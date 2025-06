Vdova po Gaudreauovi (†31) nachystala dojemné překvapení: Je to pro mě mimořádné

Ta tragédie zasáhla každého. Když Johnny Gaudreau a jeho o dva roky mladší bratr Matthew vloni zemřeli poté, co je srazil opilý řidič, hokejový svět truchlil. Nejvíc však trpěli členové rodiny a známí. Mezi nimi spoluhráč Sean Monahan, který vedle zesnulé hvězdy NHL sportovně vyrůstal v Calgary, měli se sejít také v Columbusu. Právě on byl v náročných chvílích velkou oporou ovdovělé manželky Meredith. A ta se mu teď odvděčila předáním cenného překvapení.

O co jde? Útočník Monahan se stal čerstvým držitelem Bill Masterton Memorial Trophy, což je renomovaný počin. Ocenění v zámoří každoročně získávají hráči, u nichž se spojuje hokejové mistrovství s příkladnou oddaností sportu. Z Čechů si ho odnesl pouze Jaromír Jágr.

Ještě vyšperkovanější byl však způsob, jakým se vysoká trofej k Monahanovi dostala. Elitnímu centrovi Blue Jackets ji přímo před vchod rodinného domu přivezla Meredith Gaudreauová, vdova po Johnnym.

„Když se mě ptali, jestli bych do toho šla, byla jsem nadšená. Sean stál po mém boku pokaždé, když jsme Johnnymu vzdávali hold. Mockrát se mnou společně plakal. I ve vysílání celostátní televize. Je to pro mě mimořádné,“ vyznala se Gaudreauová, matka tří potomků, z nichž ten poslední se narodil až po smrti manžela.

Slzy nechyběly ani tentokrát. Blíží se roční připomínka úmrtí obou sourozenců, které vloni v srpnu při vyjížďce na kolech srazil autem opilý řidič. Těšili se na svatbu sestry Katie a vyrazili si zasportovat den před oslavou. Už se nevrátili.

Monahan se se smrtí kamaráda nevyrovnal

Pro Monahana jde pořád o těžkou ránu, s níž se nadále vyrovnává. Přesto na hokej nezanevřel a za Blue Jackets, kam přecházel hlavně za bývalým parťákem z Calgary, v sezoně nasbíral 57 bodů v 54 zápasech. Dokázal odstřihnout osobní trauma a táhnout nového zaměstnavatele. I za to si vysloužil individuální ocenění.

„Co se to děje? Myslel jsem, že se chystá rodinné focení… Kdy jsi vůbec přijela?“ podivoval se třicetiletý útočník, když viděl ženu zesnulého kamaráda s Bill Masterton Trophy. „Je to vynikající, děkuji. Znamená to pro mě opravdu hodně, budu na to vzpomínat. John ví, že nemám rád pozornost, takže se teď určitě dívá a posmívá se mi,“ odlehčil Monahan situaci.

„Tohle je pro tebe, Seane,“ vyjádřila vděk Gaudreauová. „Znamenal jsi pro Johnnyho všechno. Prošel sis jednou z nejtěžších věcí, dál vedeš ostatní příkladem. Tahle trofej je oslavou tvého charakteru a tebe jako skvělého člověka. Johnny měl rád překvapení, dělal si z lidí srandu, takže tento způsob předání by k němu seděl. Byl by šťastný.“

Obě rodiny k sobě měly velmi blízko, často se navštěvovaly. Během vzájemného působení u Flames dokonce Monahanovi a Gaudreauovi bydleli ve stejném sousedství, jejich děti si společně hrály. Silné pouto mělo pokračovat poté, co se Sean jako nechráněný volný hráč přesunul vloni v červenci z Winnipegu do Columbusu. Jenže pak došlo k hrozné tragédii.

„Je pro mě svým způsobem těžké být s Johnnyho dětmi, protože jsme se na společné návštěvy opravdu těšili. Že jsme se oba stali otci, byl pro nás další životní krok,“ přiznal Monahan.

U Blue Jackets mu poběží smlouva ještě další čtyři roky. Ve finálovém výběru na Mastertonovu trofej, kterou uděluje asociace profesionálních hokejových novinářů, se letos sešla velká konkurence. Kromě Monahana o ní usiloval ještě útočník Gabriel Landeskog, jenž se po náročném zranění a tříleté pauze vrátil do sestavy Colorada. V úvahu přidala také končící brankářská legenda Marc-André Fleury.