A Němci je mají, proto jsme se dostávali pod tlak. Zvládli jsme to, gólman (Daniel Vladař) byl výborný, podržel nás. Pak jsme odskočili, už se to uklidnilo, byl to hezký zápas.“

V závěru jste točili sestavou, abyste si vyzkoušeli možnosti pro čtvrtfinále? A je varianta, že by Nečas zůstal ve středu útoku?

„Na to si počkáme. Jeden zápas už jsme takhle zvládli, v úterý máme před sebou další, ale zároveň pracujeme s tím, abychom se trefili do sestavy na čtvrtfinále. To je pro nás klíčové, teď máme prostor, abychom si leccos vyzkoušeli.“

Takže i proti Americe budete zkoušet?

„Úplně netvrdím, že budeme zkoušet nějak hodně, když něco bude fungovat, tak tomu budeme věřit. Samozřejmě chceme být úspěšní, ale máme na to prostor. I ve třetí třetině jsme to trochu měnili a nemyslím si, že by to byl špatný krok. Byli jsme v ní daleko lepší než v té druhé.“

Rozhovor pokračuje pod infografikou

Je udržená nula před zápasy o všechno důležitá pro sebevědomí celého týmu?

„Ta nula je hlavně pro gólmana. Vychytat ji v takovém zápase na mistrovství světa, to je skvělé hlavně pro jeho sebevědomí. Podle mě hráči neřeší, jestli to skončí 5:0 nebo 5:1.“

Znovu se ukázalo, jak je zásadní využít početní výhodu, že? Moc jich nebylo, takže je třeba při každé příležitosti se pokusit udeřit…

„Rozhodčí tu moc nevylučují, přesilovek moc není, je to spojená nádoba. Uvidíme, můžou rozhodnout, ale také nemusí, na to si budeme muset počkat.“

Jak se vám líbilo spojení Nečase s Flekem? Šlo jim to, ne?

„Je to jedna z variant, kterou jsme udělali, nějakým způsobem si to vyhodnotíme a uvidíme. S Nečim jsme pozici centra neřešili, prostě jsme ho tam dali. Kluci jsou na to z Ameriky zvyklí, to je výhoda, nejsou rozmazlení. Ne, že by ti z Evropy byli, ale v NHL hrajou tam, kam je trenéři postaví.“

Co jste říkal na Jakuba Lauka? Dal gól, nebál se soubojů, i to je pozitivní po jeho zranění?

„Důležité je, že dohrál zápas, že se zranění neobnovilo. A v příštím utkání bude určitě lepší než teď. I přes to, že dal gól.“