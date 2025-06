Jedna posila za druhou! Jak Zbrojovka tuní kádr na postup: loví v první lize i u konkurence

28 let

stoper

Předchozí klub: Vyškov

V nejvyšší soutěži: 0/0

Další z hráčů, kteří patřili na svém postu ke špičce druhé nejvyšší soutěže. Ve Vyškově už ani pokračovat nemohl, neboť se klub přestěhoval do Příbrami a změní i název. Na trhu o něj byl zájem, Zbrojovka byla nejpřesvědčivější. „Doufám, že si tu zahraju co nejdříve první ligu,“ přeje si urostlý obránce (195 cm) s vůdcovskými schopnostmi, jenž strávil většinu kariéry v Jihlavě. Na hostování byl v HFK Olomouc, v Polné a ve Vlašimi. „Filip je skutečný lídr, přesně takového hráče jsme do kabiny potřebovali,“ poznamenal sportovní manažer Martin Jiránek.