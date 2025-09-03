Start ligy pod lupou: Zlín za jedna, trápení Teplic i Baníku. Kdo ještě shání posily?
Chance Liga má za sebou úvodních sedm kol, týmy teď během reprezentační pauzy mohou nabrat síly a řešit co do další části sezony zlepšit. Deník Sport rozebírá, jak všem šestnácti klubům vyšel start nového ročníku. Kdo překvapil? Kdo zklamal? Kde jsou slabiny týmů a kdo ještě shání posily?
Pardubice (16. místo, 2 body)
Očekávání versus realita: Výsledky tak nějak odpovídají. Los, který Pardubice schytaly, označil trenér David Střihavka za brutální. Oprávněně, tady je prvních šest soků: Plzeň, Liberec, Sparta, Hradec, Slavia. Jeden bod seděl, potíž je, že tým nedotáhl poslední střet s Bohemians.
Herní přednes: Zlepšující se, rozhodně. Střihavka spoléhá na čtyřku vzadu, i když začínal s trojkou. Snaží se hrát kombinačně, což už je místní tradice. Na druhou stranu je pořád křehký, což se vedení snaží změnit. Nyní přijdou zápasy, kdy Východočeši budou muset sčítat body.
Jak si vedou posily: Dá se říct, že velmi obstojně. Jáchym Šerák si pro sebe zabral post brankářské jedničky, a to zaslouženě. Mikuláš Konečný se usadil na pravé straně obrany, Belgičan Simon Bammens je aktuálně velmi slušný v útoku. Zásadní posilou je však nový majitel Karel Pražák.
Koho hledají na trhu: Zkušenost, to je jednoduché. Mají ultramladý tým, což se projevilo i ve zmíněném duelu s Bohemians. Proto oslovily Tomáše Vaclíka, Filipa Zorvana, Tomáše Pekharta (tato akce už ale skončila), Jakuba Peška. Snaží se získat také útočníka Filipa Vechetu z Karviné.
Co musí zlepšit: První kola kvůli kvalitě protivníků přesně neukázala pardubickou úroveň, i když třeba v Hradci byli červenobílí lepší. Střihavka mančaft postupně rovná, přizpůsobuje styl, rozestavení. Je však nutné zlepšit defenzivní chování, být pevnější.
Známka za první část sezony: 3
FK Teplice (15. místo, 3 body)
Očekávání versus realita: Kouč Frťala na konci minulé sezony pravil, že s novým majitelem už by měla skončit období, kdy hrají jen o záchranu. Nyní jsou ale předposlední… Pohárové příčky rozhodně cílem nebyly, ale místo středu tabulky a klidu na budování je na Stínadlech opět panika.
Herní přednes: Výrazně horší než v minulé sezoně. Tým prošel velkými změnami, v novém složení si zatím hráči nerozumí. Útok dostává z křídelních prostorů minimum servisu, tým si vytvořil druhý nejnižší počet šancí v lize. To nejhorší? Na jaře pevná defenziva inkasovala třináctkrát.
Jak si vedou posily: Ta vůbec nejdražší zůstává za očekáváním – Trmal zatím dělá v bráně kiksy a pouští laciné góly. Ze zbrusu nové řady útočníků se hrdinně pere jen Pulkrab a to je málo. Riznič zalepil problematický post levého beka slušně, Bosňan Ljukovac zatím na první start čeká.
Koho hledají na trhu: Frťala by uvítal minimálně dva hráče. I přes široký výběr hroťáků se Teplice poptávaly na Růska ze Sigmy, zalepit to chce ale po odchodu Kričfalušiho především post stopera a krajních hráčů, kde tým trápí zranění. V reprezentační pauze se očekává velká aktivita.
Co musí zlepšit: V první řadě zmíněná přestupová aktivita. Z ligy se stalo bitevní pole miliardářů a umírněný přístup Milana Kratiny může znamenat sestup. Za druhé, práce defenzivy, od které se tým může odrazit. Bránění, které stihli předvést Večerka, Jakubko či Trmal, se nesmí opakovat.
Známka za první část sezony: 4–
FK Mladá Boleslav (14. místo, 4 body)
Očekávání versus realita: Velká přestavba, odchod dlouholetých opor a angažování relativně neznámého trenéra. Tým bude potřebovat čas a o nejvyšší příčky se prát nebude, přesto se úvod ročníku Boleslavi musí hodnotit negativně. Do boje o záchranu se klub určitě namočit nechce.
Herní přednes: Zde je naopak potřeba chválit. Aleš Majer mužstvu rychle vštípil kombinační styl, modrobílí dokážou velmi dobře držet míč a krátkými přihrávkami překonávají všechny řady soupeře. Skóre 11:19 z šesti utkání jasně ukazuje, že zápasy Boleslavi baví.
Jak si vedou posily: Zájem vzbuzují především defenzivní středopolaři Roman Macek z Lugana a Dominik Pech ze Slavie, kteří dirigují celou hru týmu. Naopak za očekáváním zatím zůstává stoper Filip Prebsl a nepřesvědčil ani ofenzivní štírek Filip Lehký. Další zatím čekají na větší šanci.
Koho hledají na trhu: Skřípe to hlavně na pozici levého obránce, kde se spíš experimentuje, nejvíc prostoru dostal univerzál Daniel Mareček. Typický levák s lepšími obrannými schopnostmi by určitě pomohl. Stejně tak vepředu by se hodila produktivní desítka jako náhrada za Tomáše Ladru.
Co musí zlepšit: Defenzivu. Jednoznačně defenzivu. Průměr 3,2 inkasovaného gólu na zápas je naprosto katastrofální a s takovou obranou se Boleslav opravdu může strachovat o udržení v nejvyšší soutěži. Prakticky ve všech defenzivních metrikách zaostává.
Známka za první část sezony: 4
Baník Ostrava (13. místo, 4 body)
Očekávání versus realita: Pro ambiciózní fanoušky, které nalákaly poslední dvě sezony, ohromné zklamání z několika úhlů pohledu. Výkony a výsledky v lize, vyřazení z Evropy, prodeje klíčových opor… Úvod ročníku vůbec nenasvědčuje tomu, že by se měl Baník držet blízko nejsilnější trojky.
Herní přednes: Nijaký. Zatím se Ostravě nedaří navázat na běžecky náročný a přímočarý kombinační fotbal s pevnou defenzivou, kterým se prezentovala na jaře. Kouč Hapal stále hledá ideální rozestavení i složení základní sestavy. Nepomohly mu odchody, forma ani zranění lídrů.
Jak si vedou posily: Moc jich není a ani vzorek není příliš velký. Tiéhi si zvyká na intenzitu, pořád nevypadá kondičně stoprocentně připravený. Mnohem lépe se v posledních utkáních jevil Frýdek, který splatí důvěru, pokud bude zdravý. Po repre pauze by měl být výraznější i navrátilec Plavšič.
Koho hledají na trhu: Pravonohého stopera, středopolaře a útočníka. Nejen ve Slavii. Podle slovenského Denníku Šport má Ostrava zájem také o devatenáctiletého maďarského záložníka Artúra Musáka ze slovenských Michalovců, nicméně stojí o něj i Plzeň. Prý nabízejí 17 milionů.
Co musí zlepšit: Všechno. Nefunguje obranná ani útočná fáze, ani tahy realizačního týmu. Stejně tak na hráčích bylo znát psychické i fyzické opotřebení. Přestávka pomůže, nicméně hned po ní čeká Slezany anglický týden: doma Liberec, doma dohrávka Teplic a venku Mladá Boleslav.
Známka za první část sezony: 4
1. FC Slovácko (12. místo, 5 bodů)
Očekávání versus realita: Není překvapení, že je Slovácko ve druhé polovině tabulky. Nedávné doby hojnosti jsou fuč, nutná přestavba kádru bolí a ekonomické možnosti klubu se třemi vlastníky jsou omezené.
Herní přednes: Nový trenér Jan Kameník je specialista na pečlivou defenzivu, taktiku, zaměřenou na výsledek. Takhle se prezentoval ve Vyškově a pokračuje v tom i o patro výš.
Jak si vedou posily: Do kádru postupně proudí cizinci, kteří potřebují čas na aklimatizaci. Herní i lidskou. Žádný z nich se dosud nestal stabilní oporou. Paradoxně na sebe nejvíc upozornil osmnáctiletý odchovanec Barát.
Koho hledají na trhu: Posily do každé řady, s výjimkou gólmanské pozice. Kromě volného slovenského záložníka Martina Šviderského (22), jenž je po vážném zranění, představí v reprezentační pauze dalšího novice.
Co musí zlepšit: Jednoznačně ofenzivu a efektivitu. Slovácko se šíleně nadře na každý gól a někdy je v zápasech příliš pasivní. Naposledy proti Liberci přitom tým ukázal, že umí hrát i útočně, nátlakově.
Známka za první část sezony: 3–
Dukla Praha (11. místo, 6 bodů)
Očekávání versus realita: Před sezonou extrémně těžko čitelný projekt začal velmi slibně. Totálně překopaný tým funguje, zaskočil řadu favoritů. Parta z velké části neznámých hráčů zatím hraje minimálně podle plánu, spíš očekávání lehce překonává. Souboj o záchranu bude ale ještě náročný.
Herní přednes: Trenér David Holoubek začal od pevné defenzivy, takže zápasy Dukly často nejsou nejzáživnější. Iniciativu nechávají červeno-žlutí většinou na soupeři, posouvají se v hlubokém bloku, spoléhají na trojici vysokých stoperů a při zisku míče okamžitě hrozí z rychlých brejků.
Jak si vedou posily: Nyní tvoří většinu týmu, velká část z nich se opravdu povedla. Roli centrálního stopera skvěle zvládá 20letý Eric Hunal ze Slavie, na pravé straně hřiště hodně zaujal 21letý rychlík Samuel Isife a na hrotu se rve 22letý stožár Namory Cissé. Zahraniční cesta funguje.
Koho hledají na trhu: Zdá se, že už na trhu aktivní nebude. V kolonce letních příchodů má nejvíc hráčů ze všech ligových celků (16), nyní bude hledat stabilitu. Týmu by mohl pomoct ještě střední záložník do tandemu s kapitánem Peterkou. Posily Žitný a Tijani zatím nepřesvědčili.
Co musí zlepšit: Vytváření šancí. Ze hry se jen těžko dostává do obran soupeřů a v útočné třetině si často neví rady. Hodně se spoléhá na kreativní schopnosti Čermáka, ale sám toho tolik nevymyslí. I proto má Dukla ze všech týmů nejméně doteků ve vápně soupeře a patří k nejméně nebezpečným.
Známka za první část sezony: 2–
Hradec Králové (10. místo, 6 bodů)
Očekávání versus realita: Na papíře nejsilnější kádr v historii klubu vyhrál jen jedno utkání ze sedmi. Po úvodní remíze na Slavii to vypadalo na průlet ligou, jenže hned v domácí premiéře s Karvinou (1:2) přišel náraz do zdi. Fanoušci jsou nervózní. Čekali mnohem lepší rozjezd.
Herní přednes: Pět kol se na Votroky nedalo dívat. Pomalá hra bez myšlenky, k tomu tři červené karty, všechny do padesáté minuty… Pozice trenéra Horejše byla v ohrožení. Pak vedení klubu přivedlo Slončíka a projev týmu ihned vykázal vzestupnou tendenci.
Jak si vedou posily: Darida potvrzuje pověst fotbalového profesora, Slončík má zase hlavu plnou nápadů. Tihle dva mají za jedna. Ale jinak? Van Buren zavařil plno šancí, mnohem víc se čeká od Ludvíčka i Sojky. Solidní je Uhrinčať.
Koho hledají na trhu: Poptávka je po rychlonohém pravém wingbekovi. Hradec koukal do ostravského Baníku na Rusnáka, obchod ale nedopadl. Stoper s dobrou výstavbou hry by se taky hodil, jenže takové zboží na trhu není.
Co musí zlepšit: Defenzivní hru celého týmu. Jedenáct inkasovaných branek je příliš, v Hradci nejsou zvyklí na průchodné zadní řady. Dále disciplínu. Největší úkol pro Horejše? Dát hře tvář.
Známka za první část sezony: 4
Bohemians 1905 (9. místo, 7 bodů)
Očekávání versus realita: I když byli před sezonou pasováni do druhé půlky tabulky, bodově na tom nejsou s ohledem na odložené utkání s Boleslaví nejhůř. Pomohli si výhrou s Baníkem (1:0), zklamání nastalo v Teplicích (0:3) a v Pardubicích (1:1). Pozice kolem středu je však uspokojivá.
Herní přednes: Skóre 4:8 tomu příliš neodpovídá, ale oproti minulým sezonám směrem do ofenzivy zvýšili tempo, vylepšili kombinaci. Hrají přímočaře, a to i díky technice Čermáka nebo Okekeho. Přesto Klokany shazují výkonnostní výkyvy a zranitelnost v defenzivě.
Jak si vedou posily: Podle vedení chtějí přivádět jen kvalitu. Jinými slovy: přijdou hráči, kteří se protlačí do základní sestavy. A to se stalo. Sakala nahradil ve středu zálohy Hůlku, díky němuž narostla defenzivní jistota a stabilita. Sinjavskij zase umožnil vysunout Kovaříka. Oba se povedli.
Koho hledají na trhu: Jakmile odstartovala sezona, nastalo v Ďolíčku přestupové ticho. Přitom kouč Veselý mluvil o snaze přivést dalšího stopera. Personální ztráty prozatím vyřešil univerzál Hůlka, při zranění by však mohly nastat problémy. Připraveni jsou Kukučka nebo Matěj Kadlec.
Co musí zlepšit: Progres sice už nastal, přesto není o čem diskutovat. Trabl je v efektivitě. Viz šance Drchala a Júsufa, kteří zahodili nemožné. Bohemians dali čtyři góly, což je spolu s Baníkem a Slováckem nejméně ze všech. Přitom očekávaná hodnota narostla na 8,26. To je alarmující.
Známka za první část sezony: 3
Slovan Liberec (8. místo, 8 bodů)
Očekávání versus realita: Po roce práce kouče Kováče se čekalo, že výkony budou konzistentnější, zvláště po solidním jaru. Ale Slovan udělal opět malý krůček vzad. Ambice hrát o poháry jsou už neoddiskutovatelné, těžkopádný rozjezd ale Liberec ze hry o top šestku zatím nevyřazuje.
Herní přednes: Zůstal hmatatelný vysoký presink, ale chybí lehkost. Soupeři poznali, že defenzivně silní stopeři nejsou nijak elitní v rozehrávce, což často činí Liberec bezradným. Jasně zatím přehrál soupeře jen dvakrát ze sedmi případů: byla z toho prohra se Zlínem a remíza s Plzní.
Jak si vedou posily: Zdá se, že Jan Nezmar opět vybíral zajímavě. Teenager Soliu patří mezi nejlepší hráče, Mašek roste každým zápasem, Stránský předvádí standard, stejně tak N’Guessan. Petr Juliš zatím neohromil, další hráči vinou zranění či adaptace teprve čekají na šanci.
Koho hledají na trhu: Slovan deklaroval zájem o Kričfalušiho, defenzivního univerzála. Po odchodu Ghaliho musí do konce přestupového období rovněž vyřešit pozici křídel, a to klidně dvěma hráči. Velice by se šiknul i levonohý stoper, ale na tento post už má Kováč hráčů dost.
Co musí zlepšit: Najít na hřišti roli Masopustovi, kterému to se Stránským a Hlavatým zatím nesedí. Udržet tým, ze kterého každý týden odpadávají hráči, zdravý. A proměňování šancí už Severočechy pár bodů také stálo. Jeden další zkušený hráč v poli by mladíkům pomohl se uklidnit.
Známka za první část sezony: 3–
Karviná (7. místo, 12 bodů)
Očekávání versus realita: Před sezonou chtěla navázat na velmi úspěšný minulý ročník, v němž zapsala nejvyšší bodový zisk v prvoligové historii klubu. Čtyři výhry ze sedmi zápasů se na úvod počítají, byť Hyského parta v domácích zápasech se Zlínem a Bohemians body zbytečně poztrácela.
Herní přednes: Chce hrát atraktivní fotbal, což jí většinou vychází. Těží z rychlých křídel, spolupráce Samka, Singhateha, Šiguta či Condého s gólovým Gningem zatím nese ovoce. Hyský ale zdůrazňuje, že s body to mělo být lepší. Herní projev však dosavadnímu zisku víceméně odpovídá.
Jak si vedou posily: Září Gning, jehož přesun z Teplic se povedl. Senegalský útočník zapsal už čtyři branky a jednu asistenci. Adaptuje se i Condé, jenž momentálně schází kvůli vízovým povinnostem. Velký potenciál má bek Chytrý, který v sobotu debutoval v základní sestavě.
Koho hledají na trhu: Před koncem přestupního období by ráda posílila v obraně. Primárně na kraj defenzivy, kde levá strana obvykle patří veteránovi Fleišmanovi a vpravo pak alternují Chytrý a záložníci Traore, Labík či Bužek. Od 2. kola schází Vallo.
Co musí zlepšit: Hru do plných. Jakmile šel Zlín ve 4. minutě do vedení, Karvinští měli problémy. Zlepšit bude třeba defenzivu, která se ale oproti minulé sezoně výrazně zvedla. S nadsázkou řečeno, zelenobílí občas doplácejí na to, že chtějí hrát fotbal. Není to na škodu, nesmí však být naivní.
Známka za první část sezony: 2
Viktoria Plzeň (6. místo, 12 bodů)
Očekávání versus realita: 12 bodů z 21 možných, s tím nemohou být spokojeni. Domácí ztráty s Jabloncem a Slováckem, prohra na Dukle, bod z Liberce mohou v konečném součtu ambiciózní tým hodně bolet. Po odchodu klíčových person Kalvacha a Šulce zatím Viktoria hledá novou tvář.
Herní přednes: Pětigólová představení (Pardubice, Boleslav) nezakryjí trápení jinde (Jablonec, Slovácko, Dukla, naposledy Liberec). Nechá se až nečekaně snadno zatlačit soupeři, proti kterým by herně vyspělá Plzeň měla dominovat. Chvíli potrvá, než se zacelí díry po velkých oporách.
Jak si vedou posily: Nejvíc odehrál Spáčil, velmi dobře zvládá roli levého wingbeka, případně zasunutí do stoperské trojky. Višinský se zaskvěl hattrickem v Boleslavi, teď bojuje s následky zranění. Od Ladry se čeká větší přínos, Zeljkovič po vyloučení na Servette víc prostoru nedostal.
Koho hledají na trhu: Po odchodu šéfa a kapitána Lukáše Kalvacha je zranitelný střed pole. Plzeň nechtěla jít do finančních dostihů o Michala Berana, ještě v závěru transferového okna zkoušela Patrika Hrošovského, na Slovensku si vyhlédla maďarského záložníka Artúra Musáka.
Co musí zlepšit: Drhne to v přechodové fázi, kde Plzeňští vyrábějí laciné ztráty, viditelně schází klid na míči a přesnost, což nejvíc přinášel dlouholetý lídr Kalvach. Odrazit se musí od pevné a poctivé defenzivy, která byla pro nedávné úspěchy pod Miroslavem Koubkem zcela zásadní.
Známka za první část sezony: 3–
Sigma Olomouc (5. místo, 13 bodů)
Očekávání versus realita: Po minulé sezoně se nevědělo, zda je Sigma schopna úspěch zopakovat, zvlášť když přišla o Pokorného, Zorvana a Klimenta. Nicméně získala nového majitele a s ním peníze. Třináct bodů v tabulce před náročným evropským programem je velmi dobrý počin.
Herní přednes: Proti Baníku předvedli Hanáci nejlepší výkon v sezoně, předtím to však drhlo. Zejména co se týče ofenzivy, protože Olomouc vstřelila jen pět gólů a nevypracovávala si ani dostatek příležitostí. Se třemi inkasovanými brankami je na tom naopak s Jabloncem nejlépe.
Jak si vedou posily: Vašulín skvěle, jeho tři trefy zařídily tři výhry 1:0. Solidně si vede i stoper Huk, jinak posily zatím mají problém v hierarchii přeskočit stálice či mladíky. Více se čeká zejména od slávistů Tijaniho, Dumitrescua a Micheze, první dva působí zatím dost nezaujatě.
Koho hledají na trhu: Ještě možná teplického Trubače, ale po rekordních transferech Berana a Ghaliho už mají to hlavní na Andrově stadionu za sebou. Posily ze severu Čech by měly pomoct v konstruktivní výstavbě, kreativitě, vytváření šancí, celkové nebezpečnosti. Janotka jim věří.
Co musí zlepšit: Soudržnost, která byla v předchozím ročníku klíčovou devízou Janotkovy party. Ne že by mužstvu chyběl herní charakter, to vůbec. Ale ukočírovat přes třicet různých eg a dvacetinásobné (!) rozdíly v měsíčních mzdách mezi členy základní sestavy nebude jednoduché.
Známka za první část sezony: 2
Zlín (4. místo, 13 bodů)
Očekávání versus realita: Jede se nad očekávání. A to hodně. Nováček nasbíral za sedm kol možná víc bodů, než se od něj čekalo za celý podzim. Stal se hitem soutěže, prohrál jen na Spartě a smolně v Olomouci.
Herní přednes: Tihle kluci nevyťukávají soupeře, nehrají si na víc, než jsou. Zlín je účelný, pragmatický, disciplinovaný, drží ho obrana a gólman. Kouč Červenka správně odhadl, kudy vede cesta k bodům.
Jak si vedou posily: Dá se říct, že s výjimkou neznámého Portugalce Lopese nešlápl klub vedle. Ostatní letní nováčci pravidelně nastupují, z učitele Michala Cupáka z Kroměříže je objev podzimu.
Koho hledají na trhu: Žádné intenzivní hledání aktuálně neprobíhá, klub nemá důvod sahat do šlapajícího stroje. Hodně změn proběhlo po postupu. Klidně se může stát, že k dalším dojde až v zimě.
Co musí zlepšit: Náročný fanoušek by asi chtěl od Zlína pestřejší kombinační hru, více kreativity. Sebevědomí už hráči mohli vydařeným startem nabrat, takže proč to neposunout ještě dál?
Známka za první část sezony: 1
Jablonec (3. místo, 15 bodů)
Očekávání versus realita: Jablonec ztratil jen Dominika Hollého, který však na jaře tolik neválel, proto se dalo předpokládat, že bude opět nahoře. Ale že by se takhle rozpálil? Obral o body obě S i Viktorku. Navíc umí vyhrát špinavé zápasy, jako naposledy na Slovácku.
Herní přednes: Vzadu čtyřka matadorů, v záloze kvalita ve středu i na krajích, v ofenzivě jakbysmet. Tým hraje klasický Kozlův fotbal, organizovaný, kombinační, ale také přímočařejší, než jaký trenér předváděl v minulosti. Rozjel se Jan Chramosta, smíšek s instinktem střelce.
Jak si vedou posily: Když hodnocení nadsadíme, tak vlastně nijak. Do posledního utkání na Slovácku zasáhli tři nováčci – Nasiim Innocenti na čtvrt hodiny, Samuel Lavrinčík s Lukášem Penxou střídali v nastavení druhé půle. Kozel spoléhá na osvědčené tváře, posily musí čekat.
Koho hledají na trhu: Miroslav Pelta, jehož čeká nástup do vězení, především lovil nového majitele, což se mu podle všeho v osobě Jakuba Střeštíka podařilo. Nyní však bude muset posílit střed zálohy, Michal Beran mizí. Ostatně šíře káru je asi jediným otazníkem sezony.
Co musí zlepšit: Odstavec výše to naznačil, Kozel by určitě uvítal více borců mířících rovnou do základní sestavy. Tady může být problém, přijdou karty, zranění, dá se čekat pokles kvality. Závislost na některých členech základní sestavy je až příliš velká.
Známka za první část sezony: 1
Slavia Praha (2. místo, 17 bodů)
Očekávání versus realita: Vyjma úvodní domácí remízy s Hradcem Králové plní Slavia očekávané předpoklady. Sice ztrácí na Spartu dva body, ale to není pro mistra po sedmi odehraných kolech žádný fatální problém.
Herní přednes: Řazení jde ztěžka a pomalu. Než se „sešívaní“ dostanou do intenzity, většinou to trvá desítky minut. Vyjma posledního utkání v Mladé Boleslavi, kde nastal zřetelný posun. Trpišovský varuje konkurenci, že od září bude projev mužstva vypadat mnohem lépe.
Jak si vedou posily: Nejvíce prostoru dostal Michal Sadílek, rovných 354 minut. Zbytek nováčků spíš vysedával na lavici. Hašioka hrál jen 50 minut, Sanyang vůbec, Javorček je zraněný.
Koho hledají na trhu: V posledních dnech a týdnech si Slavia pořídila Mbodjiho a Chama, v den uzávěrky soupisky pro Ligu mistrů získala Erika Prekopa z Baníku. Tím v klubu s příchody končí.
Co musí zlepšit: Formu klíčových hráčů. Ogbu je zcela mimo standard, Oscar vypadá nejhůř z tlupy středních záložníků, Chorý je v trestu. Kdyby měla průměrnost osy týmu pokračovat, Slavii by to mohlo v čase doběhnout.
Známka za první část sezony: 2
Sparta Praha (1. místo, 19 bodů)
Očekávání versus realita: Nejistota poletovala nad rudým týmem ze dvou důvodů. Minulá sezona byla strašidelná, ale vrátil se trenér Brian Priske. Zatím se zdá, že to byl geniální tah, oživil staré známé, Sparta vede ligu, může myslet na rovný souboj se Slavií. Ale pozor, měla přívětivý los!
Herní přednes: V posledním utkání se Zlínem (v té době byl třetí) předvedla asi nejlepší výkon. Zato předtím v Rize v Konferenční lize matný. Priske vrátil do hry automatismy ve výstavbě, trochu změnil roli křídel či desítek. Jinak si jede svou klasiku, od které neustupuje.
Jak si vedou posily: Přišlo sedm borců, jasné postavení si však vybojoval pouze vyzkoušený matador Pavel Kadeřábek. Zdá se, že do úzké rotace míří John Mercado a Sivert Mannsverk. Prosazují se zimní akvizice Emmanuel Uchenna a Magnus Kofod Andersen, takový byl plán.
Koho hledají na trhu: Sparta se ubránila odchodům Kaana Kairinena a Albiona Rrahmaniho, kádr má počtově i kvalitativně našlapaný. Přesto ještě přemýšlí, zda nezískat z Jablonce stopera Jakuba Martince jako charakterního lídra a bojovníka pro těžké duely.
Co musí zlepšit: Priske slibuje: „Budeme se zlepšovat.“ Na detaily je pes. Vyrovnanější potřebuje být brankář Peter Vindahl, rovněž útočníci – ač Letenští nastříleli 16 gólů, z čehož forvardi 12 – potřebují vybrousit chování v šancích. Tato jarní nemoc se občas vrací.