Byl to jeden z prvních bodů, které zmínil po utkání na Sigmě kapitán Jan Bořil. A to má váhu. „Choras byl náš X faktor,“ vyřkl jméno, na kterém se před sezonou kromě trenérů a sportovního úseku shodla i kabina. Tomáš Chorý do slávistické party díky dobrým vztahům z nároďáku zapadl ještě dříve, než se stal jejím oficiálním členem. Explzeňský čahoun přinesl proti stále zlepšujícím se ligovým obranám to, co dříve chybělo – stáhl každý dlouhý balon, přidal solidní produktivitu a navíc agresivní mentální nastavení vítěze. Navíc si za necelý rok slávistického působení nedovolil žádný exces, nasbíral průměrné čtyři žluté karty. S ligovou bilancí 13+4 cílí na svou nejproduktivnější sezonu v kariéře (13+5). Jeho přínos ale ležel i v aspektech, které se čísly měřit nedají.

Tomáš Chorý za Slavii v lize:

Zápasy: 29

Minuty: 2104 (4. nejvyšší ve Slavii)

Góly: 13

Asistence: 4