Slavia vyhlíží Ligu mistrů a posily: změna strategie i výrazný akcent na Česko

Dvakrát po sobě se s pohárem pro ligové šampiony mazlila Sparta, hattrick jí vyrvala z rukou ukrutně dominantní Slavia. Největší fotbalové továrny v Česku se zcela odlišně chovají na přestupovém trhu. Letenští hledí do ciziny, aktuální mistr tuze rád nakupuje v tuzemsku. Do značné míry to bude platit i v blížícím se transferovém okně. Jindřich Trpišovský připustil enormní zájem o šest hráčů, zdroje deníku Sport a webu iSport se shodují na Šulcovi, Klimentovi, Hranáčovi, Boulovi, Kohútovi a Cedidlovi.