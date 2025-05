Chcete být nejlepší v MMA? Musíte do zahraničí, říká Gabal před klíčovým duelem

Už od profesionálního debutu se o Peteru Gabalovi mluví jako o jednom z největších talentů domácího MMA. Mezi roky 2021 a 2023 se ale na bilanci mladého ranaře nastřádaly tři prohry z pěti zápasů, po nichž následovala dlouhá pauza. Gabal během ní doléčil zranění a opět v sobě rozdmýchal nadšení pro MMA.

Jeden měsíc, tři výhry, dvě KO a triumf na mega akci v O2 areně. Gabalův návrat byl bleskový a velkolepý. Rozjetý finišer chtěl navázat nejcennějším skalpem, jednal o boji s nejlepším kurdským zápasníkem a veteránem UFC Alanem Omerem.

„Těšil jsem se na to. Už jsem chtěl nějakou výzvu, myslel jsem, že mi to otevře dveře. Dostala se ke mně informace, že mám zápas s Alanem potvrzený, ale on pak řekl, že mám na něj moc málo. Pak šel ale s Polákem (Lukaszm Koperou),“ krčí rameny Gabal. „Zápas s ním chci pořád, protože by mě taková výhra posunula k zajímavějším soupeřům ze špičky,“ dodává.

Gabal si soupeře studoval

Místo ostříleného šestatřicetiletého Omera se Čech dostal k zápasu s neporaženou německou nadějí Eliasem Jakobim. Ten měl dosud jen čtyři zápasy, všechny ukončil technickým KO. „Jakobiho jsem si studoval, jeho styl vychází z taekwonda, ale startoval i v zemařských zápasech. Byť jsem mladší, mám víc zkušeností a jsem lepší ve všech aspektech boje. On bude nejvíce hrozit dynamicky přiskočenými útoky,“ soudí stříbrný medailista s amatérského mistrovství světa.

Gabal přistupuje k sobotnímu duelu až s neochvějným sebevědomím. To nebere jen z úspěšné prosincové série, ale především z dlouhých tréninkových kempů v jednom z nejlepších světových týmů Bangtao a návštěvy u double šampiona Oktagonu Losenea Keity.

„Kdybych trénoval jenom Praze, asi by mě to tolik nebavilo a nezlepšoval bych se. Objíždím kempy po Evropě, na zápas jsem se připravoval taky v Thajsku. Potvrdilo se mi, že pokud chcete být nejlepší, musíte vyjíždět do zahraničí. Tady v Česku ještě není tak elitní úroveň. Ano, máte tu kvalitní parťáky, je však třeba se i poměřovat s borci z UFC,“ míní Gabal. „Cítím, že se na ten jejich elitní level dotahuju. Odjel jsem s nimi vyrovnaná sparingová kola, některá jsem i vyhrál. Teď to musím prodat v zápase,“ doplňuje.

Na mnichovskou akci přijíždí s jasný cílem, ukázat, že udělali promotéři chybu, když jej nasadili do na takřka nejnižší post startovky. „Nedělám MMA, abych byl na dně karty. Mám na mnohem víc. Seknu Jakobiho, řeknu si o Buchingera nebo Omera,“ prohlašuje.